W strzelaninie w Waffle House w Indianapolis jedna osoba nie żyje, a pięć zostało rannych

Wiadomości z USA





Co najmniej sześć osób, w tym jedna zabita, zostało zastrzelonych w poniedziałek wczesnym rankiem w Waffle House w Indianapolis.

Rzecznik Departamentu Policji Metropolitalnej Indianapolis powiedział, że do strzelaniny doszło około godziny 12:40 w popularnej sieci restauracji podczas bójki pomiędzy dwiema grupami.

Jak poinformowała policja, w wyniku strzelaniny kobieta została ciężko ranna, a później zmarła w szpitalu.

Trzej mężczyźni i kolejna kobieta odnieśli rany postrzałowe i w stabilnym stanie zostali przewiezieni do lokalnych szpitali.

Policja podała, że ​​funkcjonariusze przybyli do Waffle House przy Lynhurst Drive około godziny 12:30.

WTHR-TV

Jak poinformowała policja, czwarta osoba, która o własnych siłach przybyła do szpitala, jest w stanie krytycznym.

Do śmiertelnego zdarzenia doszło poza zatłoczoną lokalizacją Waffle House, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz lokalu.

Policja poszukuje nagrań z monitoringu i świadków. Władze podały, że w chwili rozpoczęcia strzelaniny lokal śniadaniowy w południowo-zachodniej części miasta był zatłoczony. Poinformowano o WTHR.

„Przede wszystkim detektywi uważają, że incydent rozpoczął się od zamieszek między dwiema grupami ludzi, które przerodziły się w strzelaninę” – powiedział porucznik Shane Foley w oświadczeniu dla The Post. „Nie jest jasne, czy którykolwiek z rannych był strzelcem. To będzie część tego, co detektywi będą próbowali ustalić.

Jak poinformowała policja, kobieta została ciężko ranna i zmarła w szpitalu. WTHR-TV

Do poniedziałkowego poranka nie dokonano żadnych aresztowań.

Indianapolis było pełne gości przez kilka ostatnich dni poprzedzających weekend All-Star NBA, który zakończył się w niedzielę wieczorem.