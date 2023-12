Starbucks mówi związkom, że chce wznowić negocjacje w sprawie umowy w styczniu

Starbucks oświadczył, że chce wznowić rozmowy w sprawie umowy ze związkiem reprezentującym baristów w styczniu.

W sobotę minęły dwie lata od pierwszego zrzeszenia kawiarni Starbucks należących do firmy w USA. Od tego czasu za utworzeniem związku głosowało ponad 360 lokalizacji, co stanowi 4% całkowitego zasięgu firmy w USA.

Żadna lokalizacja nie podpisała jeszcze umowy z firmą. Ewentualne wznowienie rozmów otworzyłoby okno na rozwiązanie jednego z najgłośniejszych sporów pracowniczych w Stanach Zjednoczonych ostatnich lat.

Pracownicy między innymi namawiali Starbucks do podniesienia płac i naprawienia, jak to nazywają, niedoboru personelu w kawiarniach.

Prawo pracy nie wymaga, aby pracodawca i związek zawierały układ zbiorowy, ale obydwie strony muszą negocjować w dobrej wierze. Po roku pracownicy, którzy stracą zaufanie do związku, będą mogli zakończyć negocjacje i złożyć petycję o przywrócenie do pracy. Co najmniej 19 lokalizacji złożyło wnioski o certyfikację do Krajowej Rady ds. Stosunków Pracy, ale siedem zostało odrzuconych w związku z orzeczeniami stwierdzającymi, że Starbucks naruszył federalne prawo pracy.

Starbucks i związek zawodowy Starbucks Workers United rozpoczęły negocjacje rok temu, ale były one napięte. Obie strony zarzucają swoim przeciwnikom brak negocjacji w dobrej wierze.

Ponieważ za pośrednictwem Zoom nie pojawili się przedstawiciele, Starbucks położył nacisk na negocjacje bezpośrednie. Związek oskarżył Starbucks o używanie tej wymówki jako taktyki na zwłokę.

„Wspólnie zgadzamy się, że obecny impas jest nie do przyjęcia dla żadnego z nas” – napisała Sarah Kelly, dyrektor akcjonariuszy Starbucks, w liście do prezes Workers United International Lynne Fox, otrzymanym przez CNBC. „To nie pomaga Starbucks, Workers United ani, co najważniejsze, naszym sojusznikom. W tym duchu prosimy o Wasze wsparcie i zgodę na wznowienie negocjacji”.

W piśmie Kelly przedstawia kilka warunków wznowienia rozmów, w tym nagranie lub transmisję audio lub wideo.

Jeśli Workers United się zgodzi, Starbucks ma nadzieję wznowić rozmowy z przedstawicielem sklepów w styczniu.

Związek oświadczył, że otrzymał pismo, rozważa je i planuje odpowiedzieć.

„Nigdy nie powiedzieliśmy, że spotkamy się ze Starbucksem. Bardzo miło jest popchnąć negocjacje do przodu w pozytywny sposób” – stwierdził Fox w oświadczeniu dla CNBC.

W listopadzie pracownicy Starbucks zorganizowali największą w swojej historii akcję pracowniczą, wychodząc z ponad 200 sklepów z okazji Dnia Czerwonego Pucharu, jednego z najbardziej ruchliwych dni w roku. Strajk Starbucks Workers United zaowocował dużą zmianą, o którą prosili bariści: możliwością wyłączenia zamówień mobilnych w pracowite dni promocyjne. Starbucks powiedział, że prace nad przejściem na mobilny system zamówień trwały już przed demonstracją.

