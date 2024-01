Kolejna fala Covida uderza w USA, gdy dominującym wariantem staje się JN.1

Zostaw komentarz na temat tej historii Komentarz Dodaj do zapisanych historii Ratować

W USA panuje kolejna epidemia Covid-19 Po tym, jak Amerykanie wrócą w tym tygodniu do szkoły i pracy, w czasie wakacji liczba przypadków wirusa rośnie, a lekarze i urzędnicy zdrowia publicznego przygotowują się na kolejne ogniska choroby. Próbki wirusa koronowego wykryty w ściekach, najlepszy wskaźnik oceny aktywności wirusów społecznych, sugeruje, że epidemie mogą być tak samo powszechne jak poprzedniej zimy. Niektóre placówki opieki zdrowotnej w całym kraju, w tym wszystkie w hrabstwie Los Angeles, ponownie wymagają masek. JN.1, nowy wariant dominujący, wydaje się szczególnie skuteczny w zakażaniu zaszczepionych lub wcześniej zakażonych osób.

W miarę jak w mediach społecznościowych pojawiają się zdjęcia pozytywnych wyników testów na obecność wirusa, do szpitala trafia mniej osób niż rok temu. Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom 29 000 hospitalizacji z powodu Covid w tygodniu poprzedzającym Boże Narodzenie Najnowsze danew porównaniu do 39 tys. w roku poprzednim. Firma raportowała średnio 1400 Cotygodniowe zgony Od Święta Dziękczynienia w zeszłym roku mniej niż połowa zgonów miała miejsce w tym samym momencie.

Mimo to Covid pozostaje jedną z głównych przyczyn zgonów i główną przyczyną hospitalizacji z powodu wirusa oddechowego, co zwiększa obciążenie szpitali, w których obserwuje się napływ przypadków grypy i RSV.

„Spośród trzech dużych wirusów to nadal jest ten, który powoduje hospitalizację ludzi i odbiera im życie” – powiedziała w środowym wywiadzie dyrektor CDC Mandy Cohen.

Nawet łagodne przypadki mogą prowadzić do długotrwałych powikłań spowodowanych długotrwałym covidem.

The CDC nadal zaleca Po pozytywnym wyniku testu ludzie są poddawani kwarantannie przez pięć dni, chociaż wielu Amerykanów zaprzestało tego robić, a bezpłatne testy są trudne do zdobycia, co ułatwia rozprzestrzenianie się wirusa, jeśli nie wiedzą, że ich przeziębienie to w rzeczywistości Covid.

„Jak w przypadku każdej porady dotyczącej zdrowia publicznego, nakłonienie ludzi do stosowania się do tych wytycznych zawsze stanowi wyzwanie” – powiedziała Chimbo Ike, komisarz Departamentu Zdrowia Publicznego Chicago, która wzywa mieszkańców do stosowania się do tych wytycznych. „Odkryliśmy, że zmniejszenie skutków Covida musi być częścią rozwiązania pozwalającego na zakończenie choroby lub być bardziej skuteczne”.

Michihiko Koto, specjalistka ds. chorób zakaźnych w Departamencie ds. Weteranów w Iowa City, która zaobserwowała umiarkowany wzrost liczby pacjentów z Covid, obawia się, że powrót studentów może wywołać więcej infekcji w nadchodzących tygodniach.

Wytyczne CDC dotyczące izolacji mają sens, ale rzeczywistość jest taka, że ​​wielu osobom brakuje elastyczności w pracy.

„Ludzie, którzy nie mają płatnego zwolnienia lekarskiego, nie mogą [isolate] Ponieważ muszą wyżywić swoje rodziny” – powiedział.

Chociaż od początku pandemii liczba przypadków zakażenia koronawirusem wzrasta każdej zimy, CDC twierdzi, że nie jest on jeszcze uważany za chorobę sezonową taką jak grypa. Koronawirus zmienia się w ciągu roku, a na typowe fale zimowe mogą mieć wpływ inne czynniki, takie jak podróże wakacyjne, zimna pogoda zmuszająca ludzi do przebywania w pomieszczeniach zamkniętych oraz ewolucja wirusa. Wariant JN.1, obecnie najpopularniejszy w Stanach Zjednoczonych, ma znacznie więcej mutacji niż jego poprzednicy, co wyjaśnia, dlaczego powoduje on choroby u ludzi podczas letnich epidemii.

„Jeśli spojrzeć na różne szczyty epidemii od początku epidemii, każdy z nich zbiega się z pojawieniem się nowego wariantu” – powiedział Michael Osterholm, dyrektor Centrum Badań i Polityki Chorób Zakaźnych na Uniwersytecie w Minnesocie. . „Wielu przypisuje to klimatowi”.

Niewielu Amerykanów na bieżąco aktualizuje swoje szczepionki przeciwko koronawirusowi, trenując swoje układy odpornościowe, aby nadążały za pojawiającym się wirusem. Według Szacunki CDCZaledwie 19 procent Amerykanów otrzymało najnowszą wersję szczepionki Testy laboratoryjne Show zapewnia lepszą ochronę przed wariantem JN.1 niż poprzednia formuła.

„Nie wystarczy powstrzymać rozwój, wzmocnienie i ucieczkę wirusa” – stwierdziła Jessica Malati Rivera, epidemiolog i starszy doradca ds. komunikacji naukowej w Fundacji de Beaumont, organizacji zajmującej się zdrowiem publicznym.

Eksperci medyczni i urzędnicy ds. zdrowia publicznego twierdzą, że spotykają się z rosnącym sceptycyzmem wobec szczepionek przeciwko koronawirusowi, zwłaszcza wśród konserwatystów. Ostatnia reakcja pojawiła się w środę ze strony najwyższego urzędnika ds. zdrowia Florydy, który nalegał, aby ludzie zaprzestali otrzymywania szczepionek przeciwko koronawirusowi mRNA.

Urzędnicy podstawowej opieki zdrowotnej zachęcają do szczepień, zwłaszcza osób powyżej 65. roku życia, aby zmniejszyć ryzyko fali Covid-19.

Monitoring ścieków Biobot Analytics wykazało, że najnowszy poziom wirusa koronowego był nieco niższy niż w tym samym punkcie w zeszłym roku, z wyjątkiem Środkowego Zachodu. Różnica może wynikać ze zmian Epidemiolog z firmy Biobot, Marisa Donnelly, powiedziała, że ​​szczepionki i ich warianty mogą wpływać na ilość wirusa wydalanego przez ludzi.

powiedział Donnelly Dane dotyczące ścieków wykorzystywane są jako sygnał ostrzegawczy w przypadku wzrostu poziomu ścieków.

„Teraz, gdy widzę wysoki poziom Covid-19 w ściekach, zaczynam martwić się o osoby z obniżoną odpornością lub z czynnikami ryzyka, które narażają je na ryzyko ciężkiego przebiegu Covid-19” – powiedziała Donnelly.

Kiedy CDC oznaczyło Nowy Jork i New Jersey były jednymi z pierwszych stanów, które w połowie grudnia odnotowały wyższy odsetek infekcji spowodowanych nowym szczepem i wyższy poziom wirusa układu oddechowego, a szpitale w tych stanach twierdziły, że tendencje te nie przełożyły się na kryzysy na ich oddziałach.

„Sytuacja nie wymknęła się spod kontroli, nie jest taka jak w zeszłym roku” – powiedziała Kathy Bennett, prezes i dyrektor generalny New Jersey Hospital Association.

Dyrektorzy szpitali mówią obecnie o koronawirusie w kontekście szerszego sezonu wirusów układu oddechowego. Zakażenie RSV, często spotykane na oddziałach noworodkowych i dziecięcych, osiągnęło już swój szczyt w całym kraju. Sezon grypowy rozpoczął się później niż zwykle i obecnie przyspiesza – 79 000 osób zgłosiło się na grypę Covid-19 w porównaniu do 136 000 wizyt na izbach przyjęć w zeszłym tygodniu.

Northwell Health, największy system opieki zdrowotnej w Nowym Jorku, odnotował wzrost liczby wizyt na oddziałach ratunkowych i ambulatoryjnych, w których uzyskano pozytywny wynik testu na obecność wirusa koronowego, czego oczekiwano po Święcie Dziękczynienia. Pacjenci ci są zwykle szybko wypisywani i rzadko chorują poważnie.

„Jeśli widzisz bardzo chorych ludzi na oddziałach intensywnej terapii, prawdopodobnie jest to raczej grypa niż Covid” – powiedział Bruce Farber, szef agencji ds. zdrowia publicznego i epidemiologii. „Jeśli spojrzeć na całkowitą populację szpitali z osobami z chorobami układu oddechowego, jest to w przeważającej mierze Covid”.

Jednak dodanie Covida do zwykłego zimowego cyklu wirusów układu oddechowego nadwyrężyło inne szpitale – w tym jeden w Minnesocie, gdzie ilość ścieków wzrosła dziesięciokrotnie w tygodniu poprzedzającym Boże Narodzenie.

„Każdy szpital zapewniający opiekę pediatryczną jest pełny” – powiedział John Hick, lekarz pogotowia ratunkowego w Hennepin Healthcare w centrum Minneapolis, która dysponuje 25 łóżkami pediatrycznymi.

Hick powiedział, że przez ostatni miesiąc urzędnicy szpitali w całym stanie trzy razy w tygodniu dzwonili koordynacyjnie, aby sprawdzić, czy będą mogli przenieść łóżka pediatryczne i niektórych pacjentów na oddziały dla dorosłych. W zeszłym tygodniu szpital zaczął wymagać od pacjentów i lekarzy ponownego noszenia masek podczas interakcji.

Na ostatniej zmianie Hicka na ostrym dyżurze, kilka dni przed Bożym Narodzeniem, połowa pacjentów miała Covida lub grypę. Biorąc pod uwagę niski wskaźnik szczepień, spodziewa się, że w nadchodzących tygodniach odnotuje więcej przypadków Covid-19.

Jeszcze bardziej szokujące jest to, że wielu z tych przypadków można zapobiec.