Tesla, rekordowa sprzedaż BYD, popyt na pojazdy elektryczne

(Bloomberg) — Tesla Inc. i BYD Co. Ustanów nowe rekordy sprzedaży w drugim kwartale i zostań najlepiej sprzedającym się na świecie producentem czystych pojazdów.

Tesla, kierowana przez Elona Muska, dostarczyła 466 140 samochodów na całym świecie w wynikach opublikowanych w niedzielę, pokonując szacunki Wall Street. BYD, najlepiej sprzedająca się marka samochodów w Chinach, odnotowała najlepsze w swojej klasie kwartalne wyniki sprzedaży 700 244 nowych pojazdów napędzanych energią — w połowie sprzedanych w pełni elektrycznych, aw pozostałej części hybryd typu plug-in.

Akcje BYD wzrosły w Hongkongu w poniedziałek rano aż o 3,2%. Dostawcy akumulatorów Tesli Contemporary Amperex Technology Co. Ltd i LG Energy Solutions Ltd wzrosły w poniedziałek odpowiednio o 2,3% i 3,1%.

Wyniki Tesli

Wyniki Tesli pokazały, że obietnica prezesa Muska, by ścigać wolumen poprzez obniżanie cen, przynosi zamierzony efekt. Analitycy ankietowani przez Bloomberg spodziewali się, że firma dostarczy 448 350 samochodów w tym kwartale.

„To wielki bit” — powiedział Ben Gallo z Roberta W. Bairda w niedzielnym porannym wywiadzie telefonicznym. „Ludzie wciąż są gotowi na kolejną rundę obniżek cen, a ta duża podaż zmniejsza ryzyko”.

Dostawy Tesli z siedzibą w Austin były najwyższe w historii od kwartału i wzrosły o 83% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Spółce udało się również zmniejszyć różnicę między produkcją a dostawami – liczba uważnie obserwowana przez analityków – do 13 560 sztuk w drugim kwartale. W pierwszym kwartale wyprodukowała blisko 18 tys. więcej aut niż dostarczyła klientom.

„Wszyscy martwili się budowaniem zapasów i wygląda na to, że stali się normalni” – powiedział Gallo. „Delta między produkcją a dystrybucją kurczy się, co Tesla powiedział, że zrobią”.

Tesla, która sprzedaje samochody bezpośrednio klientom, ma wiele dźwigni do przemieszczania pojazdów. Oprócz obniżenia cen w całym asortymencie na początku tego roku, firma wprowadziła oferty, takie jak trzymiesięczne bezpłatne szybkie ładowanie w USA dla samochodów dostarczonych przed 30 czerwca. Analitycy przewidują, że obniżki cen utrzymają się w przyszłym roku.

Tesla nie podzieliła swoich kwartalnych liczb dostaw według poszczególnych typów pojazdów lub regionów. Modele 3 i Y stanowią 96% sprzedaży. Tesla produkuje również modele S i X.

Tesla jest nadal największym producentem samochodów elektrycznych w USA, ale musi stawić czoła nowej konkurencji na całym świecie. Jego najnowszy pojazd – Model Y – zadebiutował w 2020 roku.

W Chinach — na rynku nr 2 — firma pozostaje daleko w tyle za BYD, który ma znacznie nowszy skład i coraz bardziej globalne ambicje. Tesla ogłosiła w zeszłym tygodniu, że obniży ceny swoich modeli samochodów premium w Chinach o ponad 4,5%, po decyzji z zeszłego miesiąca o zaoferowaniu dotacji pieniężnych nabywcom jej pojazdów Model 3.

Tesla opublikuje wyniki za drugi kwartał 19 lipca.

Rekord świata

Bliższe przyjrzenie się temu, kto prowadzi sprzedaż pojazdów całkowicie elektrycznych, pokazuje, że Tesla zwiększyła swoją przewagę nad BYD, a chiński producent nadal rozwija się na całym świecie dzięki przystępnym cenowo ofertom.

Jednak kwartalna sprzedaż BYD z siedzibą w Shenzhen – ekstrapolowana z danych miesięcznych – wzrosła o 98% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wzrost oznacza odwrócenie słabego pierwszego kwartału roku. Poprzedni najlepszy kwartał to ostatnie trzy miesiące 2022 roku, a firma sprzedała w czerwcu 251 685 nowych pojazdów napędzanych energią.

Mały chiński nowicjusz Li Auto Inc. Odnotował nowy miesięczny rekord 32 575 dostaw, podczas gdy Xpeng Inc. i Nio Inc. odnotowano umiarkowany wzrost. Guangzhou Automotive Group Co. Marka pojazdów elektrycznych Aion wyróżniała się kolejnym mocnym miesiącem sprzedaży z 45 013 dostawami.

Czerwcowa sprzedaż „pokazuje, że popyt na nowe pojazdy napędzane energią jest bardzo duży” pomimo trudności gospodarczych Chin, powiedział Jonah Chen, analityk ds. samochodów i akumulatorów EV w Bloomberg Intelligence.

— Z pomocą Charlotte Yang.

