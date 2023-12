Raport: Anioły nie odpowiadają ofercie Dodgersów za Ohtaniego

Dodgers niedawno go zakontraktowali Shohei Ohtani Jednakże 10-letni kontrakt o wartości 700 mln USD wiąże się z poważnymi odroczeniami, przez co wartość bieżąca netto jest znacznie niższa. Podobno omawiał podobne umowy z klubami takimi jak Giants i Blue Jays Jacka Harrisa z „Los Angeles Times”. Według doniesień właściciel Angels, Arte Moreno, nie chce zgodzić się na te oferty.

Jak wspomniano, umowa z Dodgersami została znacznie odroczona, a Ohtani miał w trakcie obowiązywania umowy zarabiać zaledwie 2 miliony dolarów rocznie. Przez 10 lat gry w ramach kontraktu będzie zarabiał 68 milionów dolarów rocznie. Obniża to obecną wartość netto, którą liga wycenia na ponad 460 mln dolarów, podczas gdy MLBPA szacuje ją na 437 830 563 dolarów. Farhan Zaidi, prezes ds. operacji baseballowych Giants, ujawnił niedawno, że klub zaoferował Ohtaniemu taki sam kontrakt, jaki przyjął od Dodgersów. Jak donosi Ben Nicholson-Smith ze Sportsnet, Blue Jays „tam” byli.

Wszystkie raporty wskazywały, że Ohtani i jego przedstawiciele prowadzili wiele negocjacji. To był pomysł Ohtaniego, aby mieć tak niezwykłą strukturę kontraktu, która, jak zaproponował, zapewniła klubowi większą swobodę finansową w podpisaniu z nim kontraktu w krótkim okresie, aby zbudować wokół niego odnoszący sukcesy klub. Dodgers, Giants i Blue Jays byli gotowi spełnić jego prośbę w porównywalny sposób, ale on wybrał Dodgersów i ich niezrównaną historię niedawnych sukcesów.

Wygląda jednak na to, że Anioły nie zasiadały na stole finałowym. Według oświadczenia Harrisa agent Ohtaniego, Nez Balelo, skontaktował się z nimi pod koniec procesu i zaoferował im możliwość przekonania Ohtaniego, aby został. Jednak według doniesień Moreno nie odpowiadał ofercie, którą ostatecznie podpisał Ohtani. „To miejsce, w którym uwielbiał się bawić. Kochał tamtejszych ludzi, wszystko. Dlatego nie chcieliśmy przegapić pomysłu dania im szansy” – powiedział Paleo – „ale ostatecznie to nie zadziałało .”

Jak zauważa Harris, nie jest jasne, czy Ohtani poważnie rozważałby powrót do Anaheim, nawet gdyby był skłonny zapłacić żądaną cenę. Wydaje się jednak, że ich niechęć do tego przekreśliła wszelkie szanse na ponowne spotkanie. Nie jest jasne, jaką ostateczną ofertę złożyły Anioły.

Moreno zazwyczaj nie boi się wydawać dużych pieniędzy na gwiazdorów, oferując duże kontrakty takim graczom Mike’a Trouta, Alberta Pujolsa I Antoni Rendon. Chociaż nie jest jasne, dlaczego ani jak blisko byli, interesujące jest, że Ohtani postanowił przejąć kontrolę nad pościgiem.

Klub musi teraz wejść w świat post-Ohtani i spróbować obrać kurs naprzód bez niego. Dyrektor generalny Perry Minassian dał jasno do zrozumienia, że ​​klub nie odbudowuje się i nie handluje Troutem. W 2023 r. porównali swoje płace z konkurencyjnym bilansem i ostatecznie pozostali poniżej niego. Zasób katalogu Ich wartość CBT w 2024 r. wynosi obecnie 168 mln USD, czyli prawie 70 mln USD poniżej wartości bazowej z przyszłego roku. To da im dużo miejsca na wykonanie kilku odważnych uderzeń, co poprawi jakość rzucania. Pomimo tego, że przez ostatnie sześć lat w składzie byli zarówno Ohtani, jak i Trout, Angels nie przekroczyli progu 0,500 od 2015 roku, nie dotarli do play-offów od 2014 roku ani nie wygrali meczu w sezonie zasadniczym od 2009 roku.