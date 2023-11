James Harden z Clippers „może dorównać każdemu” w walce o tytuł

Om YoungmisukPisarz pracowniczy ESPN5 minut czytania

Harden: „Nie jestem graczem systemowym, jestem systemem” Nowo nabyty obrońca Clippers, James Harden, wyjaśnia swoje poglądy na temat „smyczy” w Filadelfii.

Playa Vista, Kalifornia — James Harden powiedział, że poświęcił miliony swoim stylem gry, który, jak powiedział, był „na smyczy” podczas swojej pracy w Philadelphia 76ers.

Harden powiedział, że próbował zrobić wszystko, co w jego mocy, aby wygrać w Filadelfii, ale biuro 76ers go nie chciało. Harden ma teraz nadzieję, że uda mu się zmienić część negatywnej narracji wokół niego po odejściu drużyny Rockies z Brooklynu i Filadelfii i udowodnić, że nadal jest elitarną gwiazdą, która może dorównać Kawhi Leonardowi, Paulowi George’owi i Russellowi Westbrookowi. Mistrzostwo.

Podczas swojej wstępnej konferencji prasowej w czwartek w obiekcie Clippers Harden opisał, co jego zdaniem poszło nie tak w Filadelfii.

„Za podpisanie kontraktu i ulepszenie zespołu wziąłem niecałe 26 milionów dolarów” – powiedział Horton. „Zmieniam swoją rolę, jakie medium [felt] Piłka dominuje, co sprawia, że ​​moja dominacja przy piłce jest bardzo przydatna. Ale zmieniłem swoją rolę, próbowałem zmienić historię, próbowałem się poświęcić i zrobiłem wszystko, co było konieczne, aby odnieść sukces na najwyższym poziomie. Nie zostało to powiedziane. To jest inny BS.

„Więc opuściłem Brooklyn i pomyślałem, że przejdę na emeryturę jako Sixer, ale recepcja miała inne plany. Nie chcieli mnie. Jest wiele historii i ludzie myślą, że mają swoje zdanie… ale żadna z nich to prawda.”

Harden w czwartek odbył swój pierwszy trening jako Clipper i jest na dobrej drodze, aby w poniedziałek zadebiutować w Clippers w Madison Square Garden przeciwko New York Knicks. Trener Clippers Ty Lue ma czterodniową przerwę, którą może wykorzystać jako miniobóz, aby zintegrować Hardena i PJ Tuckera z atakiem, zanim rozpocznie trzymeczową podróż do Nowego Jorku.

Harden, który przez ostatnie trzy sezony notował średnio 10 asyst na mecz, ma nadzieję uwolnić swój styl gry pod wodzą Lue. Powiedział, że kiedy był w Sixers, był „na smyczy” i nie mógł grać najlepiej jak potrafił w ofensywie, niezależnie od tego, czy było to łatwe, czy strzelanie u boku Joela Embiida.

Harden wyjaśnił, że „bycie na smyczy” niekoniecznie decyduje o liczbie oddanych strzałów.

„Gra i myślę, że jestem twórcą na boisku” – powiedział Harden. „Więc jeśli uda mi się uzyskać głos, gdzie tylko będę mógł, powiem: «Hej, trenerze, patrzę na to. Co o tym myślisz?». Kogoś, kto we mnie wierzy, wierzy we mnie, rozumie mnie. Nie jestem graczem systemowym. Jestem systemem. Wiesz o co mi chodzi?

„Więc ktoś, kto rozumie tę rozmowę ze mną i jest w stanie podejść do sprawy, zrozumieć i wprowadzić zmiany w trakcie meczu, to mnie najbardziej martwi. Nie chodzi o to, żebym uderzył w koszykówkę i zdobył 34 punkty. Ja już to zrobiłem. skończone.”

Clippers postrzegają Hardena jako wzmocnienie sufitu, kogoś, kto może jeszcze bardziej ułatwić życie Leonardowi i George’owi. Harden, Leonard, George i Westbrook rozmawiali o poświęceniach, wykraczaniu poza indywidualne statystyki i współpracy, aby pomóc Clippers zdobyć pierwszy tytuł NBA. Ponieważ w takich sytuacjach każdy wygrywa, cztery gwiazdki muszą dzielić się koszykówką.

Łączyło ich już to, że dorastali w południowej Kalifornii i chcieli zrobić coś wielkiego.

„Wróciłem do domu” – powiedział Harden, który grał w Artesia High School w Lakewood w Kalifornii. „Myślę, że przebywanie w gronie rodziny i posiadanie w drużynie kilku dobrych graczy daje mi komfort. Wszyscy czterej chłopaki pochodzą z Kalifornii. To wyjątkowa historia. Więc wszystko się poskładało w jedną całość i miało to sens.”.

Będzie to trzeci raz, kiedy Harden i Westbrook połączą siły po wspólnym występie w Oklahoma City i Houston.

„Znałem Russa z Boys and Girls Club w Los Angeles” – powiedział Horton. „Więc nasz związek wykracza poza koszykówkę. On jest powodem [of wanting to be traded to the Clippers]. Czuje, że ma coś do udowodnienia. Mamy cel, który staramy się osiągnąć. Czy jest lepszy sposób na zrobienie tego razem w Los Angeles.”

Harden widzi podobieństwa między Clippers a swoją sytuacją na Brooklynie z Kevinem Durantem i Kyriem Irvingiem, zanim kontuzje wykoleiły zespół.

„Byłem w podobnej sytuacji na Brooklynie, gdzie jest dwóch zawodników, którzy potrafią strzelać gole w koszykówce i powodować niedopasowania w obronie” – powiedział. „Jestem więc dobry w koszykówce i koszykówce. Pick and roll, łapanie i strzelanie. Mamy kilku dobrych trenerów. Mamy kilku bezinteresownych graczy.

„Myślę, że [I can] Wynik koszykówki. Jestem też dobry w koszykówkę. Więc mogę ułatwić.”

Harden powiedział, że ma wiele do udowodnienia w Clippers.

„Wszystko” – odpowiedział Harden zapytany, co ma do udowodnienia. „Jako jednostka jestem bardzo elitarny, więc mogę dorównać każdemu i popracować nad biegiem mistrzowskim.

„Myślę więc, że jeśli chodzi o indywidualne statystyki, wszyscy jesteśmy na tej samej stronie, wszystkie te rzeczy są już za nami. Wszyscy mamy cel i myślę, że każdy wie, co to jest”.