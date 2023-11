Donald Trump Jr. powrócił, aby zeznawać jako pierwszy świadek obrony w nowojorskim procesie o oszustwo

Donald Trump Jr. po raz drugi w rodzinie zeznawał Procesy o oszustwa cywilne w Nowym Jorku W poniedziałek został pierwszym świadkiem wezwanym przez obronę, gdy sprawa wchodzi w nową fazę.

Trump Jr. jest najstarszym synem byłego prezydenta Donalda Trumpa i członkiem najwyższego kierownictwa Trump Organisation. Jest także współoskarżonym w procesie cywilnym złożonym przez prokurator generalną Nowego Jorku Letitię James, w którym zarzuca mu, że on, jego ojciec, Trump Organisation i inni członkowie kierownictwa zorganizowali trwający dekadę oszustwo o wartości 250 milionów dolarów, które zawyżało wartość aktywów Trumpa. Majątek osobisty Trumpa

Trump Jr. zeznawał na rozprawie na początku tego miesiąca, kiedy prawnicy z biura Jamesa wezwali go na świadka, aby stawić czoła pytaniom dotyczącym sprawozdań finansowych będących przedmiotem sprawy. W zeszłym tygodniu stan wycofał się ze swojej sprawy, a w poniedziałek Trump Jr. wrócił jako świadek obrony.

„Powiedziałbym, że dobrze jest tu być, Wysoki Sądzie, ale obawiam się, że prokurator generalny oskarży mnie o krzywoprzysięstwo” – powiedział w pewnym momencie Trump Jr.

Zeznanie Donalda Trumpa Jr

W swoim wstępnym zeznaniu Trump Jr. nazwał firmę rodzinną i „geniuszem” swojego ojca. Odpowiadając na podpowiedzi pojawiające się w długim pokazie slajdów prezentowanym przez zespół ds. bezpieczeństwa, Trump Jr. omówił historię Organizacji Trump oraz wiele nieruchomości nabytych lub stworzonych przez Donalda Trumpa.

„To artysta zajmujący się nieruchomościami” – powiedział Trump Jr. o swoim ojcu, dodając później: „Tworzy swoje płótno. Jest osobą kreatywną i dobrze potrafi budować”.

Donald Trump Jr. na sali sądowej przed Sądem Najwyższym stanu Nowy Jork podczas procesu swojej rodziny w sprawie oszustwa cywilnego, 13 listopada 2023 r. Michał M. Obrazy Santiago/Getty’ego



Trump Jr. wielokrotnie odwoływał się do określenia swojego ojca jako „artysta”, twierdząc, że zamienił „oczy” w „klejnoty”. Kilkakrotnie przytoczył, jak to określił, niezwykłą „wizję” swojego ojca dotyczącą projektów.

Adwokaci obrony sprzeciwili się prezentacji obrony zawierającej dziesiątki slajdów, ale sędzia stanu Nowy Jork Arthur Engoron odrzucił ich propozycję. „Myślę, że właściwe jest przyjęcie perspektywy historycznej. Nie chcę żadnych dalszych zastrzeżeń co do tego” – stwierdził sędzia. .

W poprzedniej sprawie oraz podczas przesłuchań przedprocesowych prawnicy Trumpów próbowali wytłumaczyć zawyżone ratingi wynikającą z „niezwykłej” wizji Donalda Trumpa. Powiedzieli, że ostatecznie okazało się, że jego szacunki były dokładne, w miarę wzrostu wartości nieruchomości. W poniedziałek Trump Jr. nalegał na podobne wyjaśnienia.

„Mój ojciec (…) przodował w tworzeniu wartości” – powiedział Trump Jr.

Opisał szereg nieruchomości, które według Trumpa były w złym stanie, kiedy je kupił, i stwierdził, że jego ojciec „dostrzegł potencjał”. Sędzia w tej sprawie odrzucił wcześniej argument obrony, że zawyżone wyceny Trumpa były uzasadnione, ponieważ nieruchomości stały się później cenniejsze.

Podobnie jak w przypadku poprzednich wystąpień Trumpa Jr. podczas zeznań, często żartował, powstrzymując się od komentowania pracy rysownika sądowego i odwoływania się do zdjęć swoich i brata Erica Trumpa na ławie oskarżonych.

„Świetnie bym się bawił z tym zdjęciem, ale ujdzie mi to na sucho. Dużo Photoshopa” – powiedział w pewnym momencie, gdy na ekranie pokazano Erica Trumpa, około 70 slajdów.

Grupa Jamesa odpowiedziała wystawą – w tym adwokatem Trumpa Jr., Cliffordem Robertem – że firma z branży nieruchomości Newmark zakończyła wycenę Trump’s Doral Club na Florydzie w 2022 roku. Firma powiedziała Trumpom, że nieruchomość jest warta 1,3 miliarda dolarów. Prokurator Generalny uważa, że ​​lata, których dotyczy śledztwo, to lata 2011–2021.

Prawnik z biura Jamesa nazwał ten dokument „projektem broszury marketingowej”. Inny nazwał to „głupim”. Sędzia stwierdził, że nie ma to znaczenia dla sprawy, ale dopuścił to jako dowód.

Robert powiedział, że w nadchodzącym dokumencie będzie więcej zeznań.

„Właściwie jutro wysłuchamy zeznań i jego zdaniem są one dość niskie” – powiedział Robert.

Wcześniejsze zeznania Trumpa Jr

Kiedy Trump Jr. zaprosił go wcześniej na stoisko 2 i 3 listopada, zaproszenie otrzymało państwo. Zeznała, że ​​polegała na księgowych Organizacji Trumpa, którzy sporządzali tak zwane sprawozdania finansowe zawierające szczegółowy opis majątku jej ojca.

Trump Jr. nie był wówczas przesłuchiwany przez obronę. Po pierwszym wystąpieniu Trumpa Jr. na trybunę wezwano także jego rodzeństwo Erica Trumpa i Ivankę Trump oraz ojca, byłego prezydenta Donalda Trumpa.

Młodsi Trumpowie bagatelizują swoją rolę w sporządzaniu sprawozdań finansowych. Engoron w wrześniowym orzeczeniu przedprocesowym stwierdził, że dokumenty w sposób oszukańczy zawyżały wartość majątku Donalda Trumpa o miliardy dolarów, a niektórych aktywów nawet o setki milionów dolarów. Biuro Jamesa argumentuje, że dzięki temu jego rodzina i firma pozwoliły mu zawrzeć umowy z bankami i ubezpieczycielami na znacznie lepsze warunki, niż otrzymaliby Trumpowie.

Trump i jego współoskarżeni zaprzeczyli, jakoby dopuścili się jakichkolwiek nieprawidłowości. Trwa dochodzenie w sprawie innych zarzutów, w tym fałszowania dokumentów biznesowych i spisku. Sędzia proszony jest także o określenie kwoty, jaką rząd powinien otrzymać za zyski „w dobrej wierze” lub „bezprawne”.

