Daytona 500 2024: informacje o transmisji strumieniowej, kanały telewizyjne, harmonogram, siatka startowa, pogoda, kursy i nie tylko

Sezon 2024 NASCAR Cup Series rozpoczyna się w ten weekend największym wyścigiem, Daytona 500. Po skróconym przez deszcz starciu w Koloseum w niedzielę liczą się punkty i, co ważniejsze, prestiż.

Daytona to dopiero początek, chociaż w ciągu następnych dziewięciu miesięcy po Super Bowl NASCAR odbędzie się jeszcze 35 weekendów wyścigowych, zanim mistrz zostanie koronowany 10 listopada w Phoenix.

Oto, co warto wiedzieć przed 66. edycją „The Great American Race”:

Harmonogram transmisji telewizyjnych/streamingowych Daytona 500

Zawsze na wschód

Sobota

10:30-11:30: Ostatni trening Daytona 500 (FS1, aplikacja Fox Sports)

Niedziela

14:30–18:00: Daytona 500 (Fox, aplikacja Fox Sports)

Toyoty prężą mięśnie

Po słabych wynikach podczas środowej nocy w sesji kwalifikacyjnej pojedynczego samochodu, nowy pakiet Toyoty na rok 2024 w ciągu ostatnich dwóch dni ładnie się poprawił. Tyler Reddick i Christopher Bell wygrali swoje pojedynki w czwartkowy wieczór, a każdy z nich wychodził z boiska.

W piątek Denny Hamlin ustanowił najlepszy czas pracy z czasem 45,575 okrążeń, wyprzedzając siedmiu innych kierowców Toyoty, w tym Bella i Reddicka. Chociaż pojedynczy samochód nie jest tak szybki, zaktualizowany pakiet działa niesamowicie dobrze w pakiecie.

Michael McDowell, który wystartuje w wyścigu Daytona 500 z zewnętrznej strony pierwszego rzędu, dojechał do mety na dziewiątym miejscu w najszybszym samochodzie innym niż Toyota, pokonując 46,256 okrążeń w swoim przednim rzędzie Motorsports Ford. Zgłoszony przez Austina Dillona Richard Childress Racing był najszybszym Chevroletem z wynikiem 46,411 i zajął 12. miejsce.

Runda otwierająca Daytona 500

Joey'a Logano Michaela McDowella Tylera Reddicka Krzysztof Bell Ścigaj Elliotta Austina Cindrica Alexa Bowmana Denny’ego Hamlina Carsona Hosevera Johna Huntera Nemecka Erica Jonesa Harrisona Burtona Daniela Suareza Jane Smith Ty'a Gibbsa Brada Keselowskiego Kyle’a Larsona Williama Byrona Chrisa Bushera Ścigaj Briscoe Rossa Chastaina Justina Haleya Jimmy’ego Johnsona Bubba Wallace Ryana Breesa Kas Krala Martin Truex Jr AJ Allmendingera Cory'ego Lajoie Josha Perry'ego Todda Gillilanda Ryana Blaneya Austina Dillona Kyle'a Busha Ricky Stenhouse Jr Riley Jesień Daniela Hemricka Noaha Graxona Antoni Alfredo Davida Ragana

Redick i Bell wygrali kwalifikacje, gdy Johnson wymknął się

Tyler Reddick wygrał pierwsze kwalifikacje Daytona 500 dzięki odważnemu podaniu Kyle’a Larsona na ostatnim okrążeniu i wystartuje do wyścigu z drugiego rzędu. Około 4000 stóp dalej Jimmie Johnson minął JJ Yeleya, aby przygotować się do swojego 21. wyścigu Daytona 500.

Podobnie jak w pierwszej walce, Christopher Bell wykonał zwycięski ruch na ostatnim okrążeniu. Na 13 okrążeń do końca druga walka toczyła się do połowy stawki, a po ponownym uruchomieniu lider Michael McDowell – mający już zapewnione drugie miejsce startowe – został wywieszony do sucha, przekazując prowadzenie Denny’emu Hamlinowi. Hamlin utrzymywał prowadzenie aż do ostatniej połowy ostatniego odcinka, kiedy Bell wykonał odważny ruch na odcinku tylnym, który doprowadził do zwycięstwa.

PJ McLeod, który wcześnie biegł dobrze, brał udział w incydencie na 47. okrążeniu i na krótko wyprzedził Cassa Kralę, tracąc swoje miejsce w Daytona 500, gdy Krala wyprzedził go na ostatnim okrążeniu.

Szczegóły wyścigu Daytona 500

ścieżka: Daytona International Speedway (2,5-milowy trójkąt z wysokimi brzegami) w Daytona Beach na Florydzie

Bankowość: Minus-31 stopni | Trójowalny minus -18 stopni | Rozciągnięcie pleców minus -3 stopnie

Długość wyścigu: 200 strzałów na 500 mil

Długość sceny: Etap 1 — 65 rund | Etap 2 — 65 rund | Poziom 3 – 130 rund

Zwycięzca 2023: Ricky Stenhouse Jr. (47), Chevrolet JTG Daugherty Racing

Ricky Stenhouse Jr. odniósł swoje trzecie zwycięstwo w karierze NASCAR Cup Series w wyścigu Daytona 500 2023. (Zdjęcie: Jared C. Tilton/Getty Images)

Format kwalifikacji Daytona 500

Największy wyścig roku charakteryzuje się także unikalnym formatem kwalifikacji, którego nie stosuje się nigdzie indziej w kalendarzu NASCAR. W środę wieczorem wszystkie 42 samochody wykonają jedno okrążenie z dużą prędkością, a kolejność będzie ustalana na podstawie liczb z wtorku wieczorem. 10 najlepszych kierowców z pierwszych dwóch serii rzutów karnych tej sesji tworzy pierwszy rząd niedzielnego wyścigu.

Pozostałe 40 samochodów odpadło – po 20 każdy, wraz z dwoma najlepszymi zawodnikami z kwalifikacji – do dwóch „pojedynków” kwalifikacyjnych na 60 okrążeń, które odbyły się w czwartkowy wieczór, co dało przewagę od 3 do 40 punktów. Decydująca jest ostateczna kolejność pierwszej walki. Wewnętrzny rząd umieszcza i ustawia ostatni rząd na zewnątrz drugiego podwójnego rzędu.

36 zgłoszeń z licencją NASCAR ma gwarancję wzięcia udziału w wyścigu, pozostawiając dwa z sześciu zgłoszeń nielicencjonowanych. Hall of Famer i siedmiokrotny mistrz serii Jimmie Johnson realizuje w tym sezonie skrócony harmonogram dziewięciu wyścigów dla swojego własnego zespołu Legacy Motor Club.

Logano Hendrick kończy passę Chevroleta

W środę wieczorem Ford złamał monopol Chevroleta na pole position w Daytona. Joey Logano z Team Penske zdobył swoje pierwsze pole position w wyścigu Daytona 500 z czasem drugiego okrążenia wynoszącym 49,465, czyli o 0,071 s szybciej niż startujący w pierwszym rzędzie w sportach motorowych zwycięzca Daytona 500 z 2021 r., Michael McDowell.

Logano wykonał najszybsze okrążenie w pierwszej rundzie obejmującej wszystkie 42 samochody, a McDowell poprawił się o ponad siedem setnych sekundy po pozornie niemożliwym do pokonania okrążeniu w drugiej rundzie wynoszącym 49,536.

Najlepsi kierowcy i kursy na wyścigi w Daytona 500

Wyścigi Super Speedway Pack są pełne niebezpieczeństw, a jeden błąd, który musisz popełnić, może zrujnować Twój wyścig. Anomalie w Daytona, Talladega i Atlanta generalnie odzwierciedlają ten ruch. Żaden kierowca nie rozpoczyna tygodnia z szansami 11 do 1, Według BetMGM.

Większe szanse na wygraną

Ryan Blaney +1100

Ścigaj Elliotta +1100

Denny Hamlin +1100

Brad Keselowski +1100

Panujący mistrz Cup Series Ryan Blaney wygrał finał sezonu zasadniczego 2021 w letnim wyścigu na torze Daytona. Chociaż Chase Elliott nigdy nie wygrał w Daytona, w ⅓ wyścigów w Daytona kończył wyścig w pierwszej dziesiątce. Denny Hamlin ma najwięcej zwycięstw w Daytona 500 ze wszystkich kierowców w stawce w wieku trzech lat i zajął 17. miejsce w 32 z 36 wyścigów w Daytona. Brad Keselowski jest trzeci w karierze na torze Daytona (345), za Hamlinem (666) i Kylem Buschem (519).

Prognoza pogody na Daytona 500

Cały weekend wyścigowy nie byłby możliwy bez opóźnienia spowodowanego deszczem W sobotę i niedzielę możliwe są opady deszczu. Wysokie temperatury w ciągu dnia powinny oscylować w okolicach 70 stopni, a prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu podczas sobotniej ostatniej sesji treningowej Cup Series oraz wyścigów ARCA i Xfinity wynosi 66%. Podczas niedzielnego wyścigu Daytona 500 temperatura spadnie do połowy lat 60., ale ryzyko opadów wzrośnie do 75 procent.

Trzy z ostatnich 10 Daytona 500 zostały opóźnione przez deszcz (2014, 2020 i 2021), a niedzielna ulewa przeniosła edycję 2020 na następny poniedziałkowy wieczór.

Lista zgłoszeń Daytona 500

Ross Chastain (1), Chevrolet wyścigowy Trackhouse

Austin Cindric (2), zespół Penske Forda

Austin Dillon (3), Richard Childress wyścigowy Chevrolet

Josh Perry (4), Ford wyścigowy Stewart-Haas

Kyle Larson (5), Chevrolet Hendrick Motorsports

Brad Keselowski (6), RFK Racing Ford

Corey Lajoie (7), Chevrolet Spire Motorsports

Kyle Busch (8), Richard Childress Racing Chevrolet

Chase Elliott (9), Hendrick Motorsports Chevrolet

Noah Gragson (10), Ford wyścigowy Stewart-Haas

Denny Hamlin (11), Joe Gibbs Wyścigi Toyoty

Ryan Blaney (12), zespół Penske Ford

Chase Briscoe (14), Ford wyścigowy Stewart-Haas

Riley Herbst (15), Rick Ware Racing Ford

AJ Allmendinger (16), Chevrolet Cowlick Racing

Chris Buescher (17), RFK Racing Ford

Martin Truex Jr. (19 lat), Joe Gibbs Wyścigi Toyoty

Christopher Bell (20), Joe Gibbs Wyścigi Toyoty

Harrison Burton (21), Wood Brothers Racing Ford

Joey Logano (22), zespół Penske Forda

Bubba Wallace (23), 23XI Racing Toyota

William Byron (24), Chevrolet Hendrick Motorsports

Daniel Hemrick (31), Chevrolet Cowlick Racing

Michael McDowell (34), Ford Motorsports w pierwszym rzędzie

Gaz Krala (36), Ford Motorsports w pierwszym rzędzie*

Todd Gilliland (38), Ford Motorsports w pierwszym rzędzie

Ryan Brees (41), Ford wyścigowy Stewart-Haas

John Hunter Nemecek (42), Legacy Motor Club Toyota

Eric Jones (43), Dziedzictwo Klubu Motorowego Toyota

JJ Yeley (44), Chevrolet z zespołu wyścigowego Nowego Jorku

Tyler Reddick (45), 23XI Racing Toyota

Ricky Stenhouse Jr. (47), Chevrolet JTG Daugherty Racing

Alex Bowman (48), Chevrolet Hendrick Motorsports

Justin Haley (51), Rick Ware Racing Ford

Ty Gibbs (54), Joe Gibbs Wyścigi Toyoty

David Ragan (60), RFK Racing Ford*

Anthony Alfredo (62), Chevrolet do sportów motorowych Beard*

Jane Smith (71), Chevrolet Spire Motorsports

Carson Hosever (77), Chevrolet Spire Motorsports

BJ McLeod (78), Ford sportów motorowych na żywo*

Jimmie Johnson (84), Legacy Motor Club Toyota*

Daniel Suarez (99), Chevrolet wyścigowy Trackhouse

*-Miejsce na polu nie jest gwarantowane