NASA wystrzeli 55-funtową kostkę zwieńczenia na Księżyc

Nawet Forsheet, izraelska niedochodowa próba lądowania na Księżycu W 2019 roku będzie kosztować 100 mln dolarów.

„Postrzegam to jako wynalazek, w jaki sposób możemy pomóc firmom poza światem” – powiedział. – powiedział Baker.

Podstawowym celem CAPSTONE jest trwanie przez sześć miesięcy, z możliwością jeszcze jednego roku, panie. — powiedział Seetham.

Gromadzone przez niego dane pomogą planistom w księżycowej placówce zwanej Bramą.

W 2017 roku prezydent Donald J. Kiedy Trump ogłosił, że polityka kosmiczna jego administracji polega na wysyłaniu astronautów z powrotem na Księżyc, w NASA modne było hasło „wielokrotnego użytku” i „stabilny”.

NASA utorowała drogę do stworzenia stacji kosmicznej wokół Księżyca jako ważnej części zbliżania się astronautów do powierzchni Księżyca. Taka pozycja ułatwiłaby im dotarcie do różnych części księżyca.

Pierwsza misja lądowania Artemis jest obecnie zaplanowana na 2025 r., ale prawdopodobnie zostanie odsunięta, co nie będzie korzystać z bramy. Ale następne zadania będą.