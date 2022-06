Wielka Brytania zwróciła się do jawnych politycznych walk wewnętrznych po decydującym weekendzie niepolitycznym, kiedy Wielka Brytania świętowała platynowy jubileusz królowej Elżbiety w poniedziałek wieczorem głosując wotum nieufności dla premiera Borisa Johnsona.

Ale kiedy Święto czterech dni Kiedy królowa była na tronie przez 70 lat, pan. Kłopoty Johnsona zostały w pełni ujawnione, ukazując narodowe niezadowolenie z premiera i rażąco łagodząc jego osobowość publiczną autorytetem królowej.

Przez cały weekend, panie Gdy Johnson uczestniczył w obchodach jubileuszu, opinia publiczna – a nawet uczestnicy – wyrazili pogardę.

Pan. Johnson i jego żona, Gary Johnson, byli zachwyceni, kiedy szli po schodach katedry św. Pawła w piątek przed nabożeństwem Dziękczynienia. Filmy z podobnymi reakcjami były rozpowszechniane, gdy uczestniczyli w sobotnim koncercie przed Pałacem Buckingham. Podczas koncertu na scenie narodowej wystąpiło dwoje aktorów, Lee Mack i Stephen Fry. Dug Johnson.

Ale to cheerleaderki, które zebrały się na ulicach Londynu podczas długiego weekendu, dały wgląd w to, jak opinia publiczna postrzegała ich przywódcę, kiedy odzwierciedlali swoją nieufność do rządu – bez prowokacji i często – ich podziwu dla królowej. .

77-letnia Marion Argent, która zebrała się z trzema pokoleniami swojej rodziny w centrum handlowym pod Pałacem Buckingham na czwartkowej paradzie Trooping The Color, opisała królową jako jednoczącą siłę „w przeciwieństwie do polityków”.

Przewróciła oczami, mówiąc „Boris” z westchnieniem i szybko zwróciła uwagę na ceremonie.

W piątek w Hyde Parku 60-letnia Marina Burns powiedziała o obchodach królowej: „To wszystko jest apolityczne, dlatego jest tak spójne”.

„Tymczasem polityka to bałagan” Dodano oparzenia. „W tej chwili z Borisem i Partigate było to absolutnie okropne”.

Powiedział, że obchody jubileuszu były uważane za jeden z pierwszych rządowych momentów, w których naród mógł naprawdę się radować, pośród „zniszczenia i ciemności” upadłych przywódców, trudności ekonomicznych i strat epidemicznych.

60-letni Erwin Cunningham, który przybył z Holandii i czekał na odlot samolotu do domu, zwrócił również uwagę, że jedną z wielu trudności, z jakimi boryka się obecnie Wielka Brytania, jest „zamieszanie z premierem” poza niektórymi ławkami w parku. Wielu było podekscytowanych pozytywnością Jubileuszu.

48-letnia Catherine Cook, która pracuje dla National Health Service, dodała świątecznego blasku entuzjastycznym komentarzem na temat niepowodzeń rządu.

Pani. Cook, zastanawiając się nad „wielkim szacunkiem” dla królowej, powiedział: „Nasi politycy, tacy jak Boris, to nie tak bardzo”.

Komentarze na ulicach Londynu, pan Jukow w referendum. Chociaż uznanie Johnsona osłabło, może to wskazywać na większe poczucie nacjonalizmu. Na początku maja tylko 26 proc. Według raportu Sue Grey pod koniec zeszłego miesiąca, niepowodzenie kierownictwa rządu podczas blokady wirusa Corona, 60 procent populacji badanej przez YouGov Pan. Johnson powiedział, że nie będzie już liderem Partii Konserwatywnej.

Snap ankieta z Opinii w poniedziałek ranoZaledwie kilka godzin po ogłoszeniu sondażu 28 procent wyborców głosowało przeciwko konserwatywnej legislaturze. Uważają, że powinni głosować za zatrzymaniem Johnsona, podczas gdy 59 procent uważa, że ​​powinni głosować za jego usunięciem.