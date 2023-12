Lamar Jackson uzyskał doskonałą ocenę, gdy Ravens wygrali AFC North

BALTIMORE — W meczu i występie przypominającym rok 2019 Lamar Jackson wyłonił się jako niekwestionowany najbardziej wartościowy gracz NFL, gdy Baltimore Ravens zdobyli tytuł AFC North i zajęli pierwsze miejsce w lidze AFC.

Jackson uzyskał doskonałą liczbę podań (158,3) i rzucił pięć podań po przyłożeniu, gdy Ravens pokonali w niedzielę Miami Dolphins 56:19, zapewniając sobie pożegnanie w pierwszej rundzie i przewagę własnego boiska w fazie play-off.

To już drugi raz, kiedy Ravens w swojej 28-letniej historii zajęli pierwsze miejsce w lidze AFC.

Wybór redaktora 2 jest powiązane

Wchodząc w niedzielę na listę faworytów MVP NFL, Jackson wyprodukował swój trzeci mecz w karierze, uzyskując doskonałą liczbę podań, co stanowi drugi wynik w historii NFL. Z pięcioma golami ustępuje jedynie Benowi Roethlisbergerowi.

Jackson rzucił 18 z 21 na 321 jardów. Rzucił podania przyziemienia na odległość 20 jardów do Justice Hill, 75 jardów do Jaya Flowersa, 35 i 7 jardów do Isaiaha Likely'ego oraz 4 jardy do Patricka Rickarda, podczas gdy fani skandowali „MVP” przy każdym zdobyciu gola.

Był to pierwszy mecz Jacksona obejmujący pięć przyłożeń od czasu jego sezonu MVP NFL 2019.

W przypadku Ravens pozostanie w domu podczas play-offów jest rzadkością. Pomimo zwycięstwa Ravens po sezonie – dwóch Super Bowl i czterech występów w meczach o mistrzostwo AFC – Baltimore grało u siebie zaledwie siedem razy w 28 meczach play-off.

Ravens mają nadzieję wykorzystać wybór nr 1 jeszcze bardziej niż w 2019 roku. Baltimore przegrało 28-12 z Tennessee Titans w rundzie dywizji AFC.