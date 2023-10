Izraelska bitwa Hamasu na żywo: Ciężkie bitwy naziemne w Gazie, gdy Netanjahu mówi „nadszedł czas na wojnę”

Izrael wyrzuci Hamas na śmietnik historii” – mówi Netanjahu

Izraelskie siły lądowe wkroczyły w głąb Gazy, atakując czołgi i inne pojazdy opancerzone w głównym mieście regionu i uwalniając żołnierza przetrzymywanego przez bojowników Hamasu.

Wśród wielokrotnych wezwań Wielkiej Brytanii i innych sojuszników do humanitarnej przerwy w konflikcie izraelski premier odrzucił wezwania do zawieszenia broni, ogłaszając, że jest to „czas na wojnę”.

„Wzywa do wezwania Izraela do zawieszenia broni i poddania się Hamasowi” – ​​powiedział Benjamin Netanjahu na konferencji prasowej. – To się nie stanie.

Tymczasem ONZ na rzecz uchodźców palestyńskich Szef organizacji był wczoraj w ONZ. Na nadzwyczajnym spotkaniu Izrael oskarżył Palestyńczyków o „karę zbiorową” i przymusowe wysiedlenia ludności cywilnej, mówiąc, że „natychmiastowe humanitarne zawieszenie broni stało się dla milionów sprawą życia i śmierci”. .

W Gazie zginęło ponad 8300 osób, w tym 66 procent kobiet i dzieci, a dziesiątki tysięcy zostało rannych – podało Biuro Pomocy Humanitarnej ONZ, powołując się na ministerstwo zdrowia Gazy.