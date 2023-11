Najlepsza telewizja na Czarny piątek z oszczędnościami do 65% w Amazon, Walmart i Best Buy

Nigdy nie było lepszego momentu na zakup telewizora niż teraz. Dlaczego? Oprócz niesamowitych ofert telewizyjnych z okazji Czarnego Piątku na telewizory 55, 65, 75 i 85 cali, strajk SAG-AFTRA dobiegł końca, a to oznacza, że ​​pojawi się wiele nowych programów telewizyjnych. Czarny piątek 2023 okazuje się niesamowitym sezonem sprzedażowym wartym rozbicia banku. (Dzieje się tak, ponieważ telewizory z dużym ekranem są znacznie przecenione.)

Zanim zagłębisz się w zestawienie najlepszych ofert z okazji Czarnego Piątku, miej świadomość, że ceny mogą i zmieniają się bez ostrzeżenia, a dostawy są często ograniczone – szczególnie w przypadku modeli z dużymi przecenami. Jeśli znajdziesz telewizor swoich marzeń w odpowiedniej cenie i w magazynie, chwyć go, zanim zniknie.

Najlepsze oferty z okazji Czarnego Piątku na telewizory 55 i 58 cali

Nic dziwnego, że najtańsze telewizory z okazji Czarnego Piątku są małe – 55 cali nie jest dokładnie „małe”. Świetnie sprawdzą się w sypialni, salonie, domowym biurze lub innym pomieszczeniu, które nie wymaga dużego ekranu.

VIZIO Czasami to małe rzeczy sprawiają, że telewizor wyróżnia się. Tania seria V Vizio nie ma ekranu QLED ani dźwięku Dolby Atmos, ale jest dostarczana z jednym z najlepszych pilotów, jakie widziałem, z wyraźnymi etykietami, sześcioma skrótami do usług przesyłania strumieniowego i dedykowanym przyciskiem do przełączania włączanie i wyłączanie napisów kodowanych. Pomimo niskich cen otrzymujesz funkcje takie jak Dolby Vision, sterowanie głosowe, obsługa Apple AirPlay i wiele innych. 314 dolarów w Walmarcie

Amazon Fire TV 55-calowy telewizor Smart TV 4K UHD Omni QLED

55-calowy telewizor Smart Google TV 4K UHD Sony z serii X77L

Samsung 55-calowy telewizor klasy QLED 4K The Frame z serii LS03B

Furrion 55-calowy telewizor zewnętrzny 4K z częściowym nasłonecznieniem

58-calowy telewizor Smart TV 4K UHD Roku Hisense R6

Najlepsze oferty z okazji Czarnego Piątku na telewizory 65-calowe

Jeśli Twój salon jest przytulny, rozważ zakup 65-calowego telewizora. To wciąż dość duży ekran, ale nie zajmie miejsca (ani gałek ocznych, jeśli zaparkujesz go zbyt blisko łóżka). Z drugiej strony przeczytaj oferty modeli 75-calowych, które odzwierciedlają obecnie najlepszy punkt w krytycznym stosunku ceny do wielkości.

Amazonka Pierwszy telewizor QLED firmy Amazon (jak dotąd) oferuje imponujący zwrot z każdej wydanej złotówki, w tym lokalne przyciemnianie, adaptacyjną jasność i świetne wrażenia otoczenia. Nie oglądam twoich programów. Porozumienie to jest rzadkością w dokumentach; Jest mało prawdopodobne, że w najbliższym czasie będzie lepiej. Oto moja recenzja serii Fire TV Omni QLED, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej! 590 dolarów na Amazonie

65-calowy telewizor Smart Roku 4K UHD TCL z serii 4

Samsung TU690T 65-calowy telewizor Smart TV UHD 4K Crystal

Najlepsze oferty z okazji Czarnego Piątku na telewizory 75-calowe

Uwielbiam ten rozmiar; To teraz najlepszy zwrot z każdej wydanej złotówki, oferujący poważny zestaw ekranów za niższą cenę niż kiedykolwiek wcześniej. W rzeczywistości możesz wybrać większy telewizor w obu rozmiarach za nieco więcej, niż płacisz za 65-calowy telewizor. I Cechy.

Hisense Jeśli chcesz mieć maksymalny ekran za minimalną cenę, Hisense A6 za 500 USD jest tak dobry, jak to tylko możliwe. Oprócz wbudowanego systemu operacyjnego Google dla wszystkich Twoich ulubionych aplikacji do przesyłania strumieniowego, pakiet oferuje określone tryby do gier, sportu, filmów i nie tylko. Do sterowania głosowego możesz używać Google lub Alexy. 500 dolarów na Amazonie

TCL S4 75-calowy telewizor LED Smart TV 4K z Fire TV

75-calowy telewizor LED 4K UHD Smart Fire firmy Toshiba z serii C350

Samsung TU690T 75-calowy telewizor Smart TV UHD 4K Crystal

Amazon Fire TV 75-calowy telewizor Smart TV 4K UHD Omni QLED

Najlepsze oferty z okazji Czarnego Piątku na telewizory 85-calowe (i duże!)

Teraz jesteśmy poważni. To nie są telewizory do salonu, to megaekrany do kina domowego. Tak, nadal płacisz składkę za przekroczenie 75 cali, ale oferty są nadal niesamowite w porównaniu z rokiem temu.

Sony To jak kino w Twoim salonie. Ten 85-calowy potwór wykorzystuje procesor 4K X1 firmy Sony, aby zapewnić doskonałą jakość obrazu, nawet jeśli oglądasz starsze programy. Wysokiej klasy panele wyświetlaczy oznaczają, że kolory są bogate i żywe, a wbudowane głośniki robią wrażenie. Ten facet współpracuje nawet z Alexą przy sterowaniu głosowym. O co więcej możesz prosić? 1198 dolarów na Amazonie

Telewizor Samsung Q80C 85 cali QLED 4K Smart TV

