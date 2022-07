MLB Trade Standards – Termin handlu lądowego Seattle Mariners dla najlepszego miotacza dostępnego w umowie Luisa Castillo

Handlowy: Marynarze otrzymują RHP Zamek Lewisa Od the Reds dla SS Noelvi Marte, SS Edwin Arroyo, RHP Levi Studt i RHP Andrew Moore.

Z Mariners w pozycji dzikiej karty i chcąc zakończyć epicką suszę play-off sięgającą epoki kamienia (przynajmniej w latach sportowych) w 2001 roku, wiedziałeś, że dyrektor generalny Jerry Dipoto zamierza wykonać ruch – może duży jeden. Nie oszukiwał. Uważano, że Mariners są jednym z wiodących pretendentów do kupna Jan SotoAle zamiast tego Dipoto zderzył się z Castillo, który był postrzegany jako lepszy miotacz początkowy (poza szokiem) Shohei Ohtani handlu), a zespoły licytujące, takie jak Yankees, Dodgers i Cardinals, aktywnie ścigały Castillo.

Przejdźmy do standardów.

Mariners mają 17-5 w ostatnich 22 meczach, aby znaleźć się w play-offach, ale pięć z tych porażek miało miejsce z Astros od przerwy All-Star, a Mariners strzelili tylko 11 przejazdów w tych stratach. Dlatego byli w Soto; Muszą poprawić się w ofensywie, która zajmuje 11. miejsce w Lidze Amerykańskiej pod względem przejazdów na mecz. Ale napotkali inny problem: nowicjusz George Kirby Zbliża się do limitu inningów, po tym, jak w swoim pierwszym pełnym sezonie w 2021 roku osiągnął średnio 67,2 inningów, z 94 inningami w sezonie. Możliwe nie. Bez rozrusznika 5, potrzebowali innego rozrusznika, aby zastąpić Kirby’ego w rotacji.

Castillo oczywiście pasuje do tej dziury. Dwukrotny All-Star ma tylko 4-4, ale ma 2,86 ERA z 90 skreśleniami w 85 rundach (przepuścił kwiecień po opuszczeniu wiosennego treningu z bólem ramienia). Ostatnio był szczególnie gorący, z wynikiem 1,59 ERA w ciągu ostatnich pięciu startów, w tym rzucając siedem rund w ostatnich czterech występach. Te dwa mecze rozegrały się z Braves i Yankees, dwoma najlepszymi ofensywami w majors, więc nie trafił tylko na Cubs i Pirates. Przy szybkiej piłce, która osiąga średnią prędkość od 96 do 97 mil na godzinę, prędkość Castillo nigdy nie była problemem, podobnie jak jego zmiana, która od lat jest jedną z najlepszych w głównych turniejach. Ale w tym sezonie wypracował trochę więcej konsekwencji, zmniejszając swój współczynnik chodu z 3,6 na dziewięć inningów do 3,0, a jego slider stał się boiskiem do wycierania, utrzymując pałkarzy do średniej 0,189 i tylko jeden home run. Skauci od dawna postrzegali Castillo jako potencjalnego asa i zawsze był blisko tej pozycji w 2022 roku — i dlatego wszyscy pretendenci potrzebujący startera chcieli tego gościa.

Castillo rzuca 187,2 inningów w 2021 roku i 190,2 inningów w 2019 roku. Pozyskanie Castillo powinno pozwolić Scottowi Servaisowi na wycofanie się z inningsów drugiego roku na praworęcznych. Logan GilbertRzucił 123 rundami, wybijając trzy Alec Manoa Dla większości w AL. Kirby może w razie potrzeby przenieść się do bullpen lub rozpocząć kilka miejsc. Bullpen Seattle było lekkie w ciągu ostatnich dwóch miesięcy – wchodząc na piątkowe mecze, od 25 maja miało ERA 2,59, najlepszy w głównych turniejach – więc Mariners mają teraz mnóstwo głębi zarówno w rotacji, jak i w piórze. Ostatnie dwa miesiące.

Castillo, Gilbert, Kirby, sześć potencjalnych opcji startowych miotaczy na następny sezon to dodatkowy bonus, że Castillo ma kontrolę nad drużyną do 2023 roku. Robbie Ray, Marco Gonzalez I Chris Flexon. Oczywiście nadal istnieje przestępstwo, które należy poprawić. Handel Marte, ich największa szansa, prawie na pewno wyeliminuje ich z loterii Soto, których i tak nie wygrają. Oczywiście mogą zaoferować kolekcję Kirby, Emerson Hancock, Jared Kelenick. Kyle’a Lewisa I inna możliwość, ale to zasadniczo opróżniłoby system farm, a biorąc pod uwagę zmagania Kelenica na poziomie głównej ligi, jego wartość handlowa i tak nie jest teraz warta. M’s szukają dużego ulepszeń, z których mogą pochodzić Mitch Haniger, który nie gra od połowy kwietnia (poza jednym meczem). W końcu rehabilituje się nieletnich i wkrótce powinien wrócić. Pamiętaj, że w zeszłym sezonie zdobył 39 home runów.

Ale sam Haniger nie wystarczy, zwłaszcza że wyścig z dziką kartą to walka z zespołami Blue Jays, Rays, AL Central i prawdopodobnie Orioles i Red Sox. Marynarze mogą nadal szukać drugorzędnego nietoperza Joc Pederson, Ian Hopp (Mimo że ma inną kontrolę nad drużyną, Cubs nie powinny go wymieniać.) Brandon Drury Lub David Peralta. Albo może Jesse Winger Wreszcie grabienie rozpocznie się konsekwentnie, tak jak miało to miejsce w 2021 roku.

Słuchaj, można by argumentować, że żadna drużyna nie potrzebuje wyjazdu do play-offów bardziej niż Mariners… ale zrezygnowali z dwóch bardzo obiecujących perspektyw zdobycia Castillo i myślę, że jest duża szansa, że ​​ta transakcja wygląda na porażkę. Czerwony za kilka lat. Tak, handel pomaga marynarzom w tym i następnym sezonie, ale biorąc pod uwagę, jak Astros zmiażdżył ich w pięciu meczach, Seattle nie wygląda na pretendenta do World Series w 2022 (ale powinieneś zaryzykować!).

Stopień: C

Czerwoni i Marynarze obracają skrzydłowym/Eugeniusz Suarez Dorzućmy powrót do wiosennych treningów (w których potencjalny pitching Brandon Williamson był główną atrakcją The Reds), więc to pomaga wyjaśnić tę umowę. The Reds znają organizację Seattle, a te dwa front office miały do ​​czynienia ze sobą wcześniej, często kluczem do udanej transakcji.

Jest powód, dla którego Czerwoni zgodzili się na tę umowę: mogli trafić na home run.

Marte był kandydatem na 12 miejsce Kyle’a McDaniela, który wchodził do sezonu i grał na takim poziomie, aby utrzymać się w tym rankingu – a może awansować. Uderza .270/.360/.460 dla Everetta w High-A Northwest League w wieku 20 lat, co czyni go jednym z najmłodszych graczy w lidze. Jego OPS 0,820 jest znacznie powyżej średniej ligowej wynoszącej 0,693, aw lipcu osiągnął 0,370 z siedmioma biegami do domu (z 10 spacerami i 12 strajkami) w szczególności w lipcu. Musisz pokochać tymczasową poprawkę/postęp. Moc Marte była jego wizytówką, a Kiley wróciła do 60 klasy na wiosennym treningu. Może nie trzymać się na shortstopie, ale kij i rękawica są dobrze widoczne na trzeciej bazie. Słuchaj, wygląda na to, że nie masz żadnych szans, a Marte nie rozrywała go przed swoją lipcową gorącą passą, ale dopóki narzędzie do trafień nagle nie wyparuje, Marte jest co najmniej solidnym graczem z gwiazdorskim potencjałem. Ponad rok od Castillo, jest tak dobry, jak można się spodziewać.

Arroyo, który w zeszłym roku wybrał Seattle drugiej rundy, został przejęty z Puerto Rico przez the Reds. Był bardzo młodym typem w drafcie i dopiero w sierpniu skończył 19 lat, ale był bardzo dobry w lidze low-A California League, osiągając .316/.385/.514 z 13 home runami. Tak, musisz dostosować statystyki California League – ligowy OPS równy 0,755 – ale Arroyo jest jednym z zaledwie dwóch 18-latków w lidze z co najmniej 93 nietoperzami, a drugi trafia na 0,188. Aha, i prawdopodobnie będzie również trzymać skradzionych baz 21 na 24 na shortstopie. Wygląda jak potencjalny klient z pierwszej setki, zmierzający do 2023 roku. Fani The Reds powinni być bardzo podekscytowani tą transakcją.

Ale to nie wszystko. Levi Stout mógł być kandydatem na 5. lub 6. miejsce w Seattle, pomimo trudności w Double-A Arkansas z wynikiem 5.28 ERA i 13 home runami dozwolonymi w 87 inningach. Ale z szybką piłką w późnych latach 90. i zmianą uważaną za najlepszą opcję drugorzędną, ma wielkie rzeczy. Stosunek strajków do marszów to niezły 82 do 22, więc przy większej wyrafinowaniu wciąż jest tutaj potencjał startowy.

Andrew Moore (nie był już marynarzem o tym samym nazwisku, teraz w grupie juniorów z Blue Jays) był odciążeniem z numerami bucsów w Modesto (58 tys., brak home runów w 32,1 inningu). Zeszłoroczny wybór 14. rundy Cipolla Junior College na Florydzie, liczby są co najmniej intrygujące.

Słuchaj, każda przebudowa jest bolesna i możesz winić the Reds za to, że zaczęli wracać do swoich najlepszych zawodników podczas wiosennych treningów.

Klasa: A