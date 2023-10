Akcje azjatyckie zachwiały się w oczekiwaniu na dane gospodarcze, a dolar był słaby

SINGAPUR, 24 października (Reuters) – We wtorek po listopadzie 2022 r. akcje azjatyckie nieznacznie wzrosły, podczas gdy dolar osłabił się, gdy inwestorzy unikali zakładów w oczekiwaniu na dane gospodarcze, które miały dostarczyć wskazówek co do kolejnych kroków amerykańskiej Rezerwy Federalnej. .

Ceny ropy naftowej odrobiły część strat z poprzedniego dnia, gdyż rynki obawiały się, że wojna Izrael-Hamas może przerodzić się w szerszy konflikt w regionie eksportującym ropę naftową.

Najszerszy indeks akcji MSCI z regionu Azji i Pacyfiku poza Japonią (.MIAPJ0000PUS) odrobił straty o 0,41% i osiągnął poziom 476,72, najniższy od listopada 2022 r. wynoszący 472,73.

Spadek o 3% w skali miesiąca, indeks utrzymuje się na czerwono trzeci miesiąc z rzędu. Japoński Nikkei (.N225) wzrósł o 0,21% po wcześniejszym spadku o 1,4%.

Kontrakty terminowe pokazały, że europejskie akcje powinny otworzyć się niżej, przy czym kontrakty terminowe Eurostoxx 50 spadły o 0,10%, niemieckie kontrakty DAX spadły o 0,11%, a kontrakty terminowe FTSE spadły o 0,16%.

„Zagrożenie inflacją staje się coraz bardziej widoczne, zwłaszcza biorąc pod uwagę niedawny gwałtowny wzrost cen ropy” – powiedział Gary Dugan, dyrektor ds. inwestycji w Dalma Capital.

„Jeśli ceny ropy utrzymają się na tym poziomie przez cały rok 2023 i 2024, może to spowodować kolejny wybuch inflacji w gospodarce światowej”.

W tym tygodniu uwaga inwestorów skupiona będzie pomiędzy wynikami i danymi gospodarczymi znanych firm, takich jak Microsoft (MSFT.O), Meta Platforms (META.O), matka Facebooka i Amazon (AMZN.O). Przed posiedzeniem banku centralnego trwającym od 31 października do 1 listopada.

Departament Handlu USA opublikuje w czwartek raport dotyczący produktu krajowego brutto za trzeci kwartał, natomiast preferowany przez Rezerwę Federalną raport dotyczący wydatków na konsumpcję osobistą (PCE) zostanie opublikowany w piątek.

Wcześniej jednak we wtorek inwestorzy będą przeglądać wstępne dane dotyczące indeksu menedżerów zakupów (PMI) z Wielkiej Brytanii, Francji, strefy euro i Stanów Zjednoczonych.

Zalew danych przed posiedzeniami banków centralnych w ciągu najbliższych dwóch tygodni, podczas których Europejski Bank Centralny ma zebrać się w czwartek i utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie, wykazała ankieta Reuters, w której wzięło udział 85 analityków.

„Już rozsądna jest sugestia, że ​​EBC nie pozostawi stóp procentowych w tym tygodniu, gdyż październikowe wstępne wskaźniki PMI pomogły podkreślić, jak słaba jest europejska gospodarka” – powiedział Michael Hewson, główny analityk rynku w CMC Markets w Londynie.

Akcje Chin znalazły się pod presją, a indeks Hang Seng (.HSI) w Hongkongu spadł o 0,68%, chociaż indeks Shanghai Composite Index (.SSEC) wzrósł o 0,32%.

Indeks chińskich największych spółek CSI300 (.CSI300) zamknął się w poniedziałek na najniższym poziomie od 4,5 roku.

Zaufanie inwestorów pozostało słabe po tym, jak państwowy fundusz Central Huijin kupił fundusze giełdowe, aby pobudzić słabnący rynek.

Rentowność referencyjnych 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych wzrosła we wtorek w godzinach azjatyckich o 0,80 punktu bazowego do 4,846%, chwilowo przekraczając 5,0% po gwałtownym spadku z poprzedniego dnia.

Wzrost rentowności 10-letnich obligacji skarbowych, uznawanych za bezpieczną przystań w czasach niepewności gospodarczej i punkt odniesienia dla globalnych kosztów finansowania zewnętrznego, był częściowo spowodowany wycenami inwestorów na silny wzrost w USA.

W poniedziałek inwestor-miliarder Bill Ackman powiedział, że ukrywał swoje poprzednie wyzwania wobec obligacji skarbowych w oczekiwaniu, że wojna między Izraelem a Hamasem wypchnie więcej dolarów inwestorów w stronę amerykańskich obligacji skarbowych.

Na rynkach walutowych dolar osłabił się wobec koszyka walut po poniedziałkowym spadku o 0,5%. Indeks dolara spadł o 0,076% do 105,52.

Jen pozostawał pod presją, ale odrobił ulgę po odwrocie dolara.

W piątek i poniedziałek japońska waluta notowana była po cenie 149,74 za dolara, po osiągnięciu w piątek i poniedziałek kluczowego poziomu 150, który według rynków może wywołać interwencję władz w celu wsparcia waluty.

Wśród kryptowalut powrócił bitcoin, wraz ze spekulacjami na temat możliwości powstania funduszu notowanego na giełdzie, który wzbudzi emocje i skłoni krótkich sprzedawców do opuszczenia pozycji.

Największa na świecie kryptowaluta notowana była na poziomie 35 198 dolarów, osiągając najwyższy poziom od 18 miesięcy, po czym spadła do 34 427 dolarów, co oznacza wzrost o 4% w ciągu dnia.

Jeśli chodzi o towary, kontrakty terminowe na ropę naftową US West Texas Intermediate wzrosły o 0,32% do 85,76 dolarów za baryłkę, podczas gdy kontrakty terminowe na ropę Brent wzrosły o 0,33% do 90,13 dolarów.

Złoto na rynku spot wzrosło o 0,2% do 1975,49 dolarów za uncję.

