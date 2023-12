NBA zawiesza Draymonda Greena na czas nieokreślony, powołując się na „powtarzającą się historię”

Napastnik Golden State Warriors Draymond Green został zawieszony przez NBA na czas nieokreślony za uderzenie w twarz środkowego Phoenix Suns Jusufa Nurkicia podczas wtorkowego meczu, ogłosiła w środę liga.

Green otrzymał rażący faul 2 za uderzenie Nurkicia, a następnie został wyrzucony z boiska po raz trzeci w tym sezonie. Według komunikatu NBA zawieszenie na czas nieokreślony „uwzględnia wielokrotne niesportowe zachowanie Greena”.

Liga stwierdziła, że ​​kary nałożone przez dyrektora operacyjnego Joe Dumarsa wchodzą w życie natychmiast. To już drugie zawieszenie Greena w sezonie.

„Zanim będzie mógł wrócić do gry, musi spełnić pewne warunki ligowe i drużynowe” – stwierdziło NBA.

Oczekuje się, że Green, dyrektor generalny Warriors Mike Dunleavy Jr. i agent Greena Rich Ball spotkają się w czwartek i rozpoczną dyskusję na temat ścieżki doradztwa i pomocy dla Greena na przyszłość, źródła podają Adrian Wojnarowski z ESPN. Liga nie chce podawać konkretnej kwoty zawieszenia, ale chce dać Greenowi czas na uporanie się z wyzwaniami, jakie przed nim stoją.

Green otrzymuje kwotę 153 941 dolarów za grę w przypadku mniej niż 20 gier i 202 922 dolarów za grę w przypadku więcej niż 20 gier.

Trzy worki Greena to jego najwięcej w sezonie. Pierwszy raz strzelił 11 listopada przeciwko Cleveland Cavaliers, po tym jak złapał dwa faule techniczne. 14 listopada przeciwko Minnesota Timberwolves zatrzymał Rudy’ego Goberta, zdobywając przyłożenie. NBA zawiesiła Greena na pięć meczów po tym ostatnim incydencie, a liga powołuje się na historię powtarzających się wykroczeń Greena na czas zawieszenia.

Green został wyrzucony z boiska na 8:23 do końca trzeciej kwarty we wtorek, kiedy zamachnął się i uderzył Nurkicia w głowę podczas obrony. Po pierwsze, gdy Green był zwrócony tyłem do Nurkicia, ten wielokrotnie blokował Nurkicia. W końcu Green odwrócił się i uderzył Nurkicia ręką w głowę. Po analizie wideo sędziowie uznali faul 2 za rażący.

„Nie jestem osobą, która przeprasza za to, co myślę, że zrobię, ale przepraszam Jusupa, ponieważ nie chciałem go uderzyć” – powiedział Green po meczu. „Sprzedaję rozmowy rękami… więc sprzedawałem rozmowy… Zamachnąłem się i niestety go uderzyłem”.

Warriors bardzo jasno dali Greenowi do zrozumienia, że ​​potrzebują go na parkiecie. W sytuacji, gdy Golden State ma bilans 10–13 lat i dwóch najważniejszych graczy, Klay Thompson i Andrew Wiggins, boryka się z trudnościami, potrzeba ta jest teraz większa niż kiedykolwiek.

Zawieszenie kariery Draymonda Data Gry Powód Grudzień 2023 ?? Argument narcystyczny Listopad 2023 5 Argument Koberta kwiecień 2023 1 Kontrowersje dotyczące mydła Marzec 2023 1 XVI Rejestracja Techniczna Listopad 2018 1 Zachowanie szkodliwe dla zespołu* Czerwiec 2016 1 Kontrowersje wokół LeBrona *Zawieszenie przyznane przez Warriors za starcie z KD — Statystyki i informacje ESPN

„Potrzebujemy go. Potrzebujemy Draymonda. On o tym wie” – powiedział we wtorek trener Warriors Steve Kerr. „Rozmawialiśmy z nim. Musi znaleźć sposób na utrzymanie równowagi i przebywanie poza kolegami z drużyny”.

Green zgodził się z przesłaniem Kerra.

„Tak jak powiedziałem, gdybym miał to zrobić, czułbym się okropnie, że mnie tam nie ma” – powiedział Green. „Ale moim zamiarem było sprzedać niewłaściwe”.

Warriors nie wydali w środę żadnego oświadczenia, ale poinformowali, że zawieszenie Greena zostanie podane podczas czwartkowej strzelaniny w Los Angeles przed meczem z Clippers.

W zeszłym miesiącu źródło poinformowało ESPN, że Warriors stracili zdolność do dyscyplinowania Greena po tym, jak nie pociągnęli go do odpowiedzialności za uderzenie byłego kolegi z drużyny Jordana Poole’a na obozie przygotowawczym w zeszłym roku.

Kiedy Green pokonał Domantasa Sabonisa z Sacramento w pierwszej rundzie play-offów poprzedniego sezonu, Warriors stanęli w jego obronie i stanęli po jego stronie. Zrobili to samo po incydencie z Gobertem w listopadzie, choć Kerr stwierdził, że jego działania są „niewybaczalne”.

Green (33 l.) został wyrzucony 18 razy w swojej karierze – najwięcej spośród wszystkich aktywnych graczy NBA.

W raporcie zawarto informacje pochodzące z Bobby’ego Marksa i Associated Press z ESPN.