Jak Cubs zatrudnili Craiga i zszokowali świat baseballu

SCOTTSDALE, Arizona – Prezydent Cubs, Jed Hoyer, zawsze podziwiał Craiga Counsella z daleka. Jego zdaniem menadżer nie ma słabych stron. Hoyer obserwował, jak Counsell wciąż powiększa skład Milwaukee Brewers, który na papierze nie wyglądał najlepiej w lidze, ale mimo to nadal wygrywał.

Hoyer postrzegał Counsela jako osobę, która opanowała ruchy w grze, konsekwentnie utrzymuje porządek w swoim klubie i z entuzjazmem radzi sobie z mediami. W oczach Cubs był to najlepszy menadżer w grze.

Hoyer rozumiał jednak, że konsultant był lubiany i że nie miał ochoty wprowadzać zmian w kierownictwie swojego zespołu. David Rose i Theo Epstein to specjalnie wybrani ludzie, którzy mają podążać za przyszłym członkiem Galerii Sław Joe Maddonem, który dzięki World Series 2016 pomógł zakończyć ponad sto lat nędzy na północy. Oczekiwano, że Council zostanie zamknięty już 1 listopada, kiedy oficjalnie stanie się wolnym agentem. Hoyer nie miał zamiaru ścigać go przed tą datą. Miał przeczucie, że Nowy Jork nie będzie ostatecznym celem podróży Counsella, ponieważ względy rodzinne trzymały go na Środkowym Zachodzie, sądził jednak, że Counsell wróci do Milwaukee.

Zmiana ta nie nastąpiła z powodu pewnego napięcia między Rossem i Hoyerem. Jednak gdy zbliżał się listopad i oferta była już dostępna na rynku, zainteresowanie Hoyera wzrosło. Pojawiła się szansa na znaczny postęp w istotnej dziedzinie i Hoyer z niej skorzystał. 1 listopada skontaktował się z nim i rada miasta przybyła do rejonu Chicago, aby spotkać się z Hoyerem. Ostatnią rzeczą, jakiej Hoyer chciał, było upublicznienie tego wszystkiego, aby rada znalazła się gdzie indziej i aby Ross się o tym dowiedział. Stworzyłoby to rodzaj tarcia pomiędzy menadżerem a szefem operacji baseballowych, który byłby nie do przyjęcia.

Aby mieć pewność, że było cicho, Hoyer był jedyną osobą, która spotkała się z radcą prawnym, bardzo niewiele osób w biurze wiedziało o spotkaniu, a według źródła ligowego radca prawny nigdy nie przychodził do biur Cubs w pobliżu Wrigley Field. Przed spotkaniem 1 listopada niewiele ze sobą rozmawiali, ale szybko doszli do porozumienia i rozmawiali głęboko w nocy.

W nadchodzących dniach Counsell spotka się z New York Mets i Cleveland Guardians, pozostając w kontakcie z Brewersami. W sobotni wieczór Hoyer był pewien, że są blisko finansowo i transakcja zostanie zawarta. W niedzielę rano transakcja została sfinalizowana. Hoyer odebrał rywalowi z dywizji najlepszego menedżera w lidze i zgadzając się na pięcioletni kontrakt wart ponad 40 milionów dolarów, Counsell ustanowił nowy standard wynagrodzeń kadry kierowniczej, pozostając blisko rodziny.

Jed Hoyer nie chciał odchodzić od Davida Rose’a, ale Rada Craiga stała się realną perspektywą. (Armando L. Sanchez/Chicago Tribune/Tribune News Service za pośrednictwem Getty Images)

Hoyer natychmiast zarezerwował lot na Florydę, aby spotkać się z Rose w Tallahassee. Obaj odbyli długą i czasami pełną napięcia rozmowę, podczas której dyrektor generalny Carter Hawkins wezwał niektórych pracowników i graczy, aby przekazać wieści, a wieść szybko rozeszła się po całym zespole.

Jednym z powodów, dla których Cubs zatrudnili Rose cztery lata temu, było poczucie, że Maddon nie powiększa składu, a Rose miała sposoby na lepsze wywarcie wpływu na zespół na uboczu. Tymczasem w Milwaukee Counsell zawsze wydawał się wyciągać więcej z pozornie gorszego składu, niż to, co on, Theo Epstein wspólnie stworzyli z Cubs.

Teraz Hoyer prowadzi swój zespół jako ten, który robi różnicę. Jednakże są pytania. Skład Cubs był na tyle dobry, że w ubiegłym roku wygrał 83 mecze, a biorąc pod uwagę fakt, że Marcus Stroman i Cody Bellinger przeszli do wolnej agencji, zespół jest obecnie wyjątkowo słaby.

Chociaż Cubs będą aktywni tej zimy, dużych wydatków na doradztwo nie należy odczytywać jako gwarancji, że pokonają konkurencję w zakresie bezpłatnej agencji. Konieczne są ulepszenia i zostaną podjęte pewne kroki. Jednak Council został sprzedany do zespołu, który szybko się rozwijał i miał to kontynuować w trakcie obowiązywania kontraktu, a nie w oparciu o pomysł, że Cubs zbudują giganta w ciągu jednej zimy.

Cubs mają mocny skład MLB, mnóstwo młodych talentów w swoim systemie farm, którzy są o krok od wywarcia wpływu na czołową drużynę ligową, oraz znaczną elastyczność finansową. Choć w nadchodzących latach napną swoje finansowe muskuły, nie spodziewają się, że tej zimy wygrają wiele wojen licytacyjnych w postrzeganej jako słaba klasa wolnych agentów, szczególnie po stronie graczy pozycyjnych.

Należy również określić, w jaki sposób konsultant projektuje kadrę szkoleniową. Wielu trenerów ma kontrakty na przyszły rok i kolejne lata. Mamy nadzieję, że radny zachowa większość. Trener rzucania Tommy Hattovy jest uważany za jednego z najlepszych w branży, a po tym, jak Dustin Kelly odnosił sukcesy z zawodnikami w pierwszym roku, drużyna Cubs w końcu znalazła pewną konsekwencję w pracy swojego trenera uderzeń.

Jednak lojalni wobec Rossa mogą dopuszczać się odstępstw. Rada ma długą historię z Patem Murphym jako jego trenerem rezerwowym w Milwaukee. Murphy był konsultantem zarządzającym w Notre Dame i ma także historię związaną z Hoyerem, który zatrudnił Murphy’ego jako specjalnego asystenta na początku jego dwuletniej kadencji na stanowisku dyrektora generalnego San Diego Padres. Murphy jest kandydatem na miejsce Counsella na stanowisku menedżera w Milwaukee, ale jeśli nie dostanie tej pracy, może znaleźć się w Chicago.

Wszystko to – jak ułoży się skład i kto znajdzie się w ostatecznym sztabie trenerskim – pozostaje nieznane. Oczywiste jest, że Hoyer i Cubs przesłali wiadomość dotyczącą trajektorii swojej drużyny. Zostali odebrani jednemu z głównych rywali i dodali najlepszego menadżera baseballu, aby poprowadził rosnącą drużynę.

(Zdjęcie górne: John Fisher / Getty Images)