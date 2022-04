Kobieta, która zaatakowała czarnoskórą nastolatkę, fałszywie oskarżyła ją o kradzież telefonu i przyznała się do znienawidzenia zarzutu.

W grudniu 2020 roku Mia Poncetto była widziana na nagraniu atakującym 14-letniego Keona Harolda Jr. wraz z ojcem, muzykiem, w hotelu Arlo. Fonseca powiedział, że myślał, że ma swój telefon komórkowy, ale śledczy później ustalili, że nie.

Nagranie wideo z incydentu szybko stało się popularne, a wielu oskarżyło Poncetto o rasistowskie wykorzystywanie nastoletniego dziecka, które zaprzeczyło temu zarzutowi. Incydent ma miejsce, gdy seria wezwań do sprawiedliwości rasowej i reformy policji jest wysoka od lat, a czarni ludzie, tacy jak George Floyd i Prona Taylor, umierają z rąk funkcjonariuszy organów ścigania.

23-letni Fonseca musi przestrzegać zasad kwalifikujących do osobnej sprawy w Kalifornii, uczęszczać na poradnictwo i unikać dalszej działalności przestępczej.

Jeśli się nie zastosuje, Fonseca może grozić do czterech lat więzienia, powiedzieli prokuratorzy. Jeśli jednak z powodzeniem zastosuje się do tych zasad, może zostać ponownie oskarżona o fałszywe oskarżenie o molestowanie kwalifikowane drugiego stopnia.

Paul de Emilia, prawnik Fonseca, powiedział, że jest wdzięczny za zgodę swojego klienta na petycję i że po incydencie „wiódł przykładne życie”.

„Doceniamy przemyślane i życzliwe podejście gubernatora dystryktu do znalezienia zadowalającego wyniku, zwłaszcza w świetle nieuzasadnionej presji ze strony tak wielu głosów, które nie znają dalszych szczegółów na temat tego, co wydarzyło się tego wieczoru” – powiedział D’Emilia. „Pani Bonzetto czeka na ostateczną petycję w sprawie oskarżenia o nękanie, która bardzo realistycznie odwołuje się do tego, co zrobiła tamtej nocy w hotelu Arlo. Życzeniem pani Bonzetto jest, aby Keon Harold przeprosił za jej zachowanie.

Prokurator okręgowy Alvin Brock powiedział, że Fonseca „wykazywał niegrzeczne zachowanie”.

„Jako czarny człowiek osobiście doświadczyłem profilowania rasowego niezliczoną ilość razy w moim życiu i współczuję młodemu człowiekowi, który ucierpiał w tym incydencie” – powiedział Brock. „Ta prośba potwierdza odpowiednią odpowiedzialność pani Ponzetto poprzez identyfikację podstawowych przyczyn jej zachowania i zapewnienie, że to zachowanie się nie powtórzy”.