Chiński BYD sprzedaje więcej samochodów elektrycznych niż Tesla

Hongkong/Nowy Jork

CNN

—



BYD wyprzedzi Teslę i w ostatnim kwartale 2023 roku stanie się największą na świecie firmą produkującą samochody elektryczne.

Z danych giełdowych wynika, że ​​w zeszłym roku chińska firma sprzedała rekordową liczbę samochodów, w tym 525 409 pojazdów elektrycznych z akumulatorem (BEV). Tesla dostarczyła we wtorek 484 507 sztuk, co stanowi rekord w tym kwartale.

Tesla (TSLA) Elona Muska nadal wyprzedziła BYD przez resztę roku, sprzedając 1,8 miliona samochodów elektrycznych. W zeszłym roku BYD sprzedało 1,57 miliona pojazdów elektrycznych, co oznacza wzrost o 73%, i 1,44 miliona pojazdów hybrydowych.

Jednak różnica Tesli w stosunku do chińskiego rywala, która wyniesie około 230 000 sztuk w 2023 r., jest znacznie mniejsza niż 400 000 jednostek wypuszczonych na rynek w 2022 r.

Szybki rozwój BYD, wspierany przez Warrena Buffetta, jest oznaką rosnącego chińskiego przemysłu pojazdów elektrycznych.

Chiny szybko się rozwijają Przejście na pojazdy elektryczne jest możliwe dzięki silnemu wsparciu rządu dla branży.

Pekin postawił sobie za cel, aby do 2025 r. co najmniej 20% nowych samochodów sprzedawanych rocznie stanowiły pojazdy o nowym napędzie energetycznym (NEV), w tym pojazdy typu BEV, hybrydy typu plug-in i pojazdy z wodorowymi ogniwami paliwowymi. Do 2035 r. Rząd twierdziPojazdy NEV powinny stać się „głównym nurtem” sprzedaży nowych samochodów.

Pierwszy cel został osiągnięty w 2022 r., czyli prawie trzy lata wcześniej. Drugi może nadejść wcześniej, niż oczekiwano.

Jak wynika z danych opublikowanych w zeszłym miesiącu przez Chińskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów, w pierwszych 11 miesiącach 2023 r. sprzedano 8,3 mln sztuk nowych pojazdów energetycznych, co stanowi ponad 30% całkowitej sprzedaży samochodów.

Miao Wei, były minister chińskiego Ministerstwa Przemysłu i Technologii Informacyjnych, Powiedziano na forum motoryzacyjnym w listopadzie Według mediów państwowych rządowy cel penetracji NEV na poziomie 50% do 2035 r. może zostać osiągnięty najpóźniej do 2025 lub 2026 r.

Zdaniem analityków, główna rola Chin w światowym przemyśle wynika także z wielkości rynku, taniej siły roboczej i dominacji w łańcuchu dostaw.

„Chiny są obecnie liderem w produkcji i zwiększają swoje względne marże, opierając się na swoim ogromnym rynku krajowym i przewadze pierwszego gracza” – napisali w raporcie pod koniec listopada analitycy francuskiego banku inwestycyjnego Natixis Asia.

Przewaga lidera na rynku oraz wsparcie rządowe w postaci inwestycji infrastrukturalnych i dotacji ułatwiły chińskim producentom pojazdów elektrycznych ekspansję na rynku krajowym i międzynarodowym – twierdzą.

Jednak wzmożona konkurencja i brutalna wojna cenowa w zeszłym roku wpłynęły na marże zysku wielu producentów samochodów.

W miarę jak gospodarka Chin traci dynamikę, producenci samochodów martwią się spowolnieniem popytu. W styczniu Tesla obniżyła ceny, aby przyciągnąć klientów w Chinach, spowalniając wzrost i wywołując wojnę cenową. Dziesiątki producentów samochodów poszło w ich ślady, aby zachować konkurencyjność.

Wojna cenowa zwiększyła sprzedaż, ale zagraża rentowności całej branży. Według danych opublikowanych w zeszłym tygodniu przez China Passenger Car Association, grupę branżową wspieraną przez rząd, w pierwszych 11 miesiącach ubiegłego roku marża zysku chińskiego przemysłu samochodowego wyniosła zaledwie 5%, w porównaniu z 5,7% w 2022 r. i 6,1% w 2021 r. . .

Aby zrekompensować powolny rynek krajowy, chińscy producenci samochodów szukają wzrostu poza kontynentem, rozszerzając swoją działalność na Europę, Australię i Azję Południowo-Wschodnią.

W zeszłym miesiącu BYD ogłosiło budowę fabryki pojazdów elektrycznych na Węgrzech, która będzie jej pierwszą fabryką samochodów osobowych w Europie. To jest W Komárom na Węgrzech istnieje już fabryka autobusów.