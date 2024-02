Misja Księżyca w nowiu podejmie próbę historycznego lądowania

Komentarz wydawcy: Wersja tej historii ukazała się w biuletynie naukowym CNN Wonder Theory Science. Aby otrzymać wiadomość na swoją skrzynkę odbiorczą, Zarejestruj się bezpłatnie tutaj.





20 lipca 1969 roku świat po raz pierwszy zobaczył, jak ludzkość wylądowała na Księżycu.

Jednak idealne lądowanie lądownika księżycowego Eagle przez astronautę NASA Neila Armstronga nie było łatwe.

Kiedy on i inny astronauta Buzz Aldrin przelatywali nad lądowiskiem, Armstrong wyjrzał przez okno. Zobaczyłem zdradliwe pole głazów. Opierając się na swoich umiejętnościach asa pilotowania, Armstrong ręcznie nawigował do bezpiecznego miejsca lądowania, mając zaledwie 30 sekund paliwa.

Minęło ponad 50 lat, odkąd Stany Zjednoczone wylądowały statkiem kosmicznym na Księżycu, po tym jak pozostałe misje Apollo przeprowadziły badania powierzchni Księżyca. Teraz nowy robotyczny odkrywca jest w drodze, aby spróbować tego wyczynu.

NASA Statek kosmiczny, nazwany Odie, jest mniej więcej wielkości budki telefonicznej.

Lądownik księżycowy Odysseus, zwany także „Ody”, wyrusza w historyczną misję na Księżyc po wystrzeleniu w czwartek wczesnym rankiem.

Misja opracowana przez NASA i Intuition Engines z siedzibą w Houston ma wylądować w pobliżu południowego bieguna Księżyca 22 lutego.

Statek kosmiczny jest wyposażony w system kamer o nazwie Eagle Cam rejestrujący jego lądowanie, oryginalną rzeźbę zaprojektowaną we współpracy z artystą Jeffem Koonsem oraz eksperymenty naukowo-technologiczne. Wspieraj przyszłe misje lądowania na Księżycu Podobnie jak Artemida III.

Po śmierci przyrodnika Karola Darwina w 1882 r. jego imponująca biblioteka zaczęła podupadać, a liczne książki i broszury z czasem trafiły gdzie indziej.

Teraz po 18 latach żmudnych badań w ramach Projektu Darwin prawie udało się ponownie połączyć jego bibliotekę i jej 7400 tytułów.

Naukowcy musieli odkryć wiele nieznanych wcześniej tematów, w wyniku czego powstało „5000 małych kryminałów”, które pomogły odtworzyć jego oryginalną kolekcję, powiedział lider projektu, dr John Van Wyhe, historyk nauki na Uniwersytecie Narodowym w Singapurze.

W książkach doszło do kilku zaskakujących odkryć, m.in Ostatnią powieść odczytano na głos Darwinowi Przed jego śmiercią.

B. Hoy, Uniwersytet w Rostocku, J. Model stworzony przy użyciu Agisoft Metashape przez Aur, LAKD MV Naukowcy stworzyli model 3D zanurzonego kamiennego muru, który pojawia się pod powierzchnią morza w niemieckiej Zatoce Meklemburskiej.

Podczas badania dna morskiego Zatoki Meklemburskiej w Niemczech zespół naukowców dokonał nieoczekiwanego odkrycia. Starożytna megastruktura zanurzona w Morzu Bałtyckim.

Badania z udziałem zespołów nurków i podwodnych robotów ujawniły ścianę złożoną z 1670 kamieni rozciągającą się na długości 1 kilometra.

Eksperci uważają, że mur był jedną z najstarszych znanych budowli myśliwskich z epoki kamienia. Barierę zbudowano około 11 000 lat temu, aby pomóc myśliwym w polowaniu na renifery na rzadkim terenie po ostatniej epoce lodowcowej.

Osobno na dnie jeziora Superior odnaleziono wrak masowca SS Arlington, który zatonął w 1940 r., ale odkrycie Rozwiązuje tylko jedną z tajemnic wraku statku.

Badaczom udało się złożyć zaskakującą historię pierwszego duńskiego imigranta z epoki kamienia.

„Człowiek Whittrup” został brutalnie zamordowany i porzucony na bagnach w Danii 5200 lat temu, a jego szczątki odkryto po raz pierwszy w 1915 roku. Badając kolagen kostny i zęby człowieka Wittrup, naukowcom udało się ustalić historię jego przemieszczania się geograficznego. Dieta.

Urodzony i wychowany na skandynawskim wybrzeżu i żyjący na owocach morza, Wittrup Man jako nastolatek nagle przepłynął morze, aby żyć i jeść jak rolnik w Danii. Żył tak aż do związania głowy w wieku od 30 do 40 lat.

Zespół uważa, że ​​mógł zginąć makabryczną śmiercią Część ofiary religijnej na bagnach.

Gaurava Ramnarayanana Fotograf dzikiej przyrody i przewodnik safari Gaurav Ramnarayanan zauważył tego złotego tygrysa w indyjskim Parku Narodowym Kaziranga.

Nieoczekiwana obserwacja rzadkiego złotego tygrysa w indyjskim Parku Narodowym Kaziranga jest niezwykła. Doświadczenie dla fotografów w styczniu. Jednak działacze na rzecz ochrony przyrody uważają pojawienie się zwierzęcia za niepokojący znak.

Park ten jest domem dla największej liczby tygrysów w regionie. Na wolności jest tylko kilka złotych tygrysów i takie tam Wyjątkowy kolor futra wynika z mutacji genetycznejPodobnie jak „błędy w pisaniu DNA” – stwierdziła Uma Ramakrishnan, profesor ekologii w indyjskim Narodowym Centrum Nauk Biologicznych.

Ponieważ szlaki migracyjne zamykają się z powodu szybkiego wzrostu, izolowana hodowla naraża populację tygrysów w parku na mutacje genetyczne i choroby.

Tymczasem nowy przełomowy raport ostrzega, że ​​przyczyną może być interwencja człowieka Setki gatunków wędrownych na Ziemi wymiera.

Zagłęb się w te intrygujące historie:

– Historia pocałunku jest bardziej skomplikowana, niż się wydaje, ale wskazują na to dowody ze starożytnego świata Ludzie całują się od co najmniej 4500 lat.

– A Mały robot chirurgiczny na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej Chirurdzy z Lincoln w Nebrasce z powodzeniem przeprowadzili pierwsze zabiegi na symulowanej tkance, zdalnie obsługując urządzenie.

– Płytkie, słone jezioro w Kolumbii Brytyjskiej zwane Lost Chance Lake mogłoby pomóc naukowcom Rozwiąż zagadkę pochodzenia życia na ZiemiI jak może ewoluować w innych światach.

– Prawie 2000 lat później w starożytnym rzymskim miejscu odnaleziono nienaruszone jajo. W środku nadal znajduje się płyn.

– Prawie 2000 lat później w starożytnym rzymskim miejscu odnaleziono nienaruszone jajo. W środku nadal znajduje się płyn.