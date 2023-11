Izrael zgadza się na układ zakładników z Hamasem: aktualizacje na żywo

20:09 czasu wschodniego, 23 listopada 2023 r

Rodziny i przyjaciele zakładników w Gazie wezwali Netanjahu, aby sprowadził ich do domu podczas demonstracji w Tel Awiwie 21 listopada.



Ariel Shalit/AP



Przede wszystkim Uwolnienie zakładników Hamasu Rzecznik ministerstwa spraw zagranicznych Kataru Majid al-Ansari powiedział, że uwolnienie 13 kobiet i dzieci zaplanowano na piątkowe popołudnie czasu lokalnego w Gazie.

Al-Ansari nie był w stanie podać szczegółów dotyczących tożsamości zakładników ani trasy, którą mogliby obrać ze względów bezpieczeństwa. Oczekuje się jednak, że wielu z pierwszych 50 zakładników wydostanie się przez Egipt.

Izraelski rząd oznajmił, że rodziny tych, którzy nie zostali zwolnieni, oraz rodziny zakładników zostały powiadomione. Al-Ansari powiedział także, że zakładnicy należący do tej samej rodziny zostaną uwolnieni razem w pierwszej grupie.

Tymczasem izraelski urzędnik mówi CNN, że w ramach porozumienia w piątek zostanie zwolnionych łącznie 39 więźniów palestyńskich.

Więźniowie zostaną zabrani z Daman i Megiddo, dwóch więzień na południowy wschód od Hajfy, i przewiezieni do więzienia Ofer, na południe od Ramallah na okupowanym Zachodnim Brzegu, na ostateczne procesy przez Czerwony Krzyż.

Oczekuje się, że uwolnionymi więźniami będą zarówno dziewczęta, jak i chłopcy do 18 roku życia.

Nie jest jasne, kiedy nastąpi uwolnienie, ale izraelski urzędnik powiedział, że więźniowie nie zostaną zwolnieni, dopóki zakładnicy z Gazy nie wrócą w ręce Izraela.

Oto, co musisz wiedzieć w ten czwartek:

Jeszcze dwa miesiące walki: Minister obrony Izraela oświadczył, że spodziewa się „zdecydowanej kontynuacji” operacji wojskowej przeciwko Hamasowi po krótkim zawieszeniu broni. Minister obrony Izraela oświadczył, że spodziewa się „zdecydowanej kontynuacji” operacji wojskowej przeciwko Hamasowi po krótkim zawieszeniu broni. Przez co najmniej dwa miesiące.

Nazwiska zaginionych więźniów palestyńskich: – powiedział CNN palestyński urzędnik – powiedział CNN palestyński urzędnik Nie ma jeszcze listy nazwisk Oczekuje się, że w piątek zostaną zwolnieni z izraelskich więzień.

3-letni Amerykanin zwolniony z trustu Bidena: Prezydent USA Joe Biden powiedział, że „trzyma kciuki”, że Hamas przetrzymuje jako zakładniczkę 3-letnią Amerykankę. Prezydent USA Joe Biden powiedział, że „trzyma kciuki”, że Hamas przetrzymuje jako zakładniczkę 3-letnią Amerykankę. Zostanie zwolniony w piątek . Zapowiedział jednak, że nie będzie udzielał dalszych informacji, dopóki transakcja nie zostanie sfinalizowana.

Stany Zjednoczone skontaktują się z rodzinami amerykańskich zakładników: Ameryka to zrobi Ameryka to zrobi Skontaktuj się z członkami rodzin amerykańskich zakładników Osoby zwolnione z Gazy „po tym, jak potwierdziliśmy, że opuszczają Gazę” – powiedział amerykański urzędnik.

Hezbollah wystrzeliwuje rakiety w kierunku Izraela: Milicja Libańska Milicja Libańska Hezbollah wystrzelił 48 rakiet Wcześniej w czwartek w kwaterze głównej izraelskiej dywizji piechoty w bazie wojskowej Ein Zeitim. W oświadczeniu Hezbollah wystrzelił rakietę kierowaną w kierunku izraelskich czołgów Merkava znajdujących się w pobliżu al-Raheb w pobliżu izraelskiego miasta Sztula i obrał za cel izraelskie siły piechoty znajdujące się w tym obszarze.

Izraelskie Siły Obronne oświadczyły, że „przechwyciły kilka rakiet”, a później potwierdziły, że odpowiadają na ataki grupy bojowników, używając helikopterów i samolotów bojowych do uderzania w infrastrukturę Hezbollahu i wyrzutnie rakiet w Libanie.

Grupa pomocy medycznej twierdzi, że 80 ciężarówek z pomocą medyczną przybyło do Gazy z Egiptu. Palestyńskie Towarzystwo Czerwonego Półksiężyca (PRCS) twierdzi, że w czwartek otrzymało 80 ciężarówek, które wjechały do ​​Gazy przez przejście w Rafah. PRCS twierdzi, że ciężarówki przywiozły do ​​Gazy żywność, wodę, sprzęt medyczny, lekarstwa i sprzęt pomocy publicznej.