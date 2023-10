Tajwański Foxconn staje w obliczu chińskiego śledztwa podatkowego o podłożu politycznym – źródła

TAJPEJ, 23 października (Reuters) – Foxconn (2317.TW), kluczowy dostawca iPhone’ów Apple (AAPL.O), stoi przed dochodzeniem podatkowym w Chinach, potwierdziły w poniedziałek dwa źródła zbliżone do Foxconn. Za pośrednictwem gazety wspieranej przez państwo ze względów politycznych związanych ze zbliżającymi się wyborami na Tajwanie.

W niedzielę wspierany przez państwo tabloid Global Times poinformował, że niektóre kluczowe spółki zależne Foxconn w Chinach zostały poddane audytom podatkowym oraz że chińskie Ministerstwo Zasobów Naturalnych przeprowadziło na miejscu dochodzenia w sprawie użytkowania gruntów przez spółki Foxconn w prowincjach Henan i Hubei oraz w innych miejscach. .

Obydwa źródła, które odmówiły podania nazwisk ze względu na delikatność sprawy, podały, że w ostatnich miesiącach chińskie władze skontrolowały kilka firm, których nie wymieniły, ale uważają, że śledztwo Foxconna jako jedyne zostało upublicznione ze względów politycznych.

Źródła podkreśliły, że audyty mają miejsce niecałe trzy miesiące przed wyborami prezydenckimi na Tajwanie i w związku z dążeniami Foxconna do rozszerzenia produkcji poza Chiny.

Rząd Tajwanu, który Chiny uważają za swoje własne terytorium, często oskarża Pekin o próbę wywarcia presji militarnej lub gospodarczej, aby wyniki wyborów były dla Chin korzystne.

Założyciel Foxconn, Terry Goh, który ustąpił ze stanowiska prezesa firmy w 2019 r., w wyścigu prezydenckim startuje jako niezależny kandydat.

W anglojęzycznym artykule opublikowanym pod koniec niedzieli dziennik „Global Times” podał, że kandydując Gou może podzielić głosy opozycji, co zapewni zwycięstwo urzędującemu wiceprezydentowi Lai Ching-deo.

Pekin nienawidzi Lai, którego uważa za separatystę. Mówi, że tylko mieszkańcy Tajwanu mogą decydować o swojej przyszłości, a Pekin odrzucił jego rozmowy.

Powołując się na anonimowych ekspertów, „Global Times” stwierdził, że „akcja Goha mająca na celu zakwestionowanie wyborów może jeszcze bardziej podzielić obóz opozycji na wyspie i ostatecznie faworyzować kandydata rządzącej separatystów Demokratycznej Partii Postępowej Lai Ching-theu”.

Ekspansja poza Chiny

Audyty Foxconna nie zostały oficjalnie ogłoszone przez żaden chiński departament rządowy.

Lokalni urzędnicy, którzy według „Global Times” przeprowadzali audyty i inspekcje w prowincjach Henan, Hubei, Guangdong i Jiangsu, nie odpowiedzieli natychmiast na przesłane faksem prośby Reutersa.

Foxconn, znany jako Hon Hai Precision Industry Co Ltd, zatrudnia setki tysięcy ludzi w Chinach i jest tam głównym inwestorem, regularnie uznawanym przez Pekin za przykład sukcesu tajwańskich inwestorów w tym kraju.

Firma nalega jednak na dywersyfikację swojej bazy produkcyjnej poza Chinami, a pierwsze źródło poinformowało Reuters, że postrzega audyt jako „ostrzeżenie” dla Foxconn.

„Ich gospodarka nie jest dobra. To ostrzeżenie, że duże firmy takie jak my przenoszą się do Indii” – podało źródło.

Kobieta przechodzi obok logo Foxconn przed budynkiem firmy w Tajpej na Tajwanie, 9 listopada 2022 r. REUTERS/Ann Wang/Zdjęcie pliku Zdobądź prawa licencyjne

„Chcą, żebyście byli po jednej stronie. Zostańcie z nami albo wyjedźcie” – podało pierwsze źródło.

Drugie źródło stwierdziło, że audyt był „nieoczekiwany” i stosunkowo „nietypowy”.

W niedzielnym oświadczeniu Foxconn oświadczył, że zgodność z prawem jest „podstawową zasadą” jego działalności i że będzie „aktywnie współpracować z odpowiednimi działami w zakresie powiązanych prac i działań”.

W poniedziałek Foxconn oświadczył, że nie ma dalszych komentarzy.

Chińskie Biuro ds. Tajwanu nie odpowiedziało natychmiast na prośbę o komentarz. Premier Tajwanu Chen Hsien-jen zaoferował Foxconnowi wsparcie swojego rządu, choć nie podał szczegółów.

Akcje Foxconna spadły w poniedziałek o 2,9%, podcinając spadek szerszego rynku (.TWII) o 1,2%.

Wybory „wojny lub pokoju”.

Gou, założyciel Foxconn, miliarder, traci w sondażach pomimo prowadzenia głośnej kampanii prezydenckiej.

Oskarżył rządzącą na Tajwanie Demokratyczną Partię Postępową (DPP) o doprowadzenie wyspy na skraj wojny z Chinami w wyniku jej wrogiej polityki i że tylko on, dzięki swoim rozległym powiązaniom biznesowym i osobistym w Chinach i Stanach Zjednoczonych, może utrzymać pokój.

Huang Shih-hsiu, rzecznik kampanii Gou, skierował do firmy pytania dotyczące dochodzenia w sprawie Foxconn, twierdząc, że Gou nie zasiada już w zarządzie, a jest jedynie akcjonariuszem.

Ale śledztwo w sprawie Foxconnu jest teraz kwestią wyborczą.

Hu Yu-eh, kandydat na prezydenta głównej partii opozycyjnej Tajwanu, Kuomintangu, nazwał głosowanie „wojną lub pokojem”, a zapytany w poniedziałek o śledztwo w sprawie Foxconn, tajwańskie firmy obawiały się większej niestabilności między Tajwanem a Tajwanem. Chiny.

Przemawiając na niedzielnym wiecu wyborczym, kandydat TPP i lider sondażu Lai powiedział, że raport Chin z dochodzenia jest „nieoczekiwany” i „godny pożałowania”.

„Tajwańskie przedsiębiorstwa zawsze przyczyniały się do wzrostu gospodarczego Chin” – powiedział w poniedziałek rzecznik DPP Chang Chih-hao.

„Jednak chińscy komuniści często wykorzystują tajwański biznes jako kartę przetargową do wywierania presji politycznej lub interwencji wyborczych przeciwko Tajwanowi”.

Doniesienia Yimou Lee i Bena Blancharda; Dodatkowe raporty Shanghai Newsroom; Montaż: Edwina Gibbs i Sonali Paul

