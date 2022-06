Kalifornia, Iowa, Nowy Meksyk, Południowa Dakota i wiele innych

Głosowanie w ogóle się skończyło Siedem stanów Prawybory odbyły się we wtorek, gdy wybory w Kalifornii zakończyły się o godzinie 23:00 czasu wschodniego. Niektórzy wysocy rangą urzędnicy, w tym gubernator Południowej Dakoty Christie Noam i republikanie John Dune i Chuck Crosley, pokonali swoich głównych rywali, a ich kandydaci do wyborów powszechnych są wyznaczeni na listopad.

W San Francisco Associated Press zgłosiła się do Progressive District Attorney Sesa Poutin Przywołany w związku z obawami o przestępczość w mieście.

W Kalifornii wyniki wielu wyścigów nie nadejdą we wtorek wieczorem, ponieważ stan organizuje wybory pocztą. Promuje również tych, którzy zdobędą pierwsze dwa głosy w listopadzie, co jest bezpartyjne, co oznacza, że ​​niektóre pojedynki mogą doprowadzić do starcia między dwoma Demokratami lub dwoma Republikanami.

Reprezentant David Valadao, jeden z głównych przeciwników Kalifornii, jest jednym z 10 republikanów Izby Reprezentantów, którzy głosowali za usunięciem byłego prezydenta Donalda Trumpa. Obaj republikanie rzucają wyzwanie podstawowej szkole we Władywostoku, byłemu radnemu miejskiemu Chrisowi Mathewsowi i zarządcy Kuratorium Oświaty Adamowi Madirosowi, ale Trump nie aprobuje żadnego z nich.

CBS News przewiduje, że demokratyczny ustawodawca Rudy Salas awansuje do wyborów parlamentarnych w 22. okręgu kongresowym Kalifornii. Demokraci mają nadzieję odzyskać miejsce, które Demokraci piastowali do 2020 roku.

Demokraci Katie Porter, Josh Harder i Mike Levine znajdują się na liście docelowej republikanów i czekają, aby zobaczyć, kto rzuci im wyzwanie w listopadzie. Według danych redystrybutora Dave’a z tej trójki, Levine może stawić czoła najtrudniejszej konkurencji.

Personel wyborczy czeka na wyborców w lokalu wyborczym w San Francisco Fire Station 16 w San Francisco, 7 czerwca 2022 r. Kalifornia. Wyborcy w Kalifornii udają się do sondaży w prawyborach stanowych. Justin Sullivan / Getty Images



CBS News przewiduje, że gubernator Gavin Newsom awansuje do wyborów powszechnych. Senat Alex Patila, który został powołany na zakończenie kadencji wiceprezydenta Kamali Harris, awansował do wyborów powszechnych zarówno w zwykłych, jak i specjalnych wyborach do Senatu USA.

Burmistrz Los Angeles Eric Corsetti jest ograniczony czasowo i jest przedstawicielem. W konkursie prym wiedzie Karen Boss i deweloper Rick Caruso. A Ankieta Instytutu Studiów Rządowych UC Berkeley Przepustka wyniosła 38% od końca maja, a Caruso pokazał 32%, ale jeśli żaden kandydat nie zdobędzie 50% głosów, dwaj pierwsi zawodnicy przejdą do drugiej tury w listopadzie.

Tymczasem w Południowej Dakocie republikański gubernator Christy Noam zdobył republikańską nominację na gubernatora po tym, jak stawił czoła głównemu wyzwaniu z prawej strony. Noem, jedna z wschodzących gwiazd Partii Republikańskiej, która prawdopodobnie wystartuje w wyborach prezydenckich, skupił swoje zwycięskie przemówienie na prezydencie Joe Biden. W listopadzie zmierzy się z Demokratą Jamie Smithem, który we wtorek biegł bez sprzeciwu.

Obecny Senat ubiega się o czwartą kadencję. John Dune pokonał także swoich głównych rywali.

W Iowa 88-letni senator. Chuck Crosley, który służy w Senacie od 1981 roku, uniknął głównego wyzwania senatora stanu Iowa Jima Carlina.

Crosley zmierzy się z Michaelem Frankenem, który pokonał byłego wysłannika USA Abby Finkenoir. Został wybrany do Kongresu w 2018 roku, ale jego próba reelekcji w 2020 roku nie powiodła się. Po tym Finkenoir musiał walczyć, aby dostać się do sondaży. Sędzia początkowo orzekł Że nie ma wystarczającej liczby podpisów, aby zakwalifikować się do pierwszego głosowania. The Sąd Najwyższy stanu Iowa uchylił tę decyzję Kilka dni później.

Uważany za pioniera wyścigów Frankenauera, Frankenauer pomógł zniwelować dystans do Fingeny, wydając więcej niż na reklamę. Często pomagał swojej służbie wojskowej zwracać się do niezależnych i niektórych umiarkowanych republikanów.

„Będziemy bardzo ciężko pracować. Główną ideą tej kampanii jest przywództwo, które jest często pomijane i niedoceniane. To nas motywuje” – powiedział Franken podczas ceremonii zwycięstwa we wtorek wieczorem. „Czas ją rzucić i iść dalej.”

Republikanie skupili się na demokratycznej gubernatorze stanu Nowy Meksyk Michelle Lujan Grisham. Telewizyjny meteorolog Mark Ronchetti wygrał prawybory Republikanów w listopadzie przeciwko Lujanowi Grishamowi. Lujan Grisham startował bez sprzeciwu jako kandydat Demokratów.

Podczas gdy Komisja Specjalna Izby Reprezentantów badająca atak z 6 stycznia na Kapitol przygotowuje się do wysłuchania publicznego w tym miesiącu, przewodniczący Komisji Specjalnej Demokratów, Rep. Associated Press donosi, że Penny Thompson zdobyła swoje główne stanowisko.

Mecze prawyborów odbyły się również w New Jersey. Przedstawiciel Partii Demokratycznej. Tomek Malinowski został przekształcony w najkorzystniejszą dla Republikanów dzielnicę i zdobył zaledwie 1 punkt w 2020 roku. Tom Keane Jr. wygrał prawybory Republikanów w 7. Dystrykcie New Jersey i zmierzy się z Malinowskim w tym samym wyścigu w 2020 roku.

W 2. dzielnicy kongresowej New Jersey Jeff van Drew, uciekinier, który zmienił partię w 2019 roku, zaaprobował głos Trumpa przeciwko jego usunięciu. W ósmej dzielnicy dł. sen. Robert Menendez Jr., syn Roberta Menendeza, wygrał prawybory Demokratów.