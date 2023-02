Chwile mody z czerwonego dywanu na gali SAG Awards

Niektóre z największych gwiazd Hollywood pojawiły się na czerwonym dywanie podczas 29. ceremonii rozdania nagród Screen Actors Guild Awards.

Wśród najbardziej wyczekiwanych kreacji niedzielnego wieczoru tegoroczne nominacje obfitują w aktorów znanych ze swojego wyczucia stylu, w tym Zendayę i Violę Davis (z uznaniem za role odpowiednio w „Euphorii” i „Królu kobiet”).

Jeśli zeszłomiesięczne Złote Globy i Critics’ Choice Awards są czymś, co można przegapić, obserwatorzy mody mogą spodziewać się mnóstwa monochromatycznych sukni, metalicznych tekstur i odważnych wykrojów.

Sprawdź niektóre z najlepszych stylizacji z czerwonego dywanu do tej pory poniżej. Ta historia będzie aktualizowana przez cały wieczór.

Gwiazda „Everything Everywhere All At Ones” Stephanie Hsu miała na sobie kwiecistą suknię Carolina Herrera z ekstrawaganckim trenem. dług: Amy Sussman/WireImage/Getty Images