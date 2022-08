W Elon Musk vs Twitter przytoczył walkę firmy z rządem Indii

Musk powiedział, że Twitter powinien przestrzegać lokalnych przepisów w Indiach. (plik)

Dyrektor generalny Tesli, Elon Musk, jest uwikłany w sądową batalię z Twitterem o nieudaną ofertę przejęcia, którą teraz chce wymusić, mówiąc, że gigant mediów społecznościowych naraził swój trzeci co do wielkości rynek, nie ujawniając „niebezpiecznych” pozwów przeciwko rządowi indyjskiemu . .

W pozwie złożonym pod pieczęcią w zeszły piątek i opublikowanym w czwartek w sądzie w Delaware, Musk powiedział, że został „oszukany” do podpisania umowy kupna firmy mediów społecznościowych z siedzibą w San Francisco.

Według dokumentów sądowych Musk powiedział, że Twitter musi przestrzegać lokalnych przepisów w Indiach. Migawki dokumentów sądowych opublikowane przez reporterkę technologiczną New York Times, Kate Conger, krążyły na Twitterze.

„W 2021 r. indyjskie ministerstwo IT nałożyło pewne zasady, które pozwalają rządowi badać posty w mediach społecznościowych, identyfikować informacje i ścigać firmy, które odmawiają przestrzegania przepisów. Chociaż Musk jest zwolennikiem wolności słowa, uważa, że ​​Twitter „ciął” za dużo. Prawa krajów, w których Twitter działa Bliżej”, czytamy w części wniosków prawnych w sprawie Twitter vs Musk, reporterka technologiczna New York Times, Kate Conger, opublikowana w serii tweetów.

Na komentarze Elona Muska w dokumentach sądowych Twitter odpowiedział, że „z szacunkiem odnotowuje w sądzie ich kompletną i dokładną treść. Twitter nie ma wystarczającej wiedzy ani informacji, aby sformułować przekonanie co do prawdziwości zarzutów” i że „ tak zaprzecza. Na tej podstawie są.

Odnosząc się do petycji złożonej w lipcu w Sądzie Najwyższym w Karnatace, Musk sprzeciwił się nieujawnieniu przez Twittera pozwu przeciwko rządowi indyjskiemu.

„Twitter sprzeciwia się, że zakwestionował niektóre nakazy wydane przez rząd Indii zgodnie z sekcją 69A ustawy o technologii informacyjnej, nakazujące Twitterowi usunięcie pewnych treści ze swojej platformy, w tym treści polityków, aktywistów i dziennikarzy, oraz legalności Twittera, ” powiedziała firma w swojej odpowiedzi.

Twitter, za pośrednictwem swojego prawnika w Sądzie Najwyższym w Karnataka, powiedział, że jego indyjska działalność zostanie zamknięta, jeśli zastosuje się do nakazów rządu indyjskiego dotyczących blokowania treści uznanych za nielegalne przez właściwe organy. Sąd Najwyższy wydał zawiadomienie do Rządu Centralnego i odroczył rozprawę do 25 sierpnia.

Witryna mikroblogowa i najbogatszy człowiek świata staną przed sądem 17 października po tym, jak Musk próbował wycofać się z umowy nabycia Twittera, który, jak twierdzi, wprowadza w błąd fałszywych kont na stronie.

Twitter próbuje zmusić Muska do kontynuowania umowy, oskarżając go o sabotowanie go, ponieważ nie służy jego interesom.

Wcześniej w kwietniu Musk zawarł umowę przejęcia z Twitterem za 54,20 USD za akcję w transakcji o wartości około 44 mld USD.

W maju Musk zawiesił umowę, aby umożliwić swojemu zespołowi sprawdzenie prawdziwości twierdzenia Twittera, że ​​mniej niż 5 procent kont na platformie to boty lub spam.

