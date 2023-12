Chris Sale sprzedany do Braves





”,”providerName”:”Twitter”,”providerUrl”:”https://twitter.com”,”thumbnail_url”:null,”type”:”oembed”,”width”:550,”contentType „:”rich”},{„__typename”:”Markdown”,”content”:”Kontuzje zakończyły passę dominacji, w wyniku której Sale zajął miejsce w pierwszej szóstce w głosowaniu o nagrodę American League Cy Young Award przez siedem sezonów (2012–2012– 18). . 34-letni leworęczny przeszedł w 2020 roku operację Tommy'ego Johna i podczas kampanii w 2022 roku walczył ze złamanymi żebrami i prawym nadgarstkiem. W sumie rozegrał zaledwie 11 startów w sezonie 2020–22. W zeszłym sezonie Sale zmagał się z kontuzjami, ponieważ spędził czas na półce z reakcją stresową lewej łopatki. W 20 startach uzyskał ERA na poziomie 4,30. Od czasu powrotu z Illinois w sierpniu jego ERA na poziomie 3,92 w dziewięciu startach.



Przewaga wystarczyła, aby Braves zawarli transakcję kosztem Grissoma, który nie wydawał się być częścią Atlanty. Projekty natychmiastowe lub długoterminowe[Sale\\] Minęłoby dużo czasu” – powiedział Anthopoulos. „Ale jednocześnie ma za sobą sto rund narzuconych w zeszłym roku. Musimy więc o tym pamiętać. Nie stawiamy ograniczeń żadnemu z naszych starterów, ale dajemy sobie radę z każdym dniem, jeśli chłopaki muszą. unikaj wybiegu lub potrzebujesz dodatkowych dni pomiędzy startami.””,” type”:”text”},{„__typename”:”Video”,”contentDate”:”2023-08-24T02:30:53.609Z”,”preferredPlaybackScenarioURL ({\”preferredPlaybacks\”:\”mp4AvcPlayback\”} )”:”https://mlb-cuts-diamlb. Przepracował ponad pięć rund podczas swojego startu przeciwko Houston”,”displayasvideogif”:false,”duration”:”00:00:59″,”slug”:”chris-sales-x-nine”,”tags”:[{„__typename”:”GameTag”},{„__typename”:”TeamTag”,”slug”:”teamid-111″,”title”:”Boston Red Sox”,”team”:{„__ref”:”Team:111″},”type”:”team”},{„__typename”:”PersonTag”,”slug”:”playerid-519242″,”title”:”Chris Sale”,”person”:{„__ref”:”Person:519242″},”type”:”player”},{„__typename”:”TaxonomyTag”,”slug”:”pitching”,”title”:”pitching”,”type”:”taxonomy”},{„__typename”:”TaxonomyTag”,”slug”:”highlight-reel-pitching”,”title”:”highlight reel pitching”,”type”:”taxonomy”},{„__typename”:”TaxonomyTag”,”slug”:”in-game-highlight”,”title”:”in-game highlight”,”type”:”taxonomy”},{„__typename”:”TaxonomyTag”,”slug”:”highlight”,”title”:”highlight”,”type”:”taxonomy”},{„__typename”:”TaxonomyTag”,”slug”:”game-action-tracking”,”title”:”game action tracking”,”type”:”taxonomy”},{„__typename”:”TaxonomyTag”,”slug”:”international-feed”,”title”:”International Partner feed”,”type”:”taxonomy”},{„__typename”:”TaxonomyTag”,”slug”:”eclat-feed”,”title”:”Eclat feed”,”type”:”taxonomy”},{„__typename”:”TaxonomyTag”,”slug”:”fan-duel”,”title”:”Fan Duel”,”type”:”taxonomy”}],,thumbnail”:{„__typename”:”Thumbnail”,”templateUrl”:”https://img.mlbstatic.com/mlb-images/image/upload/{formatInstructions}/mlb/frk0lz7g4qx5qtvyzg8q”},”typename: „Chris Sale K's Nine”,”relativeSiteUrl”:”/video/chris-sale-ks-nine”},{„__typename”:”Markdown”,”content”:”Chociaż obciążenie pracą Sale'a będzie ściśle monitorowane, Braves' początek sezonu Planują utrzymać sprzedaż w swoim cyklu. Innymi słowy, nie uważają, że powinni opóźniać miesiąc lub dwa, aby zmaksymalizować to, co może zaoferować podczas play-offów.



Działalność sprzedaży ma 27,5 miliona dolarów do spłaty w 2024 r. i opcję klubową o wartości 20 milionów dolarów w 2025 r. W ramach umowy Boston wyśle ​​do Atlanty 17 milionów dolarów, jak podało źródło Mark Feinsand z MLB.com.



Oczekuje się, że bezpośredni koszt dla Braves wyniesie zaledwie 500 000 dolarów, chociaż Anthopoulos zawsze unikał omawiania takich szczegółów finansowych.



Wyprzedaż Opcją będzie rok 2025 Jeśli znajdzie się w pierwszej dziesiątce głosów Cy Young i nie zajmie miejsca w Illinois w 24. roku.



W związku z tym przejęciem przewidywana rotacja Braves obejmuje Maxa Frieda, Spencera Stridera, Charliego Mortona, Sale i Bryce'a Eldera. Jednak w sobotę rozmawiając z reporterami, książę Reynaldo Lopez, A.J. Anthopoulos powiedział, że podczas wiosennych treningów będzie walczył ze Smithem-Shauerem i innymi zawodnikami o piąte miejsce.



Lopez może zostać bardziej rozciągnięty podczas wiosennych treningów, aby przygotować się do ewentualnego użycia. W pewnym momencie jako starter. Jednak obecność Sale'a stwarza dla Lopeza szansę na wykorzystanie go jako środka łagodzącego, na czym bardzo się rozwinął.



„Wiedzieliśmy, że w ciągu roku będziemy potrzebować więcej niż pięciu starterów” – powiedział Anthopoulos. „Musimy przeznaczyć dodatkowe dni na budowanie, ponieważ mamy głębokość.””, „type”: „text”}, {„__typename”: „video”, „contentDate”: „2023-08-24T01:09: 58.173Z „,”preferredPlaybackScenarioURL ({\”preferredPlaybacks\”:\”mp4AvcPlayback\”})”:”https://mlb-cuts-diamond.mlb.com/FORGE/2023/2023-068/23/86/b56 04892982 -61642583-csvm -diamondx64-asset_1280x720_59_4000K.mp4″,”type”:”video”,”description”:”Vaughn Grissom wykonuje dwubiegowy potrójny strzał na prawe pole, Braves 5 na prawe pole. 6. runda”, „displayAsVideoGif”: false, „duration”: „00:00:22”, „slug”: „phil-bickford-in-play-run-s-to-vaughn-grissom”, „tags”:[{„__typename”:”InternalTag”,”slug”:”season-2023″,”title”:”Season 2023″,”type”:”season”},{„__typename”:”GameTag”},{„__typename”:”PersonTag”,”slug”:”playerid-687093″,”title”:”Vaughn Grissom”,”person”:{„__ref”:”Person:687093″},”type”:”player”},{„__typename”:”TeamTag”,”slug”:”teamid-144″,”title”:”Atlanta Braves”,”team”:{„__ref”:”Team:144″},”type”:”team”},{„__typename”:”TaxonomyTag”,”slug”:”hitting”,”title”:”hitting”,”type”:”taxonomy”},{„__typename”:”TaxonomyTag”,”slug”:”highlight”,”title”:”highlight”,”type”:”taxonomy”},{„__typename”:”TaxonomyTag”,”slug”:”in-game-highlight”,”title”:”in-game highlight”,”type”:”taxonomy”},{„__typename”:”TaxonomyTag”,”slug”:”game-action-tracking”,”title”:”game action tracking”,”type”:”taxonomy”},{„__typename”:”TaxonomyTag”,”slug”:”send-to-news-mlb-feed”,”title”:”Send To News MLB feed”,”type”:”taxonomy”},{„__typename”:”TaxonomyTag”,”slug”:”yahoo-in-game”,”title”:”Yahoo In-Game”,”type”:”taxonomy”},{„__typename”:”TaxonomyTag”,”slug”:”2-yahoo-mlb-ads-feed”,”title”:”2-Yahoo MLB Ads Feed”,”type”:”taxonomy”},{„__typename”:”TaxonomyTag”,”slug”:”international-feed”,”title”:”International Partner feed”,”type”:”taxonomy”},{„__typename”:”TaxonomyTag”,”slug”:”fan-duel”,”title”:”Fan Duel”,”type”:”taxonomy”},{„__typename”:”TaxonomyTag”,”slug”:”eclat-feed”,”title”:”Eclat feed”,”type”:”taxonomy”},{„__typename”:”TaxonomyTag”,”slug”:”apple-news”,”title”:”Apple News”,”type”:”taxonomy”}],,thumbnail”:{„__typename”:”Thumbnail”,”templateUrl”:”https://img.mlbstatic.com/mlb-images/image/upload/{formatInstructions}/mlb/ltv2nkr6hd6xcgdcgutle4r”},”ti : „Trójka Vaughna Grissoma”, „relativeSiteUrl”: „/video/phil-bickford-in-play-run-s-to-vaughn-grissom”},{„__typename”:”Markdown”,”content” : Grissom, kandydat drużyny Braves na 7. miejsce w rankingu MLB Pipeline w 2022 r., stał się ulubieńcem fanów, szybko awansując z juniorów, by w ostatnich miesiącach sezonu 2022 służyć jako drugi bazowy drużyny Atlanty. W zeszłym roku zespół rozważał pomysł wykorzystania go jako początkowego przystanku pośredniego. Jednak jego ograniczenia w defensywie zawsze stwarzały powód do zastanawiania się, jaką wartość może wnieść w dłuższej perspektywie na poziomie dużej ligi.



Czerwone Sox mogłyby zapewnić Grissomowi regularne występy w drużynie. 22-letni pomocnik, który w zeszłym sezonie osiągnął dla Triple-A Gwinnett 0,330 przy 0,921 OPS, gra obecnie w Puerto Rico, gdzie przedstawił się na pozycji lewego obrońcy.



„Nie znajdziesz lepszego mężczyzny \\[than Grissom\\]„powiedział Anthopoulos. „Makijaż jest dobry. To pełen energii facet, który sprawia, że ​​ludzie wokół niego stają się lepsi.””, „type”: „text”}]”relativeSiteUrl”: „/news/chris-sale-trade- to-braves „,”contentType”:” news”,”subHeadline”:null,”summary”:”ATLANTA — Chris Sale był zdobywcą nagrody Cy Young przez większą część ostatniej dekady, ale Braves mają nadzieję, że teraz jest zdrowy .Niepodejmuję ryzyka finansowego”,”tagline({\”formatString\”:\”none \”})”:null,”tags”:[{„__typename”:”InternalTag”,”slug”:”storytype-article”,”title”:”Article”,”type”:”article”},{„__typename”:”TeamTag”,”slug”:”teamid-144″,”title”:”Atlanta Braves”,”team”:{„__ref”:”Team:144″},”type”:”team”},{„__typename”:”TaxonomyTag”,”slug”:”transactions”,”title”:”transactions”,”type”:”taxonomy”},{„__typename”:”TaxonomyTag”,”slug”:”apple-news”,”title”:”Apple News”,”type”:”taxonomy”},{„__typename”:”PersonTag”,”slug”:”playerid-519242″,”title”:”Chris Sale”,”person”:{„__ref”:”Person:519242″},”type”:”player”},{„__typename”:”PersonTag”,”slug”:”playerid-687093″,”title”:”Vaughn Grissom”,”person”:{„__ref”:”Person:687093″},”type”:”player”},{„__typename”:”ContributorTag”,”slug”:”mark-bowman”,”title”:”Mark Bowman”,”type”:”contributor”}]”type”: „story”, „thumbnail”: „https://img.mlbstatic.com/mlb-images/image/upload/{formatInstructions}/mlb/w0vcdrzig3wrp5zbxyly”, „title”: „Handel Chris Sale Braves „}},”zespół:111”:{„__typename”:”Zespół”,”id”:111}”person:519242″:{„__typename”:”Osoba”,”id”:519242}”osoba :687093″:{„__typename”:”Person”,”id”:687093},”team:144″:{„__typename”:”Team”,”id”:144}}} window.adobeAnalytics = {” reportSuiteId „:”mlbglobal08,mlbcom08″,”linkInternalFilters”:”mlb”} window.globalState = {„tracking_title”:”Major League Baseball”,”lang”:”en”} window.appId = '' /*– > */