Rada Bezpieczeństwa Narodowego USA podaje, że w izraelskim konflikcie zginęło 9 obywateli USA

Zginęło dziewięciu obywateli USA W konflikcie w IzraeluPoinformował o tym w poniedziałek rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA.

„W tej chwili możemy potwierdzić śmierć dziewięciu obywateli USA. Ofiarom i ich rodzinom składamy najszczersze kondolencje, a rannym życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Nadal uważnie monitorujemy sytuację i jesteśmy w kontakcie z naszymi izraelskimi partnerami, zwłaszcza władzami lokalnymi” – oznajmił rzecznik w oświadczeniu.

Rzecznik dodał: „Nadal uważnie monitorujemy sytuację i jesteśmy w kontakcie z naszymi izraelskimi partnerami, zwłaszcza władzami lokalnymi”.

Urzędnicy amerykańscy starają się potwierdzić, ilu Amerykanów zostało zabitych lub wziętych jako zakładników w konflikcie. Sekretarz stanu USA Anthony Blinken powiedział Danie Bash z CNN podczas niedzieli „o stanie Unii”, że Stany Zjednoczone „pracują po godzinach”, aby zweryfikować raporty o zaginionych i zmarłych Amerykanach. W Gazie przetrzymywani są zakładnicy.

Rzecznik Departamentu Stanu Matt Miller powiedział w poniedziałek Philowi ​​Mattingly’emu z CNN, że urzędnicy amerykańscy są w bliskim kontakcie z izraelskim rządem i rodzinami ofiar ataku.

Stany Zjednoczone zobowiązały się do zapewnienia dodatkowego wsparcia wojskowego w nadchodzących dniach, chociaż wewnętrzna dysfunkcja polityczna może utrudnić reakcję.

Sekretarz obrony Lloyd Austin ogłosił w niedzielę, że rozkazał grupie uderzeniowej lotniskowca Ford należącej do Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych udać się do wschodniej części Morza Śródziemnego w pobliżu Izraela. USS Gerald Ford to najnowocześniejszy lotniskowiec Marynarki Wojennej i został wysłany w ten obszar wraz z krążownikiem rakietowym i czterema niszczycielami w celu odstraszania, powiedział Austin.

Jednak obecny dowódca 5. Floty Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych jest odpowiedzialny za operacje morskie USA w regionie Bliskiego Wschodu, w tym na Morzu Czerwonym i Zatoce Omańskiej. Wciąż czekam na promocję Republikański senator Tommy Tuberville na zastępcę dowódcy Centralnego Dowództwa USA, które na podstawie potwierdzeń wojskowych nadzoruje siły amerykańskie i operacje w regionie.

Tymczasem administracja Bidena rozważa zapewnienie większej pomocy Izraelowi. Urzędnicy nie byli pewni przez weekend O tym, co można osiągnąć bez głośnika siedzącego. Tymczasowy spiker Patrick McHenry ma niewielkie uprawnienia poza zawieszaniem, odraczaniem lub zatwierdzaniem nominacji mówców i nie jest jasne, czy może uczestniczyć w odprawach wywiadowczych na temat kryzysu.

Według osoby zaznajomionej z dyskusjami urzędnicy administracji oświadczyli, że przyglądają się obecnym zezwoleniom prezydenta na wypłatę środków w wysokości 100 milionów dolarów, które umożliwiłyby im natychmiastowe wysłanie dodatkowej pomocy w celu szybkiego dostarczenia broni z bieżących zapasów. Urzędnicy powiedzieli prawodawcom, że wypłata będzie wymagać dodatkowego finansowania ze strony Kongresu.

