Byli lojaliści Trumpa, którzy przyznali się do winy w sprawie karnej w Gruzji, w rozmowach z prokuratorami rzucili światło na wysiłki zmierzające do odwrócenia wyborów.

Cztery eks Donalda Trumpa Jak wynika z części filmów uzyskanych i opublikowanych przez serwisy informacyjne, lojaliści, którzy przyznali się do winy w sprawie karnej dotyczącej ingerencji w wybory w Gruzji w 2020 r., rzucili nowe światło na swoje wysiłki w nagranych na wideo rozmowach z prokuratorami, jak wynika z części filmów uzyskanych i opublikowanych przez serwisy informacyjne, w tym z odmowy byłego prezydenta ustąpienia. Biały Dom „w żadnym wypadku”.

Oświadczenie byłych prawników Trumpa Jennę Ellis, Sidneya Powella I Kennetha Chesbro oraz poręczyciel z Atlanty z siedzibą w Atlancie Scotta Halla Prawnicy byli potrzebni w ramach ugody, którą zawarli z prokuratorem okręgowym hrabstwa Fulton Fannie Willis w związku z szeroko zakrojoną sprawą o oszustwo przeciwko niej, byłemu prezydentowi i 14 innym osobom.

Jak wynika z jednego z uzyskanych filmów, Dan Scavino, były zastępca szefa sztabu Białego Domu Trumpa, odrzucił swoje obawy, że prawne możliwości Trumpa w zakresie kwestionowania wyborów są coraz bardziej ograniczone. wiadomości ABC I „Washington Post”. Placówki otrzymały jedynie fragmenty nagranych na wideo oświadczeń czterech oskarżonych.

„Wiesz, powiedział mi podekscytowanym tonem: «No cóż, nas to nie obchodzi, nie zamierzamy wyjeżdżać» – powiedział Ellis prawnikom na nagraniu. „A ja powiedziałem: «Co wy robicie? mieć na myśli?’

„Powiedział: «OK, szefie», co miało na myśli prezydenta Trumpa i wszyscy zrozumieli «szefa», tak go wszyscy nazywaliśmy, a on powiedział: «Szef nie odejdzie w żadnych okolicznościach»” – powiedziała. Według filmu.

Adwokat Scavino nie odpowiedział natychmiast na prośbę „The Post” o komentarz. Scavino nie odpowiedział na prośbę ABC News.

ABC News jako pierwsza poinformowała prawników o szczegółach oświadczeń Ellisa i Powella. W poniedziałek „Washington Post” opublikował szczegóły oświadczeń pozostałych dwóch oskarżonych oraz fragmenty niektórych filmów wideo, które według gazety trwały od pół godziny do kilku godzin.

Niektóre historie śledzą to, co było już szeroko omawiane, W tym CNN i inne media na przełomie 2020 i 2021 r. o opóźnieniach w umożliwieniu przejścia między prezydenturą Trumpa a Joe Bidena. Jednak opublikowane w poniedziałek filmy dostarczają nowych szczegółów na temat wysiłków osób bliskich Trumpowi, aby przechylić wynik wyborów na jego korzyść.

Były prezydent nie przyznał się do kilkunastu zarzutów postawionych w sprawie Gruzji.

Steve Sato, główny doradca Trumpa w tej sprawie, powiedział ABC News w oświadczeniu, że „prywatna rozmowa Ellisa”, opisana przez prawnika, była „całkowicie bez znaczenia”.

„Jedynym ważnym faktem tego bezsensownego śledztwa jest to, że prezydent Trump opuścił Biały Dom 20 stycznia 2021 r. i wrócił do Mar-a-Lago w Palm Beach na Florydzie” – Sado powiedział ABC. „Jeśli to fałszywy, absurdalny «dowód», w który prokurator Willis chce wierzyć, to kolejny powód, aby odrzucić tę polityczną, farsową sprawę”.

„The Post” donosi, że według innych informacji ujawnionych prokuratorom przez Powella, Chesbrough i Halla Chesbrough „poinformował Trumpa na spotkaniu w Białym Domu o wyzwaniach wyborczych w Arizonie i streścił notatkę, którą mu doradzał”. gromadzenie alternatywnych wyborców w kluczowych stanach będących polami bitew, aby głosowali na Trumpa pomimo zwycięstw Bidena w tych stanach.

Powell, który od czasu wyborów znany był z przedstawiania kilku teorii prawnych, w nagranym na wideo oświadczeniu powiedział prawnikom, że gdyby Trump zadzwonił do swojego specjalnego doradcy, aby wykryć oszustwa wyborcze, tak jak chciał, „spróbowałby”. Przejmij sprzęt wyborczy i być może, jeśli zajdzie taka potrzeba, skorzystaj z wojska.

Powell powiedział także, że nadal wierzy, że „oszustwa maszynowe” skażyły ​​wybory prezydenckie w 2020 roku.

Hall, pierwszy oskarżony, który przyznał się do winy, został 7 stycznia 2021 r. oskarżony o spisek mający na celu nielegalny dostęp do danych wyborców i maszyn do liczenia głosów w Biurze Wyborczym hrabstwa Coffee.

Powiedział prokuratorom, że jego rola w tym odcinku polegała na „podróży politycznej”, podczas gdy poręczyciel „patrzy i śmieje się” na wiejski hrabstwo.