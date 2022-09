Król Karol ogłosił pogrzeb królowej jako króla w dniu 19 września

Karol oficjalnie ogłoszony królem

Pogrzeb królowej odbędzie się 19 września

„Myśleliśmy, że jest niezwyciężona” – William

96-letnia królowa Elżbieta zmarła w czwartek

LONDYN, 10 września (Reuters) – Pogrzeb królowej Elżbiety odbędzie się w poniedziałek, 19 września, poinformowali w sobotę urzędnicy królewscy, po tym, jak jej syn Karol został oficjalnie ogłoszony nowym królem Wielkiej Brytanii. Wieki.

Śmierć 96-letniego monarchy wywołała łzy, smutek i pełne miłości hołdy nie tylko ze strony rodziny królowej i wielu Brytyjczyków, ale z całego świata – odzwierciedlając jego obecność na światowej scenie od 70 lat.

„Wszyscy myśleliśmy, że jest niepokonana” – powiedział jej wnuk książę William, obecnie następca tronu. Czytaj więcej

„To surrealistyczne” – powiedział podczas spaceru przed Zamkiem Windsor, gdy on i jego żona Kate po raz pierwszy od dwóch lat pojawili się blisko publicznie ze swoim młodszym bratem Harrym i jego żoną Meghan – śmierć Elizabeth pomoże uzdrowić. Między synami Karola.

Dębowa trumna Elżbiety, ozdobiona królewskim sztandarem Szkocji i zwieńczona kwiatowym wieńcem, leżała w sali balowej Balmoral Castle, jej letnim domu w Szkocji, gdzie zmarła spokojnie w czwartek.

W niedzielę zostanie przewieziony karawanem przez odległe górskie wioski w sześciogodzinną podróż do stolicy Szkocji, Edynburga, aby umożliwić ludziom złożenie hołdu. Czytaj więcej

Trumna zostanie zabrana do Londynu we wtorek, gdzie będzie leżała w Pałacu Buckingham, a następnie do Westminster Hall, aż pogrzeb odbędzie się 19 września o godzinie 11:00 (1000 GMT) w Opactwie Westminsterskim.

Śmierć Elżbiety, najdłużej panującej brytyjskiej monarchini, wywołała falę emocji na całym świecie. Budynki i punkty orientacyjne w Europie, Ameryce i Afryce są podświetlone na czerwono, biało i niebiesko flagi Wielkiej Brytanii.

73-letni Karol natychmiast zastąpił swoją matkę, ale rada akcesyjna zebrała się w St James’s – najstarszym pałacu królewskim w Wielkiej Brytanii – zbudowanym dla Henryka VIII w latach 30. XVI wieku – aby w sobotę ogłosić go królem.

W skład rady – złożonej z Tajnych Radnych, pełniącej od wieków funkcję doradczą monarchy – wchodzi jej syn i spadkobierca William, żona Camilla i nowa premier Wielkiej Brytanii Liz Truss.

Sześciu byłych premierów, starszych biskupów i polityków skandowało „Boże chroń króla”.

„Jestem głęboko świadomy obowiązków i ciężkiej odpowiedzialności tego wielkiego dziedzictwa i suwerenności” – powiedział Charles. „Spróbuję podążać za inspirującym przykładem, który został ustanowiony”.

Później, w Galerii Proklamacji, na balkonie nad Klasztornym Dziedzińcem Pałacu św. Jakuba, Król Podwiązki, David White, w towarzystwie innych w złotych i czerwonych szatach heraldycznych, przy dźwiękach trąb odczytał Proklamację Główną.

Żołnierze w tradycyjnych, szkarłatnych mundurach krzyczeli „biodra, biodra, hurra”.

Na boisko wpuszczono kilkaset osób, w tym małe dzieci na ramionach rodziców, kobietę trzymającą kwiaty i osoby starsze na skuterach inwalidzkich.

Królewska bomba

Brytyjski król Karol przybywa do Pałacu Buckingham po ceremonii rady akcesyjnej, podczas której został ogłoszony nowym monarchą Wielkiej Brytanii po śmierci królowej Wielkiej Brytanii Elżbiety 10 września 2022 r. w Londynie. REUTERS/Henry Nicholls Czytaj więcej

Karol jest 41. monarchą w linii, której początki sięgają czasów normańskiego króla Wilhelma Zdobywcy, który objął angielski tron ​​w 1066 roku. Sobotnie wydarzenia były odzwierciedleniem zapowiedzi nowych królów i królowych sprzed setek lat.

Został królem i głową państwa 14 krajów, w tym Australii, Kanady, Jamajki, Nowej Zelandii i Papui Nowej Gwinei, nie tylko Anglii.

Było to pierwsze telewizyjne ogłoszenie monarchy. Dla większości Brytyjczyków był to pierwszy raz w życiu, ponieważ Elżbieta była jedyną monarchinią, jaką znali. Karol miał zaledwie 3 lata, kiedy został królową w 1952 roku.

Wielka Brytania ogłosiła, że ​​żałoba będzie trwała do pogrzebu Elżbiety, który będzie świętem państwowym. Oczekuje się udziału przywódców z całego świata, w tym prezydenta USA Joe Bidena.

Koronacja Karola odbędzie się w późniejszym terminie, którego termin nie jest jeszcze jasny. Między objęciem królowej Elżbiety a jej koronacją w 1953 r. upłynęło 16 miesięcy.

Jego najstarszy syn William, lat 40, został nowym księciem Walii, tytuł tradycyjnie posiadany przez następcę tronu, a żona Williama Kate została księżną Walii.

Para była bardzo publiczna z Harrym i Meghan, księciem i księżną Sussex, po podjęciu decyzji o opuszczeniu królewskich obowiązków i przeprowadzce do Kalifornii w 2020 roku.

Harry i Meghan przypadkowo wzięli udział w jakiejś charytatywnej imprezie w Wielkiej Brytanii w zeszłym tygodniu i nawet nie spodziewali się, że zobaczą Williama – dopóki ich babcia nie zmarła.

Jednak cała czwórka stała razem i rozmawiała krótko, chociaż wyglądali bardzo niezręcznie i nie spędzali ze sobą zbyt wiele czasu podczas 40-minutowego spaceru w Windsor, po telefonie Williama do brata.

Królewskie źródło powiedziało, że był to ważny pokaz solidarności w niezwykle trudnym czasie dla rodziny.

’Bardzo emocjonalny’

Tymczasem w Balmoral trójka najmłodszych dzieci królowej – Anne, Andrew i Edward – oraz ich własne rodziny również wystąpiły publicznie, dziękując tłumowi, zanim udały się do pobliskiego kościoła, aby wśród kwiatów zapoznać się z wiadomościami.

Jedna z córek księcia Andrzeja, księżniczka Eugenia, otarła łzy i przytuliła ojca.

„To bardzo emocjonująca chwila, bardzo szczera” – powiedział lokalny biznesmen Ian Smith, który stał przed barykadami. „To naprawdę wyjątkowe, że przybyli, aby nas docenić i możemy im pokazać nasze wsparcie”.

Elżbieta, najstarsza i najdłużej urzędująca głowa państwa na świecie, zasiadła na tronie 6 lutego 1952 roku w wieku 25 lat, po śmierci swojego ojca, króla Jerzego VI.

Przez dziesięciolecia był świadkiem sejsmicznych zmian w strukturze społecznej, politycznej i gospodarczej swojego kraju. Podczas swojego długiego panowania była chwalona za modernizację monarchii, pomimo intensywnej analizy mediów i publicznego cierpienia jej rodziny.

