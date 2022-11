26 najtańszych gadżetów z Czarnego Piątku dostępnych na Amazon przed Cybernetycznym Poniedziałkiem

W każdy Czarny piątek i Cyberponiedziałek Sklepikarz ma zadanie. Niektórzy prowadzą listę upominków, które chcą kupić, podczas gdy inni są cierpliwymi łowcami okazji, czekając na upuszczenie szczególnie drogiego przedmiotu. Ludzie tacy jak ja lubią tylko tanie gadżety i gadżety. Klikam „dodaj do koszyka” na każdym drobiazgu, który uważam za fajny, i klękam na mojej stronie kasy. To najtańsze gadżety Amazona w ten weekend w Czarny piątek.

Jeśli masz więcej niż jeden Strategia zakupówMamy listę najlepszych ogólnie Oferty Amazon w Cyber ​​​​poniedziałek (z odrobiną Oferty dotyczące konkretnych urządzeń Amazon) Znaleźliśmy również świetne oferty cel, Walmart I Najlepsza oferta. Oto nasz Lista najlepszych ofert jest długa Możesz go znaleźć wszędzie.

Ale jeśli szukasz np Prezent białego słonia, Nadziewarka do pończoch Lub po coś małego, aby cię potraktować – niezależnie od tego, czy spaliłeś 20 USD, czy dziurę w kieszeni – kliknij „Dodaj do koszyka” i przejrzyj naprawdę losową kolekcję ofert Amazon.

Wszyscy znosiliśmy upokorzenia związane z plamieniem ketchupu na spodniach podczas rozkoszowania się road-nuckiem. Nigdy więcej — te uchwyty na końcówki mocują się bezpośrednio do otworów wentylacyjnych w samochodzie.

Pamiętasz dreszczyk emocji związany z Pakietem Różnorodności Lip Smacker? Amazon ma osiem paczek smaków Coca-Coli (w tym Fanta Trifecta) za mniej niż 1 dolara za tubkę.

Ten szykowny sposób na trzymanie telefonu podczas wielozadaniowości, ten stojak na telefon na obcasie jest dostępny w czterech kolorach, ale rubinowo-czerwona para Czarnoksiężnika z krainy Oz jest jedyną w tak przystępnej cenie.

Podobnie jak Magna Doodle w epoce cyfrowej, ten tablet można rysować, wymazywać i przerysowywać w nieskończoność. Nie ma potrzeby stosowania niechlujnych kredek lub podkładek papierowych. Możesz się przekonać, że to iPad Twojego malucha.

Ten produkt jest świetny, dopóki nie zaczniesz nocnych negocjacji z wściekłym maluchem. Nie musisz tak żyć!

W tym hiperpołączonym świecie nigdy nie ma wystarczającej liczby inteligentnych wtyczek. Zdobądź jeden dla każdego urządzenia kuchennego i możesz skonfigurować własne automatyczne śniadanie, tak jak zawsze wyobrażałeś sobie przyszłość.

Fido zasługuje na prezent. Ta zabawka dla psa wibruje po potrząśnięciu i świeci w ciemności, idealne połączenie dla zwierząt domowych.

Zaoszczędzisz więcej niż wydasz dzięki temu kolorowemu pojemnikowi na bento, który zawiera plastikowe sztućce, dwie przegródki do ustawiania jeden na drugim i obiecuje ożywić twoją smutną sałatkę stołową.

Niezbędny w podróży: ten ultraprzenośny osobisty wentylator służy również jako latarka i zapasowa bateria telefonu. Można go również ładować przez USB.

Ta maź wielokrotnego użytku dostaje się do wszystkich pęknięć i szczelin trudnych do czyszczenia miejsc, takich jak klawiatury komputerowe i konsole samochodowe.

Nie musisz być dzieckiem, aby pokochać pomysł portfela chronionego hasłem. Ten mały sejf w stylu bankomatu jest dostępny w kilkunastu kolorach i przechowuje zarówno papierowe pieniądze, jak i monety.

Nadszedł czas, aby rozpocząć praktykę prowadzenia dziennika, o której myślałeś. Dzięki tęczowym kolorom, które zadowolą końcówki 0,38 mm, te pióra to świetny sposób, aby wyjść poza to. Magazyn pocisków Postanowienie przed Nowym Rokiem.

Świąteczny trunek świąteczny rośnie tylko wtedy, gdy wymieniasz „skały” na „lód w kształcie drzewa”. Ten dwupak formy do kostek lodu tworzy dwa różne dodatki i jest rzeczą oczywistą, że działa również w przypadku bevvies bezalkoholowych.

Zapomnij o gorącej kawie. Znawcy świętują sezon na kawę mrożoną przez cały rok. Ten genialny gadżet Zaoszczędź kilka Star-dolców dziennieI nie zajmuje tony miejsca na blacie.

Dzięki wielu kolorom możesz pomalować prawie wszystko na paznokciach. Jedynym czynnikiem ograniczającym jest tutaj stabilność ręki i kunszt, których Amazon nie wydaje się mieć w sprzedaży. Kliknij kupon, aby uzyskać pełną zniżkę w wysokości 20%.

nikogo tu nie ma wymagania Kolejny pusty notatnik. Ale trzy puste zeszyty to inna historia. W pewnym sensie zamówiony dziennik w twardej oprawie jest ostatecznym impulsywnym zakupem, ponieważ zawiera potencjał zupełnie nowego początku, klucz do odblokowania naszych nadziei i marzeń, gdy przygotowujemy się do przewrócenia strony kalendarza na nowo.

Zawieś wszystko za zagłówkiem samochodu za pomocą tych prostych haczyków do organizera. Te haczyki są szczególnie przydatne dla osób, które zawsze mają torby z zakupami wiszące na tylnym siedzeniu.

Powiedzieliśmy to już wcześniej i powiemy to jeszcze raz: The Tamagotchi to idealny prezent dla białego słonia. To zabawne małe hobby, które będzie kosztować tylko kilka dolców i więcej godzin w twoim życiu, niż kiedykolwiek myślałeś, że to możliwe.

Sieka, kroi w kostkę, obraca… jedyne, czego ten wszechstronny gadżet kuchenny do przygotowywania warzyw nie robi, to zapobiega łzawieniu oczu podczas pracy z cebulą.

To zasilane bateryjnie urządzenie chłodzące na szyi może sprawić, że będziesz wyglądać trochę ospale, ale na pewno tak będzie. czuć Przeziębienie.

Te diody LED są wystarczająco świąteczne na Boże Narodzenie, ale możesz je zatrzymać na zimę, aby uzyskać dodatkową dawkę bezwyznaniowości. hygge. Dzięki 200 pojedynczym lampom ta 66-metrowa nić jest bezpieczna do użytku wewnątrz i na zewnątrz.

Oto jedyny sposób, w jaki ty i twoi najlepsi przyjaciele możecie upewnić się, że przypadkowo nie plujecie, popijając identyczne martini z watą cukrową: znaczniki napojów zwisające z boku twoich szklanek. Te urocze maluchy są pakowane po sześć sztuk, każdy z innym kolorem ogona i grzywy.

Po obniżce ta gra karciana autorstwa dzieci-dzieci jest o 36% tańsza od normalnej ceny.

Pozbądź się bałaganu w łazience i zamiast tego użyj tego organizera naściennego. Ta rzecz ma więcej niż tylko szczoteczki do zębów, jest też mała szuflada do makijażu i miejsca na kubki z wodą. Posiada wbudowany dozownik pasty do zębów.

Kiedy robisz makaron lub próbujesz odsączyć tłuszcz, ten fajny gadżet może fantastycznie zaoszczędzić czas. Koniec z wyciąganiem filtra. Przypnij go do krawędzi patelni i działa jak sitko, aby spuścić płyn bez utraty pysznego jedzenia.

Sezon na swetry jest w pełni, a jeśli chcesz, aby te swetry były stylowe, musisz wybrać tę niesamowitą małą golarkę. Posiada trzy ustawienia, dzięki czemu można go dostosować w zależności od rodzaju tkaniny. To także uzależnia: kiedy już zaczniesz golić kłaczki i kłaczki, trudno będzie przestać.

Aby uzyskać więcej ofert na Cyber ​​​​poniedziałek, sprawdź nasze Lista produktów w najniższych cenach w historii. Widzieliśmy też tłum Oferty Best Buy pokonały Amazon.