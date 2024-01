Katarzyna, księżna Walii, ma przejść operację żołądka

Księżna Walii pozostanie w szpitalu przez dziesięć do czternastu dni

Wtorkowa operacja zakończyła się sukcesem i Catherine pozostanie w szpitalu przez dziesięć do 14 dni – podał pałac.

„W oparciu o aktualne zalecenia lekarskie jest mało prawdopodobne, aby powrócił do obowiązków publicznych przed Wielkanocą” – czytamy w oświadczeniu.

Jednak jego stan jest na tyle poważny, że pozostanie w szpitalu do dwóch tygodni, a powrót do zdrowia potrwa od dwóch do trzech miesięcy.