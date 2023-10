Nowy MacBook Pro M3 firmy Apple oznacza koniec paska Touch Bar

Największą wiadomością dotyczącą nowego MacBooka Pro jest chip M3. Krążą pogłoski, że M3 jest chipem wykonanym w procesie technologicznym 3 nm, a Apple obiecuje znaczną poprawę wydajności w porównaniu z 13-calowym MacBookiem Pro M1, w tym renderowanie Final Cut Pro, które jest nawet o 60 procent szybsze. Jak zwykle Apple udostępniło tylko kilka wybranych danych dotyczących wydajności, więc nie jest do końca jasne, jaką poprawę będzie miał ten nowy chip w porównaniu ze starszym modelem M1 w porównaniu do M2.

Nowy podstawowy MacBook Pro firmy Apple ma tę samą konstrukcję zewnętrzną, co inne 14-calowe MacBooki Pro, z tą różnicą, że ma 14-calowy ekran i wycięcie.

Nowa specyfikacja oznacza jednak wyższą cenę wywoławczą. Ceny MacBooka Pro M3 będą zaczynać się od 1599 dolarów, czyli o 300 dolarów więcej niż cena początkowa MacBooka M2 wynosząca 1299 dolarów. Ma także tylko 8 GB pamięci RAM w podstawowej konfiguracji, co jest niskim wynikiem, biorąc pod uwagę cenę premium laptopa. Nie można go również dostać w nowym kosmicznym czarnym kolorze Apple; Jest zarezerwowany dla wyższej klasy 14- i 16-calowych MacBooków Pro z M3 Pro i M3 Max, których ceny nadal zaczynają się od 1999 dolarów.

Odkąd Apple po raz pierwszy dodał go do MacBooków Pro w 2016 roku, pasek Touch Bar wisiał na rynku przez długi czas. Chociaż Apple ma swoich fanów, nie jest na tyle popularny, aby pozostać w nim na długo; Firma zrezygnowała z niego z przeprojektowanych 14-calowych i 16-calowych MacBooków Pro wprowadzonych na rynek w 2021 roku. Apple zaktualizował 13-calowy model Touch Bar o chipy M1 i M2 i wstrzymał się z tym do poniedziałku.