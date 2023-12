Rankingi Fantasy Football, tydzień 17: podkłady, projekcje, starty, siady | Demarcus Robinson, Marvin Mims i inni

Play-offy fantasy football trwają pełną parą i nie ma lepszego prezentu świątecznego niż kolejne zwycięstwo. Roztaczajmy radość i kibicujmy dzięki rankingom fantasy football z 17. tygodnia, podkładom, zapowiedziom meczów i najlepszym (i najgorszym) materiałom świątecznym.

Notatka: Wszystko Są statystyki Od tygodnia 10 – O ile nie podano inaczej. Dzieje się tak dlatego, że korekty sezonowe mogą coś zmienić, dlatego dobrze jest przyjrzeć się najnowszym wynikom i bezpieczeństwu przez cały rok.

RBTouch% — Procent dotyku RB — Procent wszystkich dotknięć RB gracza

TmTGT% — Procent bramek drużyny — Procent wszystkich bramek drużyny zdobytych przez tego gracza

YPRR – bieg korzeniowy – cenny wskaźnik

APA — dozwolone prawidłowe oznaczenia (link do tabel powyżej)

Jets w Browns, TNF

Brees Hall ma średnio o 2,0 YPC więcej, gdy Jets przegrywają 7 lub więcej przyłożenia, a Browns są faworytami o 7,0 punktów.

Odkąd Joe Flacco przejął stery, zajmuje dziewiąte miejsce w FPPG (19,6), zajmuje pierwsze miejsce z 10 podaniami TD, a Browns wygrali, a Flacco podawał średnio 351 jardów w ostatnich trzech.

Lions at Cowboys, sobota, godz. 20:15

The Cowboys pozwolili na trzy przyłożenia w biegu i dwa otrzymujące RB w ostatnich czterech meczach (SEA, PHI, BUF, MIA) po odpowiednio pięciu i jednym przyłożeniu w pierwszych 11.

Broncos są jedyną drużyną, która od czasu pożegnania Lions nie uzyskała w stosunku do nich oceny skrzydłowej na poziomie co najmniej 11,9, w sześciu meczach dziewięciu przyjmujących.

Patrioci w Bills, 13:00

Jeśli Rhamondre Stevenson powróci, będzie środkowym RB2 z zaletą i ryzykiem, podczas gdy Ezekiel Elliott będzie RB3 bez Stevensona i RB2.

Jeśli Hunter Henry zagra, będzie najrówniejszą opcją Baileya Chappe, mając za sobą Demario Douglasa, a w zeszłym tygodniu tylko Henry znalazł się w strefie końcowej (trzy przyłożenia) poza Mike'em Gesickim.

Sokoły u Niedźwiedzi, godz. 13.00

Jeśli gra D'Onta Foreman, na boisku panuje bałagan, którego należy unikać. Jeśli wypadnie (osobiście), Khalil Herbert będzie graczem o wysokim ryzyku i nagrodzie RB2/3.

Drake London ma 7,1 DMTGD% z Taylorem Heinike i 24,5 z Desmondem Ridderem.

Raiders w Colts, 13:00

Jeśli Josh Jacobs powróci, znajdzie się w pierwszej dwudziestce biegaczy, ale poza tym jego miejsce w zasadzie zajmie Jameer White.

Jonathan Taylor nadal jest RB1, jeśli gra Zach Moss, ale Moss ma nadzieję na głębokie ligowe przyłożenie i/lub kilka dotknięć w grupie RB4.

Rams at Giants, godzina 13:00

DeMarcus Robinson zdobył przyłożenie w czterech meczach z rzędu. Tylko w tym roku tylko ośmiu skrzydłowych może to powiedzieć.

Christian McCaffrey (19,5 w drugim tygodniu) i Joe Mixon (13,0 w trzecim tygodniu) tylko czterech obrońców osiągnęło dwucyfrowy wynik w meczu przeciwko Rams.

Kardynałowie w Eagles, godz. 13.00

Niezależnie od tego, czy Marquise Brown powróci, czy nie, Greg Dortch to przyzwoity hazard w grupie WR4/5.

Cardinals przegrali osiem gier RB na ponad 100 jardów w biegu – następni najbliżej są Broncos z pięcioma.

Święci u Buccaneers, godz. 13.00

Chris Olave ma osiem najbardziej oczekiwanych jardów odbiorczych (1162), w rzeczywistości 1041 jardów, a Buccaneers oddali w tym roku 2916 (najwięcej).

Baker Mayfield ma w tym roku zaledwie pięć meczów poniżej 16 punktów, a Saints nie stanowią już niepokojącego zestawienia.

49 dowódców, godz. 13.00

Żaden Brock Birdie nie zwiększyłby zagrożenia dla 49ers, ale spowodowałoby, że Sam Darnold grałby bardziej jak QB2 na własne ryzyko.

W swojej limitowanej akcji Jacoby Brissett gra luźno z wynikami 9,7 YD/ATT i 12,4 YD/Comp, co jest najwyższymi wynikami w karierze (7,3 i 11,8 to poprzednie rekordy).

Pantery i Jaguary, godzina 13:00

Jay Jones prawdopodobnie odpadnie, ale jeśli wróci, uważaj go za boom/upadek WR4. Gdyby nie Jones, nie ryzykowałbym, że Jaguary dostaną jakiekolwiek typy poza Calvinem Ridleyem i Evanem Engramem.

Suba Hubbard zdobywał dwucyfrowe bramki po co najmniej 17 kontaktach w każdym z pięciu ostatnich meczów – ósme w RBTouch% i 13. w FPPG.

Delfiny w Ravens, godz. 13:00

Devon Achan prowadzi w klasie z 20,6 RBTouch% i 6,0 TmTGT%, a Tyreek Hill i Jaylen Waddle mają 27,6% i 8,7%.

TE5 Isaiah Likely zajmuje 13. miejsce wśród ciasnych końcówek pod względem TmTGT% (18,1) w FPPG (11,4) od czasu przejęcia roli Marka Andrewsa.

Tytani w Teksasie, 13:00

Zakładając, że CJ Strode wróci, w większości lig wróci do składu QB1, z Nico Collinsem w WR2 i Noahem Brownem.

Dziwna statystyka: Tytani zdobyli 10 z 11 przyłożeń w pośpiechu, tracąc mniej niż jedno przyłożenie lub przewagę nad Derrickiem Henrym, gdy prowadzili różnicą 7 lub więcej punktów.

Steelers w Seahawks, 16:00

W dwóch ostatnich meczach Kenneth Walker uzyskał 83,0% RBTouch, podczas gdy Zach Charbonnet miał tylko sześć ataków i jedno przyjęcie na trzech celach.

Tydzień 16 był pierwszym meczem George'a Pickensa na 100 jardów od tygodnia 7, a od trzeciego tygodnia tylko CeeDee Lamb, Brandon Aiyuk i Deebo Samuel przekroczyli 90 jardów.

Ładowarki w Broncos, 16:00

Jeśli Courtland Sutton nie może pojechać, Jerry Judy jest świetnym WR3, ale Marvin Mims staje się interesującym Zdrowaś Maryjo, który mógłby włączyć Brandona Johnsona do głębszych lig.

Austin Ekeler powraca na wyraźne prowadzenie z wynikiem 81,8 RBTouch%, a Broncos mają na koncie tylko trzy zwycięstwa, w których różnica punktacji wynosiła +8 lub więcej.

Bengals w Chiefs, 16:00

Po odpadnięciu Isiaha Pacheco powinien zacząć Clyde Edwards-Helair, ale jeśli Pacheco zostanie dopuszczony do gry, będzie miał RB1, a CEH rzuci kostką RB3/4.

Trzech obrońców (Kyren Williams w 3. tygodniu, James Cook w 9. tygodniu i Zach Moss w 14. tygodniu), którym nie udało się zdobyć ponad 12 punktów w meczu przeciwko Bengalom, a Moss odbił przyłożenie.

Pakowacze w Vikings, SNF

Sytuacja w drużynie Packers to bałagan. Jeśli Christian Watson powróci, zostanie wysoko oceniony, podobnie jak Jayden Reed, który byłby lepszą opcją bez Watsona.

Packers stracili sześć dwucyfrowych punktów w trzech meczach (NYG, TB, CAR), a w ostatnich sześciu zdobywali średnio 20,6 punktu QB.

