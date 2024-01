Sędzia zeznał, że uwagi urzędnika sądowego wpłynęły na jego decyzję o uznaniu Alexa Murdocka za winnego morderstwa

Kolumbia, Karolina Południowa

Jeden z sędziów, który odkrył Aleksa Murdocka Skazany za zamordowanie żony i 22-letniego młodzieńca Syn zeznał w poniedziałek, że uwagi złożone przez urzędnika sądowego hrabstwa Colleton w Południowej Karolinie wpłynęły na jego wyrok.

Pierwsze pytanie zadano w poniedziałek w ramach przesłuchania mającego na celu ustalenie, czy Murdoch powinien otrzymać nowy proces w sprawie morderstwa, po tym, jak jego prawnicy zarzucili, że sekretarz sądu Rebecca „Peggy” Hill przeszkadzała ławie przysięgłych, niewłaściwie omawiając z nimi sprawę. Wywiera na nich presję, aby szybko zakończyli dyskusję. Hill odpiera zarzuty.

Sędzia przysięgły, zidentyfikowany jako ławnik Z, zeznał, że uderzyły go komentarze Hilla wygłoszone przed wydaniem werdyktu, w których nakazał sędziemu „obserwować jego działania” i „uważnie go obserwować”.

Juror Z stwierdził, że komentarze Hilla „sprawiały wrażenie, jakby był już winny”. Zapytana, czy komentarze Hill wpłynęły na jej stwierdzenie winy, sędzia odpowiedziała: „Tak, proszę pani”.

Druga przysięgła przesłuchana w poniedziałek zeznała, że ​​nie była ofiarą Hilla. Sędzia C, który składał zeznania po ławie przysięgłych Z, stwierdził, że „nie był wtajemniczony” w żadne komentarze Hilla na temat sprawy przed wydaniem werdyktu ławy przysięgłych. Sędzia przesłuchał piątek, zaprzeczając wpływowi Hilla.

We wniosku o nowy proces Murdock i jego prawnicy zarzucają Hillowi, że Hill przedstawił sędziemu prowadzącemu błędną informację na temat ławnika przysięgłego, który ostatecznie został zwolniony. Zdaniem obrońcy Murty niewłaściwe postępowanie Hilla polegało na „zapewnieniu sobie kontraktu na książkę i występów w mediach, co nie miało miejsca podczas fałszywego procesu”.

Hill złożył a Podpisano w listopadzie ubiegłego roku Murdock zaprzecza 26 konkretnym zarzutom zawartym we wniosku o nowy proces. Biuro Prokuratora Generalnego Karoliny Południowej, które oskarżyło Murdocka, wezwało sądy do odrzucenia wniosku.

Świadectwo w poniedziałek Oczekuje się, że będzie zawierać zeznania 11 przysięgłych z pierwotnego procesu o morderstwo – Nakaz sądu ogranicza ujawnianie informacji biograficznych przysięgłych – i góra. Jeden z prawników Murdocha, Dick Harboudlian, wskazał, że ławnicy przysięgli zostaną przesłuchani rano, a Hill ma zająć stanowisko po południu.

Dwunasty przysięgły zeznawał w piątek, aby uwzględnić konflikt w harmonogramie i zaprzeczył wpływowi Hilla, odpowiadając „tak”, gdy sędzia zapytał, czy ich orzeczenie było „w pełni oparte na zeznaniach, dowodach i prawie” przedstawionych podczas procesu.

Zapytany, czy na werdykt „w jakikolwiek sposób wpłynęła jakakolwiek komunikacja” z Hillem, sędzia odpowiedział: „Nie, Wysoki Sądzie”.

W razie potrzeby na rozprawę wyznacza się trzy dni. Sędzia wyraził jednak nadzieję, że cały proces zajmie tylko jeden dzień.

Adwokaci Murdocha zasygnalizowali, że zamierzają powołać na świadków zastępczych i zwolnionych przysięgłych i prokuratorów, a także sędziego Cliftona Newmana, który przewodniczył procesowi w sprawie morderstwa. Jednak emerytowany prezes Sądu Najwyższego Karoliny Południowej Gene Dole – który nadzoruje wysiłki Murdocha na rzecz nowego procesu – zażądał odsunięcia Newmana od rozwoju sytuacji po procesie. – Poniedziałkowy proces będzie „bardzo skupiony”, a jedynymi świadkami będzie 12 przysięgłych, którzy wydali wyroki skazujące oraz Hill.

obrazy stanu/dns/getty Urzędniczka hrabstwa Colleton, Rebecca Hill, słucha, jak prokurator Creighton Waters przedstawia mowy końcowe w procesie o morderstwo Alexa Murdocka, który odbył się 1 marca 2023 r. w sądzie hrabstwa Colleton w Walterboro w Południowej Karolinie.

Murdoch, który odsiaduje dwa kolejne wyroki dożywocia za morderstwo swojej żony i syna, wykazał się uwagą podczas piątkowego postawienia w stan oskarżenia w Kolumbii w Południowej Karolinie. Wszedł na salę sądową ze spętanymi rękami i nogami, ubrany w jasnopomarańczowy mundur więzienny.

Tymczasem Murdocku Apelacja od wyroku skazującego za morderstwo Został zawieszony w oczekiwaniu na wynik jego starania o nowy proces.

W marcu ubiegłego roku ława przysięgłych Murdocha obradowała przez trzy godziny w marcu ubiegłego roku w sprawie zarzutów zamordowania jego żony Maggie i ich syna Paula na rodzinnym osiedlu myśliwskim w czerwcu 2021 roku. Prokuratorzy stwierdzili, że morderstwa były próbą Murdocha odwrócenia uwagi i opóźnienia śledztwa. Popełnił szereg przestępstw finansowych, wymierzonych we własnych klientów i kancelarię prawną.

Murdoch zaprzecza morderstwom i w listopadzie ubiegłego roku nie przyznał się do winy. Został także skazany na 27 lat więzienia Po przyznaniu się do dwudziestu państwowych przestępstw finansowych.

Pierwsi orzekali prawnicy Murty Zarzuty dotyczące uszkodzenia ławy przysięgłych Pozew przeciwko Hillowi we wrześniu ubiegłego roku skłonił prokuratora generalnego Karoliny Południowej Alana Wilsona do zażądania dochodzenia przez stanowe organy ścigania.

„Pani Hill zdradziła przysięgę pełnienia funkcji dla pieniędzy i sławy” – stwierdzono we wniosku, cytując co najmniej trzy oświadczenia pod przysięgą, jedno od przysięgłego, drugie od zwolnionego sędziego, a także fragmenty jej książki „Za drzwiami sprawiedliwości” : Murdock.” morderstwa.

Hill zaprzeczył zarzutom w trzystronicowym oświadczeniu pod przysięgą zeszłego listopada, będącym częścią zawziętej odpowiedzi z biura Wilsona, pisząc: „Nie twierdzę, że ława przysięgłych nie powinna dać się «oszukać» dowodom przedstawionym przez prawników pana Murdocka”. Oraz: „Nie mówię jurorom: «Wszyscy usłyszycie rzeczy, które was zrzucą. Nie pozwólcie, żeby to was rozpraszało i wprowadzało w błąd.

Współautor Hilla zaprzeczył również twierdzeniom prawników Murdocha, mówiąc CNN, że nie mieli żadnej gwarancji od żadnego wydawcy, kiedy zaczynali pisać książkę i wydali 30 000 dolarów z własnych pieniędzy.

Neil R., który spotkał Hilla dopiero po procesie. „Prawda jest taka, że ​​ani jej, ani nasza nie zbliżała się żadna transakcja wydawnicza” – powiedział Gordon.

Gordon oskarżył go o plagiat, a jego prawnicy twierdzą, że przyznał się do plagiatu fragmentów zaczerpniętych z wstępnej wersji artykułu reportera w ich książce. Adwokaci Justin Bamberg i Will Lewis napisali w oświadczeniu, że Hill „popełnił głębokie skruchy”, przypisując „niefortunny brak wydania wyroku” „napiętym harmonogramom”.

Plagiat został przywołany przez prawników Murty w złożonym w tym miesiącu piśmie, stwierdzając, że jego „wiarygodność jest ważnym aspektem w sprawie rozpatrywanej przez sąd” i zarzucając niewłaściwe postępowanie oprócz rzekomego manipulowania ławą przysięgłych.

Gavin McIntyre/The Post and Courier/AP Obrońcy Alexa Murdocka, Dick Harboudlian i Jim Griffin, pojawiają się przed rozprawą, która odbędzie się 16 stycznia w Centrum Sądowniczym hrabstwa Richland w Kolumbii.

W oświadczeniu złożonym w tym miesiącu rzecznik Wydziału Przestrzegania Prawa w Karolinie Południowej potwierdził, że Hill jest przedmiotem dwóch otwartych dochodzeń, jednego dotyczącego jego rzekomych kontaktów z ławą przysięgłych Murdocha, a drugiego „w związku z wykorzystywaniem przez niego wybieralnego urzędu do celów osobista korzyść.”

Hill, który będzie zeznawał w poniedziałek, a przysięgli będą zadawane jedynie pytania dotyczące tego, co wydarzyło się podczas procesu w sprawie morderstwa, sędzia Dole zauważył na przesłuchaniu wstępnym, mówiąc: „Protokół tej sprawy nie powinien być wykorzystywany jako platforma do badania każdego błędu Każdy świadek, niezależnie od tego, czy jest to przysięgły, czy urzędnik.

Dianne Gallagher i Maxime Tamsett z CNN relacjonowali z Kolumbii w Południowej Karolinie, a Dakin Andone relacjonował i pisał tę historię w Nowym Jorku. Devon Sayers z CNN przyczynił się do powstania tego raportu.

Ta historia została zaktualizowana o dodatkowe informacje.