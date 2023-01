Kaley Cuoco, Kay Hui Kwan i inne gwiazdy

Złote Globy 2023: Eddie Murphy i Jarrod Carmichael nie wycofują się Złote Globy powróciły do ​​NBC, a gospodarz Jerrod Carmichael odniósł się do kontrowersji wokół HFPA, która wycofała program z telewizji w 2022 roku. Baw się dobrze!, USA Today

LOS ANGELES — Gwiazdy zgromadziły się w niedzielę w Fairmont Century Plaza Hotel, ubrane po same dziewiątki na drugim co do wielkości pokazie sezonu rozdania nagród: Nagrody krytyków.

„Wszędzie i wszystko na raz” Okazało się, że jest faworytem wieczoru, wygrywając pięć z 14 nominowanych kategorii. „Abbott Elementary” Gwiazda Sheryl Lee Ralph zdobyła nagrodę dla najlepszej aktorki drugoplanowej i Wygłosił kolejne mocne przemówienie – Obie zdobyły trofea dla aktorek drugoplanowych, podobnie jak Angela Bassett i Niecy Nash „Czarna Pantera: Wakanda na zawsze” I „Dahmer – potwór: historia Jeffreya Dahmera” odpowiednio.

Podczas transmisji dużo się działo, ale na sali balowej było jeszcze więcej akcji, które nie trafiły do ​​telewizji. Od gwiazd raczących się autoportretami po pełne emocji chwile za kulisami — oto, co się wydarzyło.

„Byłem na pustyni”: Brendan Fraser ze łzami w oczach przyjmuje nagrodę krytyków dla najlepszego aktora

Amanda Seyfried robi selfie z Paulem Walterem Houserem, Kaley Cuoco i Tomem Belfreyem podczas randki

W typowy sposób wybierany przez krytyków, w chwili gdy w audycji nastąpiła przerwa reklamowa, gwiazdy zerwały się na równe nogi, praktycznie gawędząc i jivejąc z innymi celebrytami po drugiej stronie sali balowej.

Podczas przerwy Angela Bassett rozmawiała z Janelle Monae. Keegan-Michael Key i jego żona Elle Key udali się do biurka „Abbott Elementary”, aby porozmawiać z Quintą Brunson i Lisą Ann Walter. A Stephanie Hsu z „Everything Everywhere All At Once” śmiała się serdecznie z Jenny Slate w „Marcel the Shell with Shoes On”.

Po zdobyciu trofeów dla najlepszej aktorki i najlepszego aktora drugoplanowego w serialu limitowanym lub filmie telewizyjnym, Amanda Seyfried i Paul Walter Hauser stali z boku sali balowej, rozmawiając przyciszonymi głosami i ożywionymi minami. Na koniec rozmowy oboje zrobili sobie selfie.

Dla niektórych gwiazd pokaz był romantyczną randką. Kaley Cuoco, z rosnącym brzuszkiem, spędziła większość nocy ze swoim partnerem Tomem Belfreyem. Podczas przerwy gość poprosił Belfreya o zrobienie zdjęcia z Cuoco, na co aktor chętnie się zgodził. Nash pracował również na czerwonym dywanie ze swoją żoną Jessicą Betts. Oboje pobrali się w 2020 roku.

Kee Hui Guan z trudem powstrzymuje łzy za kulisami

Adrenalina była namacalna podczas pokazu, gdy ekstatyczne gwiazdy ściskały swoje trofea i wygłaszały serdeczne przemówienia, które świat mógł zobaczyć.

Ta intensywność przeniosła się za kulisy do pokoju medialnego, gdzie zwycięzcy natychmiast zostali poproszeni o zadawanie pytań i zastanowienie się, co oznaczają ich wygrane.

Po zdobyciu nagrody dla najlepszego aktora drugoplanowego, gwiazda „Wszystko wszędzie i na raz”, Kae Hui Kwan, wzruszył się w relacjach z reporterami, mówiąc, że uznanie przerosło jego najśmielsze marzenia.

„Chcę pracy”, powiedział słabym głosem, a serce „wciąż bije”.

– Jestem szczęściarzem – dodał, a łzy napłynęły mu do oczu. „Bardzo dobrze pamiętam, jak byłem azjatyckim aktorem w późnych latach 80. i wczesnych 90. Chcę, aby drzwi były otwarte dla wszystkich aktorów takich jak ja, którzy nie chcą niczego więcej niż stałej pracy, i chcę ich wszystkich. Ich marzenia się spełniają”.

Kwan nie był jedynym wdzięcznym. Ralph, zdobywczyni nagrody dla najlepszej aktorki drugoplanowej w serialu komediowym, wzruszyła się, gdy mówiła o swoich zmarłych rodzicach. „Jeśli widzą mnie z nieba, dziękuję, mamo i tato, bo to jest dla was” – powiedziała, podnosząc kubek do nieba.

w? wibracje. na zewnątrz? Postanowienia noworoczne

Nowy Rok, ci sami celebryci? Na czerwonym dywanie gwiazdy, w tym Kerry Washington i Ayo Edebiri, powiedziały USA Today, że tak naprawdę nie interesują ich postanowienia, przynajmniej nie do 2023 roku.

„Mam wielkie cele na ten rok” — mówi Washington. Wielu podziela to samo zdanie, unikając wielowiekowej tradycji wyznaczania wielkich osobistych celów na początku roku.

Kate Hudson powiedziała: „Postanowiłam nie robić postanowień… Nie robię tego wszystkiego w tym roku, przyjdę gorąco.

Gwiazda „All American”, Pre-Z, mówi nam, że jej postanowieniem jest „lepsze odżywianie”, ale tak się nie stało. Czemu? „Nie podoba mi się to” – śmieje się Pre-Z. Wraz z lepszym harmonogramem snu, współgwiazda Samantha Logan powiedziała, że ​​stara się również lepiej jeść w Nowym Roku, ale pod koniec dnia oboje zgadzają się, że wszystko zależy od równowagi.

„Plan jest taki, aby być szczęśliwym. Cokolwiek cię uszczęśliwia” – mówi Pre-Z. „W życiu liczy się równowaga”.

Logan dodaje: „Moje ciało będzie się zmieniać, a moja skóra będzie robić to, co chce, i to czyni mnie człowiekiem i tak naprawdę mnie to nie obchodzi”.

Edipiri mówi, że ona też nie podjęła żadnych postanowień, ale bycie „w” w tym roku było „dla mnie dobre”. Co dostaje gwiazda „Niedźwiedzia”? Czas przed ekranem, zwłaszcza TikTok.

Tłum Critics’ Choice to A-lista, ale menu nie

Które celebrytki z listy A są serwowane na kolację podczas rozdania Critics’ Choice Awards? Na pewno nie pięciodaniowy posiłek.

Na każdym stole było dużo wody Fidżi, kilka butelek wina i duża butelka szampana. Opcje jedzenia nie były jednak tak obfite, jak wybór napojów: z koszem krakersów na każdym stole, celebryci ucztowali na szeregu dipów, w tym hummus i baba ganosh.

Jeśli hummus nie był wystarczająco sycący, było mnóstwo lodów Gold Stone do obejścia. Oprócz mini stoiska z lodami na zewnątrz sali balowej, podczas przerw reklamowych w środku były podawane kubki Gold Stone.

Dopiero po koncercie gwiazdy w końcu musiały sobie pozwolić na więcej jedzenia. Po audycji gwiazdy opuściły salę balową i zastały przyjęcie wypełnione podpłomykami, sushi i stołami z deserami.

