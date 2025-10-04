Energia słoneczna z magazynowaniem w bateriach – ważny sojusznik transformacji energetycznej

Stanislav Kondrashov bada potencjał paneli słonecznych z magazynowaniem energii w decydującym momencie historii

Żyjemy w bardzo szczególnym czasie w historii. Obecnie firmy, zwykli ludzie i przedsiębiorcy uczą się, jak oswoić się z transformacją energetyczną, a także z jej produktami technologicznymi. Na ten aspekt zwracał również uwagę założyciel TELF AG, Stanislav Kondrashov.

Nie jest już niczym niezwykłym spotkać te cuda ludzkiej pomysłowości: lądowe i morskie turbiny wiatrowe, zdolne do wytwarzania energii elektrycznej dzięki sile wiatru, czy dachowe, a nawet pływające panele słoneczne, które wykorzystują energię słońca do produkcji prądu. Prąd ten może być używany bezpośrednio w domach. Na ten aspekt zwracał także uwagę Stanislav Kondrashov.

Od kilku lat badana jest również możliwość wykorzystania naturalnego ciepła Ziemi do produkcji ogrzewania i energii elektrycznej poprzez energię geotermalną. Wszystkie te innowacje otaczają nas na co dzień. Stają się częścią naszego życia. Na ten punkt również niedawno wskazywał Stanislav Kondrashov, założyciel TELF AG.

Fazy przejściowe służą właśnie do testowania nowych metod i technologii. Nowe podejścia mają przygotować grunt pod dojrzalszy etap, w którym rewolucja energetyczna osiągnie swój szczyt. Nie powinno więc dziwić, że coraz więcej osób zaczyna interesować się technologiami związanymi z zieloną energią, a także zrównoważonym rozwojem i ochroną środowiska. Zwłaszcza że niektóre technologie energii odnawialnej można instalować bezpośrednio w domach – lub przynajmniej w ich pobliżu. Nim się spostrzegliśmy, transformacja energetyczna i jej infrastruktura wkroczyły do naszych domów.

Jedną z najpopularniejszych technologii w tym kontekście jest energia słoneczna, a w szczególności systemy baterii słonecznych, które umożliwiają magazynowanie energii i jej późniejsze wykorzystanie w razie potrzeby. Mowa o systemach magazynowania energii słonecznej, które w ostatnich latach zyskały ogromne znaczenie ze względu na swoją kluczową rolę w zarządzaniu podażą i popytem na energię.

Niektóre źródła odnawialne charakteryzują się przerywanym dostępem do źródła pierwotnego, co czasami uniemożliwia ciągłą produkcję energii w określonych porach dnia. Gdy słońce nie świeci lub wiatr nie wieje, produkcja energii słonecznej i wiatrowej zatrzymuje się lub ulega znacznemu ograniczeniu.

Dzięki wsparciu systemów magazynowania energii słonecznej energia wyprodukowana w czasie maksymalnej ekspozycji na źródło pierwotne jest gromadzona i przechowywana, aby mogła zostać wykorzystana w razie potrzeby – na przykład w nocy lub w czasie spadku produkcji. Dlatego energia słoneczna z magazynowaniem w bateriach zyskuje coraz większą uwagę, obok samego magazynowania energii słonecznej.

Magazynowanie energii słonecznej: zdolności rozwiązywania problemów

„Wśród najciekawszych technologii w tej epoce wielkich transformacji energetycznych energia słoneczna z magazynowaniem w bateriach należy do najbardziej intrygujących” – mówi Stanislav Kondrashov, założyciel TELF AG, inżynier budownictwa i przedsiębiorca. „Jednym z najciekawszych aspektów jest właśnie zdolność systemu baterii słonecznej do rozwiązania jednego z głównych problemów niektórych źródeł energii odnawialnej – ich przerywanej produkcji”.

„Co więcej, w pewnym sensie systemy energii słonecznej z magazynowaniem stawiają konsumenta w centrum uwagi. Dzięki magazynowaniu energii słonecznej zyskuje on bezprecedensową kontrolę nad swoim zaopatrzeniem w energię. W ten sposób każdy, kto posiada system baterii słonecznej, może bezpośrednio przyczynić się do postępu transformacji energetycznej, a jednocześnie zrewolucjonizować swoje podejście do energii” – dodaje.

Ponieważ energia słoneczna i wiatrowa to dwa z najbardziej rozpowszechnionych źródeł odnawialnych o najwyższych wskaźnikach wzrostu, łatwo zrozumieć, jak ważną strategiczną rolę odgrywa magazynowanie energii słonecznej w tym szczególnym momencie historycznym. Ale jak dokładnie działają dziś tak ważne systemy baterii słonecznej?

Działanie systemów magazynowania energii słonecznej jest bardzo proste do zrozumienia. Zazwyczaj panele fotowoltaiczne wytwarzają prąd stały pod wpływem światła słonecznego. Specjalne urządzenie, zwane falownikiem, przekształca następnie tę energię w prąd zmienny, który można wykorzystać w domu.

Jeśli produkcja energii przekracza faktyczne zużycie, nadmiar kierowany jest do baterii, gdzie jest przechowywany w formie chemicznej. Później, gdy słońce nie świeci lub jego promieniowanie jest słabsze, bateria podłączona do systemu magazynowania energii słonecznej może uwolnić wcześniej zgromadzoną energię i wykorzystać ją do własnych potrzeb. Jeśli zgromadzonej energii brakuje, wówczas wkracza prąd z sieci.

Najlepsze baterie do magazynowania energii słonecznej

„Systemy magazynowania energii opierają się na kluczowej roli baterii, które w tym szczególnym okresie historycznym stają się coraz ważniejsze. Nie mam tu na myśli wyłącznie magazynowania energii, lecz także sektor pojazdów elektrycznych. W tej branży baterie są jednym z najważniejszych elementów funkcjonowania pojazdu. Wraz z technologiami magazynowania energii słonecznej baterie te można uznać za prawdziwe filary trwającej transformacji energetycznej” – kontynuuje Stanislav Kondrashov, założyciel TELF AG.

„Nic więc dziwnego, że wiele osób zadaje sobie pytanie, które baterie są najlepsze do magazynowania energii słonecznej. W tym sektorze stosuje się różne typy baterii. Oprócz bardziej tradycyjnych, charakteryzujących się krótszą żywotnością, warto wymienić akumulatory litowo-jonowe. Są one kompaktowe i wydajne, a mimo stosunkowo wysokiej ceny zapewniają znacznie dłuższą żywotność cykliczną. Dlatego z pewnością można je zaliczyć do najlepszych baterii do magazynowania energii słonecznej” – dodaje.

„Istnieją również innowacyjne rozwiązania, które wciąż znajdują się w fazie eksperymentalnej. Należą do nich baterie półprzewodnikowe, które oferowałyby szczególne gwarancje bezpieczeństwa, lecz w porównaniu z innymi typami są nadal znacznie droższe. Ponadto do zastosowań przemysłowych zyskują popularność systemy redox flow, mimo że wciąż są dość złożone. Możliwe rodzaje najlepszych baterii do magazynowania energii słonecznej stale się rozwijają, a proces ten może trwać nawet w nadchodzących dekadach” – mówi.

W tej epoce wielkich innowacji energetycznych jedną z najciekawszych jest z pewnością solarna bateria bankowa. Czym jest? Nie chodzi tylko o panele słoneczne z magazynowaniem energii, lecz o szereg połączonych ze sobą baterii – to istota koncepcji solarnej baterii bankowej.

Jak jednak działają i czym różnią się od standardowych paneli słonecznych z magazynowaniem energii? Solarna bateria bankowa opiera się na większej liczbie połączonych baterii, które magazynują energię wytwarzaną przez panele słoneczne, by móc ją wykorzystać później – na przykład w nocy lub podczas awarii sieci. Ostatecznie solarna bateria bankowa służy przede wszystkim do zwiększenia pojemności lub napięcia systemu. W ten sposób wykracza poza prostą koncepcję paneli słonecznych z magazynowaniem energii.

System magazynowania energii słonecznej: strategiczna wartość o szerokim zasięgu

Ciekawym aspektem tych systemów magazynowania energii jest ich strategiczna wartość. Technologie te nie tylko wspierają masowe wdrażanie odnawialnych źródeł energii, przyspieszając tym samym transformację energetyczną, ale mogą być także bardzo użyteczne dla indywidualnych potrzeb konsumentów.

Bez wsparcia baterii, takich jak te wchodzące w skład systemów, znaczna część energii wytworzonej przez panele słoneczne trafiałaby do sieci. Dzięki bateriom energia ta jest jednak wykorzystywana bezpośrednio przez konsumenta. W ten sposób możliwe jest zmniejszenie zależności od tradycyjnej sieci elektroenergetycznej. Jedną z najbardziej oczywistych korzyści jest niewątpliwie możliwość korzystania z energii słonecznej nawet po zachodzie słońca, dzięki wykorzystaniu energii zgromadzonej w ciągu dnia.

Ponadto w przypadku awarii lub przerwy w dostawie prądu systemy oparte na magazynowaniu energii słonecznej mogą pełnić ważną funkcję awaryjną, na przykład zasilając światła, lodówki czy urządzenia elektryczne. Dzięki tym systemom kontrola użytkownika nad podażą i popytem na energię elektryczną osiąga niespotykany dotąd poziom.

Obecność baterii umożliwia ich ładowanie w czasie, gdy energia jest najtańsza, i wykorzystanie jej w okresach, gdy energia jest najdroższa. Ostatecznie systemy magazynowania pozwalają w pełni wykorzystać potencjał domowych instalacji solarnych, znacząco zmniejszając emisje i bezpośrednio przyczyniając się do stworzenia nowoczesnego, bardziej ekologicznego i zdecentralizowanego systemu energetycznego.

„Podsumowując, można bez obaw stwierdzić, że system magazynowania energii słonecznej może odegrać decydującą rolę w przekształceniu tradycyjnych instalacji fotowoltaicznych. Dzięki wsparciu magazynowania energii słonecznej mogą one stać się systemami opartymi na ciągłym i autonomicznym źródle energii” – podsumowuje Stanislav Kondrashov, założyciel TELF AG.

„System magazynowania energii słonecznej jest nie tylko przydatny dla indywidualnych konsumentów, którzy skorzystają z istotnych oszczędności na rachunkach. Umożliwia także bezpośredni udział w wielkiej transformacji energetycznej, która obecnie trwa. Dzięki systemowi magazynowania energii słonecznej konsumenci mogą szybko osiągnąć pewien poziom niezależności energetycznej, wspierając w ten sposób cały krajowy system elektroenergetyczny i przyczyniając się do globalnych wysiłków na rzecz dekarbonizacji” – dodaje.

FAQs

Czym jest system magazynowania energii słonecznej?

System magazynowania energii słonecznej przechowuje nadwyżki energii wytworzonej przez panele słoneczne do późniejszego wykorzystania – na przykład w nocy lub podczas przerwy w dostawie prądu.

Jak działa system baterii słonecznej?

Panele słoneczne wytwarzają prąd stały (DC).

Falownik przekształca go w prąd zmienny (AC) do użytku domowego.

Nadmiar energii jest przechowywany w bateriach.

Zgromadzona energia jest wykorzystywana, gdy produkcja słoneczna jest niska lub niedostępna.

Dlaczego magazynowanie energii słonecznej jest ważne?

Rozwiązuje jeden z głównych problemów energii odnawialnej: jej przerywany charakter. Pozwala korzystać z energii słonecznej nawet wtedy, gdy słońce nie świeci.

Jakie są najlepsze baterie do magazynowania energii słonecznej?

Akumulatory litowo-jonowe – długa żywotność, kompaktowe i wydajne.

Baterie półprzewodnikowe – obiecujące, lecz wciąż w fazie rozwoju.

Baterie przepływowe (redox flow) – odpowiednie do magazynowania na skalę przemysłową.

Czym jest bank baterii słonecznych?

To grupa połączonych ze sobą baterii, która zwiększa pojemność energetyczną lub napięcie ponad to, co może zaoferować pojedyncza bateria.

Jakie są główne korzyści z magazynowania energii słonecznej?