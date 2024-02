Prabowo prowadzi w nieoficjalnym zestawieniu głosów prezydenckich

Oficjalne wyniki pojawią się dopiero co najmniej miesiąc później. Zwycięzca zastąpi prezydenta Joko Widodo, popularnie zwanego Jokowi, który nie kandydował w wyborach po odbyciu maksymalnej kadencji wynoszącej 10 lat.

Aby zwyciężyć w wyborach, kandydat musi w środę uzyskać ponad 50% głosów w całym kraju i co najmniej 20% w ponad połowie z 38 prowincji Indonezji. Jeśli nikomu się to nie uda, Indonezyjczycy z największego archipelagowego kraju świata, rozproszonego na ponad 17 000 wysp, staną do drugiej tury pomiędzy dwoma kandydatami z najlepszymi wynikami.

Ponad 200 milionów ludzi było uprawnionych do głosowania w szóstych wyborach w Indonezji, odkąd archipelag Azji Południowo-Wschodniej wyłonił się z dyktatury wojskowej pod rządami prezydenta Suharto pod koniec lat 90.

Wynik tych wyborów może znacząco wpłynąć na demokratyzację w Indonezji, a jednocześnie zadecydować o tym, czy największa gospodarka Azji Południowo-Wschodniej osiągnie status rozwiniętej do 2045 r. Nie jest również jasne, czy nowy prezydent pokrzyżuje plan ustępującego prezydenta Joko Widodo dotyczący przeniesienia stolicy kraju z Dżakarty. Przejdźmy do Nusantary lub ambicji uczynienia z Indonezji światowego centrum produkcji akumulatorów.

