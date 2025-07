SOFTSWISS świętuje 16-lecie działalności: od start-upu do globalnego lidera innowacji z silną obecnością w Polsce

SOFTSWISS, międzynarodowa marka technologiczna, obchodzi w lipcu 16-lecie swojej działalności. Firma, która zaczynała jako niewielkie studio internetowe, dziś należy do czołówki globalnych innowatorów w branży technologicznej. Polska odgrywa w tym rozwoju istotną rolę – obecnie zespół SOFTSWISS liczy ponad 2000 specjalistów na całym świecie, z czego niemal połowa pracuje właśnie w Polsce.

W ciągu ostatnich trzech lat Polska stała się kluczowym ośrodkiem rozwoju firmy. Od momentu otwarcia centrów technologicznych w Warszawie i Poznaniu, SOFTSWISS intensywnie inwestuje w lokalne talenty. Od uruchomienia pierwszego biura w 2022 roku, polski zespół powiększył się ponad trzykrotnie i liczy obecnie blisko 1000 osób. Wiodącymi technologiami wykorzystywanymi przez specjalistów są m.in. Ruby on Rails, Golang i React, co czyni polskie oddziały istotnym centrum rozwoju produktów oraz kariery zawodowej.

– W 2025 roku planujemy dalszą rozbudowę naszego zespołu w Polsce oraz inwestycje w rozwój społeczności technologicznych – komentuje Ivan Montik, założyciel SOFTSWISS. – Wierzymy, że wiedza i doświadczenie to najcenniejsze zasoby zrównoważonego rozwoju. Polski zespół odgrywa kluczową rolę w tworzeniu innowacyjnych produktów oraz dzieleniu się najlepszymi praktykami z międzynarodowym środowiskiem technologicznym.

Wraz z ekspansją firmy rośnie również jej zaangażowanie w kształtowanie ekosystemu start-upowego i technologicznego w Polsce. W ciągu ostatniego roku eksperci SOFTSWISS dzielili się swoją wiedzą techniczną podczas wydarzeń takich jak Code Europe, Warsaw IT Days, czy podczas wewnętrznej konferencji Tech Conference. Wspierali także lokalne i międzynarodowe inicjatywy skierowane do start-upów, oferując im perspektywy rozwoju. Sergey Kastukevich, reprezentujący dział technologii w SOFTSWISS, został wyróżniony tytułem Dyrektora ds. Technologii Roku w regionie EMEA podczas gali Oracle Excellence Awards 2025, co potwierdza wysokie kompetencje techniczne i biznesowe firmy.

Od początku działalności firma SOFTSWISS konsekwentnie buduje środowisko pracy, w którym priorytetami są dobrostan, różnorodność i zaangażowanie pracowników. W 2024 roku marka otrzymała certyfikat Great Place to Work w Polsce, a także została wyróżniona tytułem Pracodawcy Roku podczas gali SBC Awards w Lizbonie.

Społeczna odpowiedzialność biznesu to kolejny filar działalności SOFTSWISS. Firma prowadzi liczne inicjatywy ekologiczne i charytatywne, angażując się m.in. w pomoc dla poszkodowanych w wyniku powodzi w Polsce czy wspierając działalność Fundacji Azylu pod Psim Aniołem.

O marce SOFTSWISS

SOFTSWISS to międzynarodowa marka technologiczna, obchodząca w 2025 roku 16-lecie działalności. W 2013 roku jako pierwsza w branży iGaming wprowadziła integrację kryptowalut. Główne centra rozwoju partnerów SOFTSWISS mieszczą się w Warszawie i Poznaniu. Łącznie firma zatrudnia ponad 2000 pracowników, w tym wielu w modelu zdalnym.