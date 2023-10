Diamondbacks zebrali się, by pokonać Phillies, nieprawdopodobne N.L. zmierzy się z Rangersami w World Series

FILADELFIA — Menedżer drużyny Arizona Diamondbacks, Torrey Lovullo, zajrzał w otchłań 11 sierpnia, 74 dni przed tym, jak jego zespół zdobył sztandar Ligi Narodowej, wygrywając 4:2 z Philadelphia Phillies w nieprawdopodobnej, trwającej miesiąc zasadzce. w siódmym meczu Pucharu Ligi Angielskiej. Dwa miesiące temu, kiedy Diamondbacks przegrali dziewiąty mecz z rzędu, ta perspektywa wydawała się odległa. Klub stracił kontrolę nad NL West. Szansa znikła po sezonie. „Musimy to odzyskać” – powiedział Lovello. „Jakoś. w jakiś sposób.”

Diamondbacks nie dokonali cudownego powrotu. Klub wygrał następnego dnia i zakończył poślizg. Następnego dnia ponownie zwyciężyli. W ciągu miesiąca wygrali więcej niż przegrali. We wrześniu odnieśli wystarczający sukces, aby wejść do sezonu posezonowego, szóstego i finałowego. To zespół, który ma na koncie 84 zwycięstwa, a przewaga runów sugeruje, że będą lepsi. Ale mieli bilety na tańce. Właśnie tego potrzebował zespół Lovullo. Od 2006 roku St. Louis Cardinals, zwycięzca 83 meczów, nie dotarł do World Series dzięki temu małemu zwycięstwu w sezonie zasadniczym.

Tak. to prawda. Diamondbacks jadą na World Series. Jeśli zdanie brzmi obco na Twoim języku, możesz je powtórzyć. Jeżeli znajdziesz na stronie coś dziwnego, przeczytaj ją jeszcze raz. Być może zastanawiasz się, podobnie jak wiele osób w baseballu, jak Arizona się tu znalazła.

Zapytaj, czy Diamentowców to obchodzi. Zapytaj 45 397 fanów w Citizens Bank Park, czy mogą w to uwierzyć. Filadelfia potrzebuje jeszcze tylko jednego zwycięstwa po wygraniu dwóch pierwszych meczów z tej serii i powrocie do domu po piątym meczu. Zapytaj kogokolwiek na meczu, czy to przewidział – a ta osoba prawdopodobnie się wzdrygnie.

Kończąc powrót i zdobywając pierwsze miejsce w World Series od 2001 roku, Arizona pokazała całe zamieszanie, które doprowadziło ją do tego momentu. Corbin Carroll, ich gorący debiutant z pola, zanotował trzy trafienia, strzelił dwa gole i oddał decydujący, ofiarny lot w siódmej rundzie. Kolega pierwszego roku, Gabriel Moreno, wydał dwa single RBI. Korpus pomocy był trzeci za debiutantem Brandonem Piffattem, który przez cztery rundy unikał beczek sluggerów z Phillies, Kyle’a Schwarbera i Bryce’a Harpera. Odciążający Arizonę Kevin Zingel zrobił to samo z Treyem Turnerem i Harperem, aby złagodzić zacięcie w siódmej rundzie.

Menedżer drużyny Phillies Rob Thompson dobrze spisał się, decydując się na sprzątanie z trzecim bazowym Alekiem Bohmem. Bohm zdobył home run i zdobył kolejny bieg. Ale nic innego nie szło dobrze dla Filadelfii. Linia upadła po czwartym i piątym upadku, zanim Arizona zaczęła grać. Stoczyli niewielką walkę z Joe Montibleyem, Ryanem Thompsonem, Andrew Chalfrankiem, Ginkelem i Paulem Sewaldem, którzy mogli spędzić kilka następnych dni na studiowaniu drużyny Texas Rangers. Pierwszy mecz World Series odbędzie się w piątkowy wieczór na stadionie Globe Life Field.

Oglądanie World Series bez Filadelfii byłoby oszałamiające. Kiedy w zeszłym tygodniu te drużyny opuściły Filadelfię po drugim meczu, losy serii były bliskie rozstrzygnięcia. Phillies wygrali dwa pierwsze mecze, w tym serię 10:0 w drugim meczu. Arizona wycofała się na pustynię bez realnego startera, który mógłby zagrać w kolejnych dwóch meczach. Jednak Pfaadt zaliczył fenomenalny występ w trzecim meczu. Dzień później, gdy Lovullo prowadził w meczu Bullpen, jego atakujący wykorzystali różne strategiczne decyzje Thompsona.

Thompson zdecydował się wyciągnąć własnego startera, Christophera Sancheza, w połowie trzeciej rundy. Zamiast korzystać z Taijuana Walkera i Michaela Lorenzena przez dwie rundy każdy, Thompson wolał swoich zwykłych zawodników. Decyzja została odwrócona, gdy weteran Craig Kimbrell objął dwupunktowe prowadzenie w ósmej rundzie. Arizona wyrównała serię. Filadelfia wygrała piąty mecz, ale w poniedziałek odpadła w szóstym meczu, przegrywając na Citizens Bank Park po raz pierwszy po sezonie.

Wszystko to doprowadziło do tego, co w zeszłym tygodniu było nie do pomyślenia: Phillies na krawędzi upadku, a Diamondbacks na krawędzi proporczyka. Pozwoliło to Lovulloowi ponownie sięgnąć do swojej torby z rachunkami, zawierającej zbiór ciekawostek z prasy i opinii publicznej. Najnowszą wiadomość przekazał gospodarz SiriusXM, Chris „Mad Dog” Russo, który obiecał, że „odejdzie na miejscu”, jeśli wygra Arizona.

Wyścig wywołał uśmiech na twarzy Lovullo. Powiedział, że uważa Russo za przyjaciela. „Ale jeśli dzisiaj wygramy, chciałbym, żeby odszedł” – powiedział Lovello. „Wiesz co mam na myśli? The New Yorker Nie ma nic lepszego niż mądry facet, który mówi coś i przebiera w słowach.

Zdaniem Lovullo komentarze Russo wpisują się w schemat panujący po sezonie: „Nadrzędnym tematem jest to, że A nie zasługujemy, aby tu być, B, skopiemy nam tyłki, i C, że są tu dręczyciele. Cała Liga Narodowa sobie z nami poradzi” – powiedział. „Świadomość, że gramy w siódmym meczu, naprawdę mnie ekscytuje i jesteśmy o krok od zrobienia czegoś niesamowitego. Uwielbiamy udowadniać, że niedowiarkowie się mylą.

Thompson przyjął inne podejście. Podczas gdy Lovullo wydawał się otwarty na wszelkie narodowe dyskusje na temat swojego klubu, Thompson wydawał się zdecydowany unikać wszelkich rozmów. Upierał się, że nie słyszał żadnych skarg w lokalnej sportowej stacji radiowej 94.1 WIP na jego odmowę zmiany składu, przez co Bohm musiał sprzątać. „W tej chwili przemieszczanie ludzi nie ma większego sensu” – powiedział Thompson.

Arizona podkreśliła znaczenie wczesnego zdobywania punktów, aby uciszyć tłum. We wtorek zespół wykonał to zadanie już w pierwszych rundach. Nowicjusz zapolowy Corbin Carroll trafił w bramkę. Łapacz nowicjuszy, Gabriel Moreno, posłał pojedynczą piłkę w prawe pole. Carroll wbiegł z pierwszej na trzecią pozycję, gdzie zdobył bramkę po autu Christiana Walkera, który przedarł się przez worek, przerywając podwójną grę.

Bohm przywrócił tłum. Biczuje wybitnego piosenkarza z Pfaadt. Piłka baseballowa wylądowała na siedzeniach po lewej stronie boiska. Był to drugi hit Bohma z tej serii poza bazą. Czas był świetny. Harper opuścił ziemiankę, aby oklaskiwać Bohma. Schwarber przechylił się przez balustradę, żeby dodać otuchy tłumowi.

Po tym, jak zapolowy Brandon Marsh wyszedł na prowadzenie jednym uderzeniem i awansował po piłce zapolowego Johana Rojasa, Schwarber miał szansę zapewnić kibicom trzecie miejsce. Ale Pfaadt otrząsnął się i zwolnił Schwarbera po raz drugi. Pfaadt znalazł piosenkarza z wynikiem 2-2 na dole strefy, wystarczająco blisko, aby sędzia Adam Hamari mógł zadzwonić do Schwarbera. Runda zakończyła się, gdy zatrzymujący się Trey Turner uderzył zamiatarką w błoto w stronę Marsha.

Bohm na nowo rozpalił czwartą drużynę. Po serii faulowanych szybkich piłek przeszedł jednorazowo i nakrył stół dla Stotta. Pfaadt wypróbował ciężarek 2-2. Stott posłał mocny atak w lewy środkowy środek pola, po czym Bohm zdobył podwójną bramkę i dał Filadelfii prowadzenie 2:1. Singiel łapacza JD Realmudo posłał biegaczy na rogi. Pfaadt ograniczył szkody. Pokonał osłabłego zapolowego Nicka Castellanosa i Rojasa.

Diamentowi nie upadli na długo. Pierwszy singiel trzeciego bazowego Emmanuela Rivery wywołał zamieszanie w Bullpen w Phillies. Prawa ręka strażaka Thompsona, Jeff Hoffman, rozgrzewał się od drugiej rundy. Był gotowy na walkę z Moreno, praworęcznym odbijającym. Zanim jednak Thompson zdążył wykonać ruch, Carroll przetoczył się przez środek i zdobył decydujący wynik dwóch aut, co było jego trzecim hitem wieczoru.

Carroll nękał Hoffmana. Po tym, jak Hoffman wykonał swój pierwszy narzut, Carroll udał się do drugiej bazy, machając torbą, tak jak robił to 54 razy w sezonie zasadniczym. Dodatkowe 30 metrów doprowadziło do biegu, a Moreno uderzył suwakiem w prawe pole, dając Arizonie prowadzenie 3-2.

Kiedy Thompson przekazał grę Jose Alvarado, Hoffman był na siódmym miejscu, co było być może jego najbardziej niezawodnym strzelcem. Alvarado zdobył bramkę po raz czwarty w serii. Diamondbackowie wyglądali na wygodnych. Gerardo Perdomo przywitał go jednym głosem. Ketel Marte zaliczył podwójne stulecie. Carroll pokonał przewagę plutonu Alvarado i uderzył piłkę wystarczająco głęboko, aby zdobyć Perdomo z prędkością 150,8 mil na godzinę.

Bullpen Lovullo zdusił Phillies w ostatnich klatkach. Zingle doprowadził do ostrego buntu w siódmym secie, pokonując zarówno Turnera, jak i Harpera. W ósmym uderzył w bok. W dziewiątym sewaldzie Sewald zajął ostatnie miejsce w składzie Filadelfii. Ostatni aut trafił w rękawicę Carrolla w prawym polu karnym, nieszkodliwe uderzenie szczypiące przez Jake’a Cave’a. Tłum skierował się do wyjścia, a Carroll ruszył w stronę swoich kolegów z drużyny.

Phyllis była w drodze do domu. Diamondbacks zmierzali do World Series. W porządku, jeśli nie możesz przewidzieć. Arizona odwróciła całą serię i sezon. Jakoś. w jakiś sposób.

