Oszałamiające zdjęcia Jowisza z teleskopu Jamesa Webba NASA

Piąta w kolejce od Słońca Jowisz jest największą planetą w naszym Układzie Słonecznym – ponad dwa razy większą niż wszystkie inne razem wzięte. Według NASA, gdyby Ziemia była wielkości winogrona, Jowisz byłby wielkości piłki do koszykówki On mówi .

W przeciwieństwie do Ziemi, Jowisz nie ma stałej powierzchni, ale jest gazowym gigantem zbudowanym z wodoru i helu. Uważa się, że ma ten sam podstawowy materiał co gwiazda, ale nigdy nie urósł na tyle, by zapalić się. Ma wiele pierścieni, ale w przeciwieństwie do Saturna są one słabsze i wykonane z kosmicznego pyłu, a nie lodu.