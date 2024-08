Sąd Najwyższy blokuje nowy plan spłaty kredytu studenckiego Bidena

Waszyngton

CNN

—



W środę Sąd Najwyższy odmówił zniesienia głównej blokady planu spłaty kredytu studenckiego prezydenta Joe Bidena, którego celem jest obniżenie miesięcznych płatności i przyspieszenie drogi do umorzenia długów.

Sąd Najwyższy odrzucił wniosek administracji Bidena o przywrócenie programu po tym, jak sądy niższej instancji zablokowały go tego lata w ramach skargi prawnej wniesionej przez państwa pod przewodnictwem GOP.

W podsumowaniu nie było znaczących różnic zdań.

Środowe zarządzenie nie będzie miało natychmiastowego wpływu na 8 milionów pożyczkobiorców zapisanych obecnie do wdrożonego prawie rok temu programu SAVE (Oszczędności na edukacji wartościowej). W odpowiedzi na pogłębiającą się batalię prawną dotyczącą planu Departament Edukacji w zeszłym miesiącu udzielił pożyczkobiorcom nieoprocentowanej wyrozumiałości, podczas której nie są oni zobowiązani do płacenia miesięcznych spłat kredytu studenckiego.

Pod koniec środy Biały Dom zobowiązał się do „agresywnej ochrony programu SAVE”, który jak dotąd pozwolił 4,5 milionom osób zaciągających pożyczki studenckie na „płatność zerową co miesiąc”.

„Nie przestaniemy walczyć z wysiłkami urzędników wybranych przez Republikanów” – oznajmił w oświadczeniu rzecznik Białego Domu Angelo Fernandez Hernandez.

Najnowsze informacje dla pożyczkobiorców można znaleźć w Wydziale Edukacji Strona internetowa.

W oświadczeniu przesłanym e-mailem departament stwierdził, że „będzie pracować nad zminimalizowaniem dalszych szkód i zakłóceń dla pożyczkobiorców w oczekiwaniu na ostateczną decyzję Ósmego Okręgu”.

„Jesteśmy rozczarowani tą decyzją, zwłaszcza że zniesienie zakazu umożliwi kredytobiorcom w całym kraju niższe wpłaty własne i inne świadczenia” – stwierdził departament.

W środę w nietypowym swoim krótkim postanowieniu sąd stwierdził, że „oczekuje”, że 8. Okręgowy Sąd Apelacyjny Stanów Zjednoczonych, który rozważa zakwestionowanie planu, „wyda decyzję w odpowiednim terminie”. Postępowanie sądowe przed wejściem sądu niższej instancji do akt nadzwyczajnych.

Regulamin programu, jakim jest Biuro Budżetowe Kongresu Oceny Koszt 276 miliardów dolarów pozostaje niepewny, ponieważ sądy rozważają dwie skargi prawne. W zeszłym miesiącu Alaska, Karolina Południowa i Teksas zwróciły się do Sądu Najwyższego o utrzymanie częściowej blokady planu do czasu pojawienia się większego wyzwania prawnego w stanach. W środę odrębnym postanowieniem sąd odrzucił również i ten zarzut.

Umorzenie pożyczek studenckich było kluczowym elementem kampanii prezydenckiej Bidena w 2020 r. i stanowiło ustępstwo na rzecz postępowców, którzy wspierali liberalnych kandydatów w prawyborach Demokratów. Jednak Biały Dom kilka razy potknął się, m.in. w zeszłym roku w przełomowym orzeczeniu, w którym konserwatywna większość Trybunału większością 6 do 3 stwierdziła, że ​​Biden przekroczył swoje uprawnienia, próbując umorzyć setki miliardów pożyczek studenckich.

SAVE to jedna z najważniejszych polityk administracji Bidena w zakresie pożyczek studenckich. Departament Edukacji wdrożył plan spłat w zeszłym roku po tym, jak Sąd Najwyższy odrzucił masowy, jednorazowy program umorzenia pożyczek studenckich Bidena.

Jednak program SAVE, obecnie najhojniejszy rządowy program spłaty kredytów studenckich, opiera się na innym prawie niż to, którego dotyczyła ta sprawa. Kredytobiorcy o niskich dochodach zapisani do SAVE mogą znaleźć niższe miesięczne płatności i szybszą ścieżkę do umorzenia pożyczki studenckiej niż ci zapisani do innych programów spłaty.

Plan podnosi między innymi limit kwoty, jaką można zarobić przed spłatą pożyczki. Zmniejsza miesięczną spłatę kredytu do 5% uznaniowego dochodu kwalifikującego się kredytobiorcy, w porównaniu z 10%. Skraca to okres spłaty niektórych pożyczkobiorców z małymi pożyczkami, umożliwiając szybsze umorzenie tych pożyczek.

Ta historia została zaktualizowana o dodatkowe szczegóły.