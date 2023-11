Izrael zgadza się na układ zakładników z Hamasem: aktualizacje na żywo

12:46 ET, 22 listopada 2023 r

Oto, co wiemy o palestyńskich więźniach znajdujących się na izraelskiej liście potencjalnych uwolnień



Od Amira Tala, Zeeny Saifi, Nimy Elbakir, Karima El Damanhoury’ego i Nadine Ibrahim z CNN



Umowa dotycząca zakładników między Izraelem a Hamasem przewiduje powrót 150 osób więźniowie palestyńscy Podczas czterodniowych walk w Gazie co najmniej 50 kobiet i dzieci przetrzymywano w izraelskich więzieniach w zamian za ich uwolnienie.

W środę Hamas podał, że więźniami palestyńskimi były kobiety i dzieci, a umowa obejmowała także wjazd setek ciężarówek przewożących pomoc humanitarną, zaopatrzenie medyczne i paliwo do wszystkich części oblężonego terytorium.

Oto, co warto wiedzieć o więźniach, którzy mogą zostać zwolnieni:

Opłaty: W środę izraelski rząd opublikował listę palestyńskich więźniów, którzy mają zostać zwolnieni, wraz z ich wiekiem i zarzutami, na podstawie których są przetrzymywani – przy czym najczęstsze są rzucanie kamieniami i „szkodzenie bezpieczeństwu regionalnemu”. Inni zostali zatrzymani za wspieranie nielegalnych organizacji terrorystycznych, oskarżenia o nielegalną broń, podżeganie i co najmniej dwa przypadki usiłowania morderstwa. Niektórzy z nich są wymienieni jako członkowie Hamasu i innych islamistycznych grup bojowników, ale wielu zatrzymanych nie figuruje jako członkowie żadnej organizacji.

Wiek: Większość więźniów palestyńskich wymienionych jako kwalifikujący się do zwolnienia to młodzi mężczyźni w wieku od 16 do 18 lat – dzieci zgodnie z definicją Organizacji Narodów Zjednoczonych – choć niektórzy mają zaledwie 14 lat. Według obliczeń CNN 33 to kobiety.

Co warto wiedzieć o palestyńskich więźniach przetrzymywanych w niewoli przez Izrael:

Według Katura Fares, szefowej Autonomii Palestyńskiej ds. Więźniów i Byłych Więźniów, w izraelskich więzieniach przebywa obecnie około 8300 palestyńskich więźniów.

Ponad 3000 z nich jest przetrzymywanych w ramach, jak to nazywa Izrael, „aresztu administracyjnego” – powiedział Fares CNN, co oznacza, że ​​są przetrzymywani bez znajomości postawionych im zarzutów i bez formalnego postępowania prawnego.

Fares powiedział, że większość więźniów to mężczyźni, 85 to kobiety, a 350 to dzieci.

Izrael zwiększył liczbę aresztowań od ataków Hamasu z 7 października. Tylko w tym miesiącu na okupowanym Zachodnim Brzegu i w Jerozolimie odnotowano 2070 aresztowań. Stowarzyszenie Więźniów Palestyńskich, Organizacja pozarządowa, której celem jest rozwiązywanie problemów palestyńskich więźniów przebywających w izraelskich więzieniach. Liczba ta obejmuje 145 dzieci i 55 kobiet.

Premier Autonomii Palestyńskiej Mohamed Sztajjeh powiedział w zeszłym tygodniu agencji Reuters, że Izrael zwiększa liczbę aresztowań przed umową o zakładnikach. „Izrael przygotowuje się do wymiany więźniów i aresztuje tak wiele osób, jak tylko może, ponieważ przygotowuje się do takiego porozumienia” – powiedział Shtaye.

Środowy przełom dyplomatyczny daje nadzieję palestyńskim więźniom i rodzinom izraelskich zakładników.