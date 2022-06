Technologia Wall St., skacze z energią; Target News ma wpływ na sprzedawców

Docelowa obniżka marży uderza w niektóre akcje detaliczne

Rozmowy sprzedażowe Kohlina z Grupą Franczyzową

Indeksy: Dow w górę 0,8%, S&P 500 w górę o 1%, Nasdaq 0,9%

NOWY JORK, 7 czerwca (Reuters) – Akcje amerykańskie zakończyły we wtorek wzrosty drugi dzień z rzędu, gdy wzrosły akcje spółek technologicznych i energetycznych, podczas gdy akcje detaliczne mocno zaważyły ​​na sesji ostrzegawczej Target Corp.

Apple Inc (AAPL.O) Akcje wzrosły o 1,8% pomimo wiadomości, że firma zastąpi złącze w iPhone’ach sprzedawanych w Europie do 2024 roku, po tym, jak kraje UE i ustawodawcy zgodzili się na jeden port ładowania dla telefonów komórkowych, tabletów i aparatów fotograficznych.

Kod techniczny S&P 500 (.SPLRCT) Wzrost o 1%, co daje największy wzrost indeksowi benchmarkowemu. Microsoft Corp. (MSFT.O) Akcje dodały 1,4%.

S&P 500 Kodeks Sektora Energetycznego (.SPNY) Ceny ropy gwałtownie wzrosły od 2014 r., rosnąc o 3,1%.

Jednocześnie akcje Target Corp. (TGT.N) Spadł o 2,3% po tym, jak sprzedawca powiedział, że powinien oferować większe rabaty i ograniczać przechowywanie preferowanych przedmiotów. Czytaj więcej

Handel akcjami był aktywny, a indeksy spadały na początku dnia, ale rynek odrabia straty po ostatnich gwałtownych stratach.

Niedawno Tim Grisky, starszy strateg ds. portfela Ingols, powiedział: „Odnotowaliśmy dobry skok… Inwestorzy ogólnie czują się teraz lepiej. i Snydera w Nowym Jorku.

„W pewnym momencie postawimy go na dole i rynek wzrośnie. Biorąc pod uwagę wiele fundamentalnych problemów, które nękają rynek, trudno nam w to kiedykolwiek uwierzyć” – powiedział. „Oczywiście to, co dzisiaj widzieliśmy od celu, nie jest dobrą wiadomością dla konsumentów”.

Rentowności długoterminowych amerykańskich obligacji skarbowych spadły jednak po wiadomościach o celu, co wywołało spekulacje, że inflacja mogła ulec pogorszeniu w przeszłości.

Średnia przemysłowa Dow Jones (.DJI) Indeks S&P 500 wzrósł o 264,36 punktów, czyli 0,8%, do poziomu 33 180,14 (.SPX) 39,25 punktów lub 0,95% do 4160,68, staw Nasdaq (.IXIC) 113,86 punktów, czyli 0,94%, do 12 175,23.

Akcje Walmartu (WMT.N) Spadł o 1,2%, a indeks S&P retail (.SPXRT) Spadł o 1%.

Oczekuje się, że piątkowe dane o cenach konsumenckich pokażą wzrost inflacji w maju, chociaż kluczowe ceny konsumpcyjne, z wyjątkiem niestabilnych sektorów żywności i energii, prawdopodobnie będą spadać w ujęciu rocznym.

Nie wszyscy sprzedawcy są czerwoni. Cole Corp. (KSSN) Akcje wzrosły o 9,5% po tym, jak pojawiły się informacje, że sieć domów towarowych prowadzi wyłączne rozmowy z franczyzobiorcą Group Inc., operatorem sklepów detalicznych. (FRG.O) Potencjalna sprzedaż o wartości prawie 8 miliardów dolarów. Czytaj więcej

Kwestie postępów są wyższe niż problemy spadające w tempie od 2,36 do -1 na NYSE; Na Nasdaq stosunek 1,69 do 1 był na korzyść zaawansowanych.

S&P 500 3 nowe 52-tygodniowe maksima i 30 nowych minimów; Nasdaq Composite ustanowił 35 nowych wzlotów i 121 nowych dołków.

Wolumen giełd amerykańskich wyniósł 10,38 mld akcji, w porównaniu do średniej z całej sesji wynoszącej 12,50 mld w ciągu ostatnich 20 dni sesyjnych.

Raport Carolyn Waltkevich w Nowym Jorku Dodatkowy raport Devika Jaina, Susan Mathew, Mehnaz Yasmin w Bangalore, Edycja Maju Samuela i Matthew Lewisa

