Historyczny double play The Braves ponownie rozegrał drugi mecz NLDS

Kyle’a McDanielaZnawca ESPN MLB3 minuty czytania

ATLANTA – Historyczna i nieprawdopodobna podwójna gra Michaela Harrisa II zapewniła Braves dramatyczny powrót do remisu w serii w drugim meczu National League Division Series przeciwko Phillies w poniedziałkowy wieczór.

Po wznowieniu gry po czterech runach straty, Braves utrzymali prowadzenie 5-4 w dziewiątej rundzie, dopóki Bryce Harper nie znalazł się na pierwszej bazie, a Nick Castellanos nie trafił jednym autem. Castellanos uderzył piłkę z lotu ptaka w głęboko w prawy środek boiska, co oznaczałoby home run na pięciu głównych stadionach ligowych i dał Statcastowi oczekiwaną średnią odbijania na poziomie 0,610.

Harris jednak szybko to przeczytał i po meczu powiedział reporterom: „Wiedziałem, że będzie blisko płotu, więc gdy tylko wróciłem, nie zatrzymałem się. Miałem zamiar zrobić wszystko. Mogłem załóż na to rękawiczkę.”

Harris skoczył, aby ją złapać, uderzył w ścianę pola bramkowego, po czym natychmiast podniósł nogi, aby przekazać piłkę do drugiej bazy w bramce. Harper był pięć kroków za drugą bazą, gdy Harris złapał piłkę.

„Zwykle nie omija się baz” – powiedział menadżer Phillies Rob Thompson. „Stań przed piłką i uważaj, aby nie została złapana. Ale on myślał, że piłka była nad jego głową i nie sądził, że ją złapie. A Harris wykonał świetną robotę. Niewiarygodne. Próbował „Wróć” – poślizgnął się, ale zazwyczaj dostajesz sekundę. Wyprzedź konkurencję.

Drugi bazowy Ozzie Albies próbował przyjąć rzut Harrisa, ale trzecibazowy Austin Riley stał pomiędzy drugą bazą a kopcem. To nie jest zgodne z projektem.

„Myślę, że byłem tylko w jednej pozycji, ponieważ krzyczałem, a pęd po prostu ciągnął mnie w tę stronę” – powiedział Riley. „Okazało się, że to było właściwe miejsce we właściwym czasie”.

Riley chwycił piłkę bekhendem i jednym ruchem rzucił ją do pierwszego pola, jak przy pomocy wolnego wałka na trzeciej bazie. Zakończyło to pierwszą podwójną grę 8-5-3 w historii posezonowej ligi MLB i pierwszą podwójną grę z udziałem zapolowego, która zakończyła mecz posezonowy.

Harris po akcji nie wiedział, gdzie jest Harper, więc rzucił piłkę w stronę drugiej bazy.

„Widzieliśmy tutaj slomo [in the clubhouse]” – powiedział. „Nie wiedziałem, że wyprzedził drugie miejsce, więc po prostu rzuciłem… Myślę, że Riley był we właściwym miejscu, aby wykonać rzut, wykonał niewiarygodny rzut”.

Harper pochwalił Harrisa za jego grę.

„Zaryzykuj” – powiedział o prowadzeniu własnej bazy. „Michael wykonał świetną grę i podwoił mnie. Trudno to zakończyć”.

Phillies prowadzili 4:0 w szóstej rundzie i 4:1 w siódmej, kiedy łapacz Braves, Travis d’Arnaud, dwukrotnie trafił homerem byłego pałkarza Mets Matta Zacha Wheelera i podwyższył wynik na 4-3. Skończyło się to na wspaniałym wieczorze dla Wheelera, który trafił 10, przeszedł jednego i pozwolił tylko na trzy trafienia.

„Staraliśmy się być jak najbardziej pozytywnie nastawieni do tej ziemianki” – powiedział Riley o nastawieniu Braves przed home runem. „Wszyscy mówili, że musimy iść dalej i iść dalej. [Wheeler] To była niesamowita noc. Był taki dominujący… Kiedy odzyskamy tę publiczność, dzieją się dobre rzeczy.

Riley zadał ostateczny cios, uderzając głową Jeffa Hoffmana.

„Próbowałem przyłożyć piłkę do beczki” – powiedział. To było wszystko. To zdecydowanie zależało ode mnie [homers].”

Seria udaje się teraz do Filadelfii na mecze 3 i 4. W środę Phillies zagrają z Aaronem Nolą. Menedżer Brian Snitker powiedział we wtorek, że Braves ujawnią starter trzeciego meczu.