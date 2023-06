Kongresman z Florydy, Maxwell Frost, wychodzi na scenę z Barrmore

CNN

Jeśli polityka się nie powiedzie, reprezentant USA Maxwell Frost może zrobić rezerwową karierę jako gwiazda rocka.

Kongresmen Gen-Z z Florydy pojawił się na scenie podczas koncertu Paramore w Capitol One Arena w Waszyngtonie w piątek wieczorem. wideo Frost, lat 26, został przejęty przez fanów na widowni śpiewających i tańczących, gdy zespół wykonywał swój hit z 2007 roku. „Zły interes”.

„Zobacz? Czy widzisz tu przyszłość?”, zapytała wokalistka Hayley Williams po wprowadzeniu Frosta na scenę w wideo Mróz przesłał dalej.

Nawet mróz Na Twitterze zamieścił kilka zdjęć On i Williams, 34. On On to napisał „Jestem bardzo wdzięczna za tę chwilę” wraz z filmem z jej porywającego występu. „Od lat ćwiczę pod prysznicem” – dodała.





Dla fanów Frosta jego pojawienie się na koncercie zespołu emo pop nie było do końca zaskoczeniem. Członek parlamentu federalnego reprezentujący 10. dzielnicę Florydy Opisuje siebie Wieloletni meloman i artysta wychowany przez ojca, który pracował jako muzyk na pełen etat.

Oprócz rocka, Frost wykorzystywał również swój występ na scenie jako okazję do rozwoju Krótka wypowiedź polityczna O gubernatorze Florydy Ubiega się o prezydenturęGdy Williams mijał mikrofon.

„F*** Ron DeSantis, f*** faszyzm” – powiedział, wywołując aplauz i okrzyki publiczności.