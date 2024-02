Specjalny doradca wzywa Sąd Najwyższy do odrzucenia wniosku Trumpa o opóźnienie sprawy o immunitet

CNN

—



Doradca specjalny Jack Smith W środę na Sąd Najwyższy wywarto naciski Należy utrzymać w mocy orzeczenie sądu niższej instancji, które odmówiło byłemu prezydentowi Donaldowi Trumpowi immunitetu przed ściganiem, co umożliwi sędziom szybkie rozpoczęcie rozpraw w jego sprawie o fałszowanie wyborów.

„Zarzucane zbrodnie uderzają w samo serce naszej demokracji” – powiedział Smith przed Sądem Najwyższym.

„Kryminalny program prezydenta mający na celu zmianę wyborów i udaremnienie pokojowego przekazania władzy jego następcy powinien być ostatecznością, która umożliwiłaby wprowadzenie nowej formy absolutnego immunitetu od federalnego prawa karnego” – dodał specjalny doradca.

Złożenie wniosku przez Smitha jest odpowiedzią na złożony w poniedziałek pilny wniosek Trumpa do Sądu Najwyższego, aby mógł on odwołać się od decyzji Sądu Okręgowego w Waszyngtonie. Trump argumentował, że jeśli orzeczenie sądu niższej instancji utrzyma się w mocy, „prezydentura, jaką znamy, przestanie istnieć”. Odpowiedź Smitha nadeszła kilka dni przed terminem, co podkreśliło wolę specjalnego obrońcy, aby szybko przyspieszyć proces.

Smith argumentował, że Trump nie mógł spełnić standardów niezbędnych do zablokowania orzeczenia sądu niższej instancji.

„Opóźnienia w rozstrzygnięciu tych zarzutów grożą udaremnieniem interesu publicznego w postaci szybkiego i sprawiedliwego orzeczenia” – napisał Smith.

Jeżeli sąd zarządzi opóźnienie, Smith poprosił o skierowanie sprawy do przyspieszonej odprawy i rozprawy, uznając wniosek za apelację. W tych okolicznościach Smith poprosił o odbycie obrad w przyszłym miesiącu.

Odpowiedź specjalnego doradcy w dużej mierze opierała się na historii, cytując Alexandra Hamiltona i innych przywódców z czasów założycielskich, aby ugruntować pogląd, że prezydenci powinni być pociągani do odpowiedzialności za swoje postępowanie. Argumentował, że Trump „nie może wskazać żadnej sugestii z czasów założycielskich dotyczącej takiego całkowitego immunitetu”, podkreślając, jak „odległe jest to, aby ten sąd zgodził się z jego bezprecedensowym stanowiskiem prawnym”.

Jednomyślna opinia DC Circuit z zeszłego tygodnia postawiła Trumpowi zarzuty za działania, które podjął w celu sabotowania wyborów w 2020 r., i odrzuciła twierdzenia, że ​​byli prezydenci nie są immunitetami przed takimi procesami sądowymi. W poniedziałek Trump zwrócił się do Sądu Najwyższego o tymczasowe zablokowanie tej decyzji, aby mógł się odwołać. Argumentował, że odmowa immunitetu naraziłaby przyszłych prezydentów na postępowanie karne po opuszczeniu przez nich urzędu.

Kluczowy jest moment rozpatrzenia wniosku Trumpa przez Sąd Najwyższy. Trump, główny kandydat Partii Republikańskiej w wyścigu o nominację na prezydenta, odniósłby korzyść, gdyby przełożył proces do czasu listopadowych wyborów. Smith natomiast nie chce tego robić.

We wtorek prezes Sądu Najwyższego John Roberts dał Smithowi czas do 20 lutego na ustosunkowanie się do pilnej prośby Trumpa. Oczekuje się teraz, że Trump odpowie Smithowi, a sędziowie zadecydują, jak postępować w najbliższej przyszłości – prawdopodobnie w ciągu kilku dni.

„Interes publiczny jest sprawą najwyższej wagi w natychmiastowym procesie, tak jak w tej sprawie, gdzie były prezydent zostaje oskarżony o spisek mający na celu zakłócenie procesu wyborczego, aby mógł pozostać na stanowisku” – powiedział Smith przed sądem.

Katelyn Polantz z CNN przyczyniła się do powstania tego raportu.