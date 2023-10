Film z koncertu Taylor Swift Eras Tour zarobił w zapowiedziach 2,8 miliona dolarów – ostateczny termin

Kevin Winter/TAS23/Getty Images do zarządzania prawami TAS

Dystrybucja: AMC Taylor Swift: Trasa koncertowa Eras Oficjalnie wyprodukowano film z koncertu 2,8 mln dolarów w zapowiedziach w czwartek wieczorem.

Wczoraj wieczorem powiedzieliśmy, że szacunkowe szacunki mówią o mniej niż 5 milionach dolarów. Wczoraj wieczorem o godzinie 18:00 czasu lokalnego film pojawił się w 2700 kinach.

Należy pamiętać, że te podglądy nie pokazują, jak będzie wyglądał weekend. Prognozy nadal mówią o ponad 100 milionach dolarów w 3855 kinach. W środę wieczorem przed premierą Swift ogłosiła, że ​​w czwartkowe wieczory, począwszy od 18:00 w piątki, rozpocznie pokazy premierowe Lucky 13 filmu wyreżyserowanego przez Sama Wrencha. W niektórych lokalizacjach bilety w przedsprzedaży na film z wczorajszego koncertu trafiały do ​​sprzedaży dopiero sześć do ośmiu godzin po seansie.

Poza tym wczoraj wieczorem Swift rywalizowała sama ze sobą: jeśli jesteś zagorzałym fanem, mogłeś widzieć, jak kibicowała Travisowi Kelce’owi podczas meczu Kansas City Chiefs vs Denver Broncos.

Technicznie rzecz biorąc, aż do wczorajszego wieczoru nie było żadnych setów, tylko dlatego, że czwartkowe zapowiedzi dodano w ostatniej chwili. Co ciekawe, o północy rozpoczyna się koncert Michaela Jacksona. to jest We wtorek wieczorem, 27 października, zarobił 2,2 mln dolarów, w środę 7,4 mln dolarów i 34,4 mln dolarów przez pięć dni.

