NIE. 7 Teksas vs. NIE. 23 aktualizacje na żywo stanu Kansas: zablokowany łódka, podania TD tną Longhorns prowadzą do 17-7

Austin, Teksas — Podczas największego meczu konferencyjnego w czasie kadencji Steve'a Sarkisiana w Forty Acres, nr 1. 7 Texas Longhornów nr. Prowadzi 23 Żbiki stanu Kansas W sobotę na stadionie Darrell Kay Royal-Texas Memorial Stadium, początek o 11:00 w Central Fox.







Teksas ma w konferencji bilans 4-1, a Oklahoma i Oklahoma State stanowią pięciostronny remis. Stan Iowai stanu Kansas. Ostatnia gra Bedlam obejmuje bezpośrednie pojedynki pomiędzy Longhorns i Wildcats oraz Sooners i Cowboys, czyli dwiema drużynami, które z pewnością dogonią konkurencję, przygotowując bardzo trudną drogę do Arlington i meczu o mistrzostwo Big 12.

Według szacunków Sarkisiana drużyna Longhorns odniosła swoje najlepsze jak dotąd zwycięstwo w sezonie, czyli zwycięstwo w drugim tygodniu nad Crimson Tide w Tuscaloosa, tym samym pozostawiając swój tegoroczny rekord bez skazy. W krótkiej historii College Football Playoffs drużyny zajmujące tę samą pozycję co Teksas nie rozegrały tylu meczów, ale Horns nie mają kontroli nad taką możliwością, w tym nad wygraniem meczu o mistrzostwo Big 12.

Jednak podczas sobotniego meczu kontuzje się zdarzają. Rozgrywający Teksasu, Quinn Evers, opuści drugi mecz z rzędu z powodu skręcenia stawu barkowego, podczas gdy pierwszoroczniak w czerwonej koszulce Malik Murphy zacznie grać od nowa. Na początku rozgrzewki przed meczem, student drugiego roku, który gra ostro w końcówce Ethan Burke, zaczął czuć się luźny z powodu dużej ortezy na prawym kolanie, chociaż Sarkisian oficjalnie wymienił Burke’a jako „tygodniowo grającego”. W tej samej kategorii raczej nie zagra rezerwowy seniorów Jalen Catalan (noga), ponieważ nie widział żadnego meczu od porażki z Oklahomą prawie miesiąc temu.

Do tego dochodzą potencjalne kontuzje podczas treningów w tym tygodniu. Chip Brown z Horns247 zadał w tej kwestii dosadne pytanie w czwartek, ale Sarkisian szczególnie zaniedbał się podczas rozgrzewki przed meczem i przedstawił więcej perspektywy przed rozpoczęciem meczu.

Rozgrzewka przed meczem

Obawy związane z kontuzjami przynajmniej na chwilę ustąpiły, gdy Murphy był jednym z pierwszych Longhornów, który wyszedł z tunelu i płynnie poruszał się, podobnie jak Ja’Tavion Sanders z juniorskiego finału. I zgodnie z oczekiwaniami, w związku z aktywnością ochraniaczy, Burke wyszedł ubrany na rozgrzewkę.

Kiedy cała drużyna wyszła na rozciągnięcie, starszy prawy napastnik Christian Jones wyszedł z ofensywnymi liniowymi, ale środkowy rezerwowy pierwszego roku w czerwonej koszulce Connor Robertson nie ubrał się, podobnie jak Catalon grający w drugiej obronie. Jednak podczas rozgrzewek 11 na 11 Jones nie był w ataku pierwszego zespołu, a jego miejsce zajął student drugiego roku Cam Williams.

Oficjalne monitorowanie

Głównym sędzią sobotniego meczu będzie doświadczony przeciwnik z Teksasu, Kevin Marr.

W tym sezonie Wildcats rzucają średnio 5,3 rzutów karnych na mecz i 4,6 rzutów karnych na mecz w sumie.

Pierwszy kwartał

Po tym, jak Kansas State wygrało losowanie i wstrzymało się od rozpoczęcia drugiej połowy, Teksas otworzył mecz piłką na linii 25 jarda po przyłożeniu piłki do pylonu.

Williams zaczął od prawego wślizgu, a Longhorns rozpoczęli grę opcją zatrzymania po trasie i podania do juniorskiego skrzydłowego Xaviera Worthy’ego, który zdobył 24 jardy. Uderzenie zostało zablokowane przez rozgrywającego drugiego roku w czerwonej koszulce Jonathana Brooksa, ale Murphy wybił się w powietrze i rzucił piłkę z odległości 12 jardów do juniorskiego skrzydłowego AD Mitchella. Po nieudanym podaniu, które znów spowodowało opóźnienie Hornsów, Sanders wziął jedno na pięć jardów, a następnie oddał je na falstartie. W 3. i 10. minucie Worthy biegał swobodnie po trasie, ale Murphy włożył zbyt dużo powietrza pod piłkę i piłka upadła niekompletna, posyłając starszego zawodnika Ryana Sanborna na ziemię po celowym opóźnieniu gry. Transfer ze Stanford pasuje do stanu Kansas głęboko na jego własnym terytorium.

Żbiki uciekają T.J. Druga próba Gittensa zastąpiła pierwszą, ale faul na linii ataku starszego obrońcy Jeda Busha zmusił Kansas State do zajęcia trzeciego i siódmego miejsca. Junior-tight-end Barryn Sorrell dziękuje drużynie z Teksasu za dobrą osłonę.

Po raz kolejny Worthy wyglądał niebezpiecznie po powrocie łódką, zdobywając 19 jardów dla Longhorns i kończąc jazdę na pozytywnym terytorium na 47 jardach Wildcats.

Kansas State jako pierwszy załadował pole karne, zatrzymując Brooksa i zdobywając dwa jardy, po czym starter z Teksasu trafił osiem jardów w środek pola. W ataku jeden po drugim z zewnętrznej strony Mitchell otworzył obronę Wildcats z pewnym wahaniem na trasie, a Murphy wykonał doskonałe podanie po przyziemieniu z 37 jardów i trafił na 7. Pierwsza kwarta prowadziła 0, a do końca pozostało 8:36.

Na znak tego, jak odmienna jest obrona Teksasu pod względem wytrzymałości, Burke był w stanie wyraźnie złapać piłkę i wyrzucić Howarda, a starszy narożnik Ryan Watts zadał mocny cios w obwodzie, a następnie młodszy obrońca Moe. Blackwell podleciał do góry, aby pokonać Howarda po trzeciej próbie i wymusić łódkę.

Podczas kolejnej próby pchnięcia łodzią Kansas State został wezwany do utworzenia nielegalnego formacji i zmusił drużynę Texas Wildcats do odbicia, ale gracz z Kansas State zapłacił za to z pozycji z pola, gdy trafił z 58 jardów.

Brooks został zwolniony po krótkiej serii po pierwszej próbie, a Worthy o włos uniknął upadku lub przechwytu po złapaniu przez osiem jardów. Szukając kolejnego strzału, Murphy trafił w wyciągnięcie ręki Mitchella, który sensacyjnie złapał piłkę z 47 jardów.

Teksas wszedł do czerwonej strefy po strzale Murphy’ego do skrzydłowego Jordana Whittingtona i prawie zdobył przyłożenie przeciwko skąpej obronie czerwonej strefy Kansas State, ale C.J. Biegacz pierwszego roku Baxter nie był w stanie wykonać ostatniego wślizgu. Williams został wezwany za falstart. Dwie niekompletne podania Murphy’ego, w tym podanie prawie przechwycone w polu końcowym, sprawiły, że Longhorns zdobyli bramkę z gry z 32 jardów i prowadzili 10-0.

Mając nadzieję na iskrę, koordynator ofensywy stanu Kansas wprowadził do gry rozgrywającego zmiany bazy Avery’ego Johnsona w trzeciej akcji Wildcats. Posunięcie to nie opłaciło się w pierwszej kwarcie, a Giddens zyskał jeden jard przy dwóch prowadzących.

Drugi kwartał

Nie opłaciło się zwolnić Johnsona 3 i 9 — Kansas State został wezwany do falstartu, po czym potulnie podał piłkę Giddensowi, który zyskał dwa jardy po oddaniu podania.

Ustawiony w romb, aby rozpocząć jazdę, Texas uderzył Worthy’ego, po czym oddał go starszemu biegaczowi Kaylonowi Robinsonowi, który uzyskał przewagę ośmiu jardów. Kolejny falstart i nielegalny snap na Longhorns spowodowały, że Longhorns cofnęli się i próbowali przeprowadzić akcję na drugiej próbie. Murphy po kolejnych podaniach połączył się z Worthym i Whittingtonem i zatrzymał się przed pierwszą próbą, co skłoniło Sarkisiana do opuszczenia ataku na 4. i 1. miejscu na terytorium Teksasu. Longhorns ustawili się w szeregu i byli gotowi zastosować podstęp rozgrywającego, zamiast tego rzucili piłkę do Baxtera, który złamał wślizg i znalazł wolną przestrzeń na 54-jardowe przyłożenie i prowadzenie 17-0.

Krótka seria i niekompletne podanie sprawiły, że Kansas State zajęło trzecie i długie miejsce. Aby podać, Howard musiał się wspinać, nie mogąc znaleźć linii odbiorczej dzięki wysiłkom starszego obrońcy z Teksasu Jaylena Forda i starszego obrońcy De’Vondre Sweata.

W rewanżu Brooks prawie spartaczył serię po drugiej próbie, zamiast tego zadowolił się siedmioma jardami i pierwszą próbą. Wydawało się, że Teksas jest gotowy na otwarcie meczu, gdy Sanders zremisował w obronie Kansas State 16 jardów zza rogu. Zamiast tego pierwszoklasista skrzydłowy Johnte Cook potknął się przy strzale, który zakończył się przechwytem.

W obliczu nagłej straty obrona Longhorns nadal się podnosiła, dając Wildcats kolejne serie, zanim Watts prawie zdołał przechwycić piłkę, przerywając podanie Johnsona po trzeciej próbie.

Worthy w końcu dostał kolejną szansę na oddanie puntu, zebrał piłkę po odbiciu i pobiegł 33 jardy w dół z niewiarygodną szybkością, by zbliżyć się do kolejnego przyziemienia po odbiciu puntem.

Po ładnym bloku Mitchella Brooks po raz pierwszy uderzył z lewej strony z odległości 21 jardów, rozpoczynając swoją drugą próbę w czerwonej strefie przeciwko najlepszej obronie w kraju pod względem współczynnika przyłożenia w czerwonej strefie. Brooks podwyższył Longhorns dwoma runami na 3. i 4. miejscu, ale był na trzeciej pozycji, gdy został złapany od tyłu, wysyłając Redcata na boisko. Jako wyzwalacz, biegacz drugiego roku, Xavion Redd, w zamian sfałszował coś, co wyglądało na potencjalne podanie i przekazało piłkę Sandersowi.

Bardzo doświadczony zespół ofensywny stanu Kansas miał wślizg z powodu porażki po drugiej próbie od linii defensywnej Teksasu oraz imponujący wślizg juniora defensywnego Longhorns, Byrona Murphy’ego, po rzucie Howarda przy trzeciej próbie.

Po brzydkiej akcji Teksasu Worthy miał niekompletny upadek z powodu interferencji podań po strzale z dołu i przechwytem w pobliżu krycia po trzecim rzucie z dołu. Sytuacja pogorszyła się na łódce, kiedy Kansas State przyznało się do bloku w rzadkiej dla Teksasu awarii w jednostce łódkowej.

Howard w końcu znalazł element gry w podańch, a Watts wygrał drugą część z ogromną przewagą w czerwonej strefie Teksasu. Wbiegnięcie Howarda środkiem nie spowodowało przyłożenia, przerwy na żądanie i zabezpieczenia seniora, Jerin Thompson rzucił z sześciu jardów do Phillipa Brooksa.

