Decyzja Fed w sprawie stóp procentowych, aktualności i zyski

4 godziny temu

Oczekuje się, że w środę rynki europejskie otworzą się wyżej w związku z ostatnią decyzją Rezerwy Federalnej w sprawie polityki pieniężnej.

Oczekuje się, że brytyjski indeks FTSE 100 wzrośnie o 19 punktów do 7 332, niemiecki DAX wzrośnie o 55 punktów do 14 842, francuski CAC wzrośnie o 20 punktów do 6900, a włoski FTSE MIB wzrośnie o 40 punktów do 27 700.

W środę zyski będą pochodzić od Lundin Petroleum, Wolters Kluwer, Next, Metro Bank, GSK i Aston Martin. Żadnych publikacji dużych danych.