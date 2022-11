Demokraci przypieczętują kontrolę nad Senatem USA, wygrywając w Nevadzie

PHOENIX, 12 listopada (Reuters) – Demokraci przejmą kontrolę nad Senatem USA po tym, jak senator Catherine Cortez Masto wygrała reelekcję w Nevadzie, przewiduje w sobotę Edison Research.

Mimo to Republikanie byli bliscy przejęcia kontroli nad Izbą Reprezentantów USA, ponieważ urzędnicy liczyli głosy oddane we wtorkowych wyborach śródokresowych w USA.

Cortes Masto ledwo pokonał republikańskiego pretendenta Adama Laxalta, byłego prokuratora generalnego popieranego przez byłego prezydenta Donalda Trumpa.

Po zwycięstwie Masto po reelekcji senatora Demokratów Marka Kelly’ego w Arizonie pod koniec piątku Demokraci mieliby kontrolować co najmniej 50 mandatów w Senacie, pozwalając wiceprezydent Kamali Harris na zerwanie więzi w 100-osobowej izbie.

„Wierzymy w naszą demokrację, a Ameryka pokazała, że ​​korzenie demokracji są głębokie i silne” – powiedział na konferencji prasowej lider większości w Senacie Chuck Schumer, demokrata.

Senat jest obecnie podzielony 50-50 między Demokratów i Republikanów. Nowo wybrany Senat zostanie zaprzysiężony 3 stycznia.

Demokraci z ciągłą kontrolą Senatu wciąż mogą zatwierdzać nominacje Bidena, np. sędziowie federalni. Jeśli w ciągu najbliższych dwóch lat pojawi się wakat, ktoś zostanie powołany do Sądu Najwyższego.

Jeśli demokratyczny senator Raphael Warnock wygra w Gruzji 6 grudnia drugie wybory przeciwko republikaninowi Herschelowi Walkerowi, to powiększy to demokratyczną większość do 51-49. Dałoby to Demokratom dodatkową nogę w uchwalaniu niektórych ustaw, które mogłyby przejść zwykłą większością głosów, zamiast 60 głosów wymaganych w przypadku większości aktów prawnych.

To osłabiłoby wpływy demokratycznych senatorów Joe Mnuchina w Zachodniej Wirginii i Kirsten Sinema w Arizonie, które „swingują” głosy, które blokują lub opóźniają niektóre z kluczowych inicjatyw Bidena, w tym ekspansję niektórych programów społecznych.

Stan Waszyngton zdenerwowany

Może minąć kilka dni lub więcej, zanim wyniki wystarczającej liczby wyścigów Domów będą znane, aby określić, która partia zdobędzie większość w 435-osobowej sali. Republikanie nadal utrzymywali przewagę, ale dochody wciąż płynęły do ​​wielu ras, w tym do kilku w liberalnej Kalifornii.

Przemawiając w Kambodży, Biden powiedział, że jego partia skoncentruje się na wygraniu wyścigu Senatu Gruzji, ale w kwestii utrzymania kontroli nad Izbą powiedział: „To naciąganie”.

Republikanie z Izby Reprezentantów obiecali, że jeśli wygrają, spróbują cofnąć zwycięstwa Bidena w walce ze zmianami klimatycznymi i na stałe utrwalić wygasające w 2017 roku obniżki podatków. Planują także przesłuchania w sprawie działalności administracji Bidena i śledztwa w sprawie syna prezydenta, który miał powiązania biznesowe z Ukrainą i Chinami.

[1/4] Demokratyczna senatorka Catherine Cortez Masto organizuje wiec przed wyborami w połowie kadencji w Henderson w stanie Nevada w USA, 7 listopada 2022 r. REUTERS / David Swanson

Demokraci odnieśli w sobotę spore zwycięstwo w 3. Dzielnicy Kongresowej Waszyngtonu, gdzie demokratka Mary Klusenkamp Perez pokonała wspieranego przez Trumpa Joe Kenta.

W Nevadzie demokrata Cisco Aguilar wygrał wyścig o stanowisko kolejnego sekretarza stanu i najwyższego urzędnika wyborczego. Pokonał republikanina Jima Marchanta, który poparł fałszywe twierdzenie Trumpa, że ​​przegrał z Bidenem z powodu oszustwa wyborczego w wyborach w 2020 roku.

Demokraci pokonali również kandydatów republikańskich w Michigan i Arizonie, którzy starali się zostać najwyższymi urzędnikami wyborczymi w swoim stanie, popierając fałszywe twierdzenia Trumpa.

Demokraci otrzymali ważny impuls pod koniec piątku, kiedy Kelly, senator Demokratów z Arizony, pokonał Republikanów Blake Masters, popieranego przez Trumpa Republikanina, aby utrzymać swoje miejsce. Masters nie zgadza się na zakład.

„Widzieliśmy konsekwencje, gdy przywódcy odmawiają zaakceptowania prawdy i skupiają się bardziej na przeszłych spiskach niż na rozwiązywaniu wyzwań, przed którymi stoimy dzisiaj” – powiedział Kelly, były pilot myśliwca i astronauta marynarki wojennej, w krótkim przemówieniu zwycięskim. do swoich zwolenników w Phoenix w sobotę.

Nie przewiduje się jeszcze zwycięzcy wyścigu gubernatora Arizony, w którym demokratka Katie Hobbs ma niewielką przewagę nad innym pro-Trumpowym pretendentem, republikaninem Garym Lake.

(Wyniki wyborów bezpośrednich w całym kraju)

Zagrożone nominacje sędziowskie

Kontrolowany przez Demokratów Senat zapewniłby ubezpieczenie Bidenowi, którego kandydaci zdobędą potwierdzenia, aby obsadzić dziesiątki federalnych sędziów. W ostatnich dwóch latach kadencji Bidena miejsce w Sądzie Najwyższym, który ma teraz konserwatywną większość 6-3, może mieć kluczowe znaczenie dla Demokratów.

Kiedy ustępujący Senat powróci w poniedziałek na powyborczą sesję roboczą, Schumer zamierza natychmiast potwierdzić dwóch kolejnych sędziów federalnych oczekujących na ostateczne głosowanie.

Trump, który przez cały rok krążył wokół wyborów śródokresowych w 2022 r., wykorzystał swoją niesłabnącą popularność wśród skrajnie prawicowych konserwatystów, by wpłynąć na republikańskich nominowanych do kongresu, gubernatorów i lokalnych ras.

Trumpa obwiniano za słabe wyniki republikanów we wtorek – nawet gdy zdobyli wąską większościową kontrolę w Izbie – za nominowanie kandydatów, którzy nie byli w stanie przemówić do wystarczająco szerokiego elektoratu.

Strata Republikanów w Gruzji może jeszcze bardziej osłabić popularność Trumpa, ponieważ doradcy mówią w tym tygodniu, że rozważa ogłoszenie trzeciej kadencji prezydenta w 2024 roku.

Reportaż Tima Reida w Phoenix i Richarda, Gowana, Jasona Lange i Kanishki Singh w Waszyngtonie; Montaż przez Daniela Wallisa, Rossa Colvina i Williama Mallarda

